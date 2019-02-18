Людей оставили умирать? В селе Самарской области частник выкупил здание школы, почту и медпункт "выселяют" в никуда

Школу в Покровке закрыли шестнадцать лет назад. Единственный магазин и клуб – три года назад, а со дня на день закроют почту и фельдшерский пункт. Двести сорок местных жителей лишатся последних остатков инфраструктуры, до очага ближайшей цивилизации – деревни Благодаровка – пешком два часа. Жители большей частью пенсионеры, автомобилей не имеют, а автобус из Покровки в Борское ходит два раза в неделю.

До Покровки еще нужно добраться через заметенные дорогиФото: Яков КНЯЗЕВ

От Самары Покровка в 130-ти заснеженных километрах, в день, когда мы отправляемся туда, выпадает рекордное количество снега. Водитель рассказывает страшные истории о том, как на поселковых дорогах могут образовываться такие сугробы, что застрянешь намертво и ...привет! Но с Покровкой нам повезло, она устроена так: поворот направо с магистрали, старинный колодец-журавель (такие еще есть?), первая линия домов, и сразу здание школы из белого кирпича, скандально проданное вместе с больничкой и почтовым отделением.

С этой школой в селе когда-то была связана вся жизньФото: Яков КНЯЗЕВ

Консервы, соль, "Бинго!"

На момент нашего прибытия почта еще функционирует, имеющее возможность передвигаться население собралось именно там – вход с торца, по холодной лестнице на второй этаж, обшарпанные стены, ветхие окна, на грязном стекле частично сохранившийся плакат «Единой России». Выборы прошли.

Витрина товаров на почте. Теперь у горожан не будет и этогоФото: Яков КНЯЗЕВ

Почта в Покровке больше, чем почта – это еще и клуб по интересам, и мини-магазин – мука, сахар, какие-то простые консервы, стиральный порошок. Тут же газеты, журналы с кроссвордами, кофе «три в одном».

Жители опасаются, что завтра вообще останутся без товаровФото: Яков КНЯЗЕВ

Поскольку речь идет о том, что отделение уже завтра не будет функционировать, женщины набирают туалетной бумаги, мыла, соли, спичек. Для полной картины гибели осажденного города не хватает запасов керосина, но всё, вероятно, впереди. Над прилавком насмешкой висит красный глянцевый флажок с надписью «Бинго!»

Собрание обреченных жителей села, которого практически нетФото: Яков КНЯЗЕВ

Нина Ивановна Иванова, активистка движения "сопротивления" раассказывает:

- Сегодня прихожу утром, а глава администрации двух полицейских привезла! Что это вы, говорит мне, несанкционированные митинги тут устраиваете, Нина Ивановна! Мне даже плохо стало, я говорю: какие митинги? Мы просто свои проблемы решить хотим! Мы не просим ничего, только хотим, чтобы у нас существовала почта и больница. Сейчас их отсюда выпроваживают, здание продано. Что нам делать? Чем оставаться? А тут полиция! Вы бы еще ОМОН к старикам вызвали!

Яковлева Вера Александровна, глава сельского поселения Гвардейцы молча присутствует на стихийном собрании.

Николай Петрович всю жизнь преподавал в местной школеФото: Яков КНЯЗЕВ

Николаю Петровичу 80 лет. В свое время был председателем сельского совета, преподавал в исчезнувшей школе физкультуру и труд. Он единственный сидит, потому что ходит с палочкой и стоять трудно. Гладит видавшие виды стену рукой:

- Я ведь как? Прихожу сюда и говорю: любимая моя! Хорошая! Школа! Дорогая моя! Всё с ней связано, вся жизнь. Было отдельное здание почты – продали. Был магазин – продали. Медпункт был, нормальный щитовой дом – разобрали. Кому продали? Зачем продали? А деньги где?

До таксофона и захочешь - не доберешьсяФото: Яков КНЯЗЕВ

"Здание аварийное, освободить!"

Глава администрации отвечает, что деньги мол в бюджете. В 2015 году СХП «Покровское» начало переговоры с администрацией поселения Гвардейцы о приобретении здания школы, которые успешно завершились продажей последнего. Сельскохозяйственное предприятие, базирующееся в поселке Новоборский, планировало устроить в Покровке животноводческий комплекс на 2400 голов, но почему-то передумало, а приобретенное для офиса предприятия школьное здание внезапно посчитали аварийным. Провели обследование, составили протокол, подписали акт. Освободить помещение - последнее слово владельца.

- Обратились мы к Роману Олеговичу Колосову, директору СХП «Покровское", - объясняет Нина Ивановна. - Он нам так сказал: два года было у вашей администрации, чтобы вывезти отсюда почту и больницу, предоставив им другие помещения. Они были предупреждены. Времени давалось предостаточно, а сейчас его не осталось совсем. Прежде чем продать, администрация должна была найти какое-то помещение для работы почты и больницы!

Теперь последний медпункт закрыть хотят. А жителям села уже всем за пятьдесятФото: Яков КНЯЗЕВ

Не нашла. В 2020 году в планах стоит строительство модульного павильона для фельдшерского пункта, это хорошо для тех, кто доживет.

- Нам надо помочь, не бросайте стариков! Не лишайте почты и больницы! Мне Колосов сказал, что заплатил за здание очень большие деньги! Почему на них не отремонтировать клуб? Не построить модульных павильонов для больницы, почты, магазина?

И от храма остались одни развалиныФото: Яков КНЯЗЕВ

"На нас махнули рукой?"

Продукты в Покровку возит автолавка. Надо выходить на улицу и выбирать товар из багажника. Хлеб пекут в Благодаровке, привозят тоже и торгуют с колес. Бывает, что сельчане стоят у выезда на магистраль и ждут хлеба. Если закроют почту, платить коммуналку придется в Борском – 450 рублей на такси в одну сторону.

Ирина Юрьевна Ивлиева, заведующая почтой вспоминает:

- Сначала колхоз обанкротился, потом управляющая компания, но это давно. Когда к нам пришло это СХП, мы так радовались! В ладошки хлопали! Пообещали нам золотые горы, расцвет Покровки! Рай! Думали, ну наконец заживем, дома какие подремонтируют, рабочие места будут, жизнь на селе поднимется! А теперь последнюю почту закрывают, и последний медпункт. Говорят: население не окажется без услуг. Да как не окажется, кто нам эти услуги окажет, фельдшер из Гвардейца, что ли? У меня самой в прошлом году два покойника случилось, мама умерла и муж, пришел медик, успокоил, помог. Я в таком состоянии была, что никуда бы и обратиться не смогла!

Ирина Ивлиева может остаться без работы...Фото: Яков КНЯЗЕВ

- Я работала в клубе, пока его не закрыли. Ну как работала – он не отапливался, ремонта не было сто лет, от нас требовали платных услуг, а какое там! - говорит Нина Иванова. - И вот как-то заехал Ардабьев (Ардабьев Эдуард Викторович, глава муниципального района Борский, - прим. ред), по пути в Благодаровку. И говорит: всё, девчонки, сделаем вам ремонт, сегодня же пришлю мастеров-замерщиков, на обратном пути заеду, все решим. Тут колодец сделаем, тут котел поставим, потому что обязательно нужно в деревне место, где людям собираться. И не приехал. И даже не позвонил.

Кажется, что жители Покровки вообще не уверены, что о них кто-то помнитФото: Яков КНЯЗЕВ

Средний возраст собравшихся на "опальной" почте - семьдесят лет. Самой молодой женщине немного за пятьдесят, и ее называют Иринка. Прийти смогли не все – многие у нас, говорят, со дворов-то не выходят, болеют и совсем нет сил.

- Оставить без медицинской (а в глобальном смысле – и государственной) помощи стареющих, немощных людей, всю жизнь тяжело отпахавших на это самое государство, что это? Фашизм! Неужели на нас махнули рукой? - качают головами старики, медленно разбредаются по своим усадьбам.

Культура в селе осталась вот такая...Фото: Яков КНЯЗЕВ

Мы выходим и завьюженной улицей идем смотреть заброшенный клуб. Идем мимо школы с заколоченными окнами и обрушившимся парадным крыльцом. Между школой и клубом – живописные руины деревянной церкви, 19 век.

Это батюшка организовывал праздники, на новый годФото: Яков КНЯЗЕВ

Темные бревна выглядят крепкими. Когда-то храм окружал забор из точно таких же, но его разобрали, чтобы огородить сельское кладбище. Еще видны фигуры из снега и льда на темы Крещения, елочки. Это батюшка организовывал праздники, на новый год. Все здесь собирались, обнимались, поздравлялись и радовались...

Перед клубом - обелиск с красной звездойФото: Яков КНЯЗЕВ

КОММЕНТАРИЙ ПОЧТЫ РОССИИ

Директор Управления федеральной почтовой службы Самарской области ФГУП «Почта России» Александр Вакуленко:

- Сегодня данное отделение связи продолжает свою работу, функционирует в полном объеме. Мы сейчас продолжаем вести переговоры с собственником здания и надеемся, что данное отделение связи продолжить успешно оказывать услуги связи жителям этого населенного пункта. Однако будут рассмотрены и альтернативные варианты. У нас есть модульные отделения связи, есть передвижные отделения связи. В любом случае мы будем оказывать услуги связи в обязательном порядке. Мы всегда это делаем даже в тех селах, где временно закрываются почтовые отделения. Обычно это происходит из-за смены кадров. На время поиска сотрудника мы организуем вот такие альтернативные способы обслуживания населения. Сейчас в Самарской области всего 19 временно закрытых отделений почтовой связи из 514 сельских отделений. Отмечу, 19-из них закрыты только на время.

Редакция "КП"-Самара" направила официальный запрос о судьбе сельчан в администрацию Борского района, в правительство региона, губернатору Самарской области. Ответы властей опубликуем, как только они будут получены.