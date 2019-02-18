"Арсенал" всех порвал! Новым кибер-чемпионом "Крыльев Советов" стал будущий таможенник-первокурсник

Джойстики в бою

На "Самара Арену" после недолгой зимней спячки вернулся большой футбол. Правда, сейчас только в киберформате. Пока рабочие осторожно освобождают уже проклевывающийся газон на поле под центральным куполом, полем битвы киберфутболистов стали большие экраны vip-зала.

За баталиями можно было следить и на большом экранеФото: Альберт ДЗЕНЬ

Во время ЧМ-2018 где-то здесь бродил Джанни Инфантино и оценивал гостеприимство Самары, сюда пробирались через особый вход самые важные гости. А в эти выходные в святая святых пустили обычных фанатов "Крыльев". Вооружившись джойстиками они сражались за эксклюзивное право целый год представлять свой любимый клуб во всех чемпионатах по киберфутболу.

Говорят, ФИФА'19 сложнее предыдущихФото: Альберт ДЗЕНЬ

В просторном зале собрались 230 участников - по данным федераций киберспорта России и Самарской области для офлайн турниров в нашей стране это рекорд. За день на "Самара Арене" сыграли 245 матчей!

Игорь Поваров рассказал, за кого в ФИФУ играет его сынФото: Альберт ДЗЕНЬ

Правила турнира строгие: вход только для тех, кому уже есть 18. Джойстики - свои.

- Да если бы и не было этого в правилах, я все равно бы свой геймпад принес, - рассуждает один из участников Артем Козлов. - Не то, чтобы я верил, что он какой-то особо счастливый, но просто - для руки привычный, не нужно перестраиваться. И вот меня, например, раздражают другие цвета, мой джойстик просто черный.

Зрители болеют, как будто это настоящий матчФото: Альберт ДЗЕНЬ

Артем - давний поклонник FIFA, сейчас осваивает 2019-ую версию. Говорит, что сложновато: поменялась навигация, приходится заново привыкать. Дома в футбол на экране режется с четырехлетним сыном.

Участники турнира могли выиграть крутые призы за свои знанияФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Я "Крыльями" играю, игроков покупаю. Купил себе Дзюбу, Головина переманил, Промеса из "Спартака" взял, - улыбается Артем. Он в целом доволен трансферами настоящих "Крыльев" и ждет, что в новом сезоне заиграет Джано, которому в "Спартаке" не давали достаточно игрового времени.

Кто-то играет, кто-то смотрит - все как любят мужчиныФото: Альберт ДЗЕНЬ

"Если надо - и на поле выйдем"

Алексей Бычков, Константин Кондрашин и Александр Родионов пришли на турнир вместе. В таком соревновании они участвуют впервые. Что может быть лучшем, чем провести время в хорошей мужской компании да за любимой игрой. Правда, все ребята уже из соревнований вылетели. Александр играл за "Ливерпуль" - за них он болеет и в жизни, а его друг Константин предпочел "Баварию". Кстати, эти клубы 19 февраля встречаются в Лиге чемпионов.

Играть приходили со своими джойстикамиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Кстати, большинство участников, которые рубятся в FIFA на приставках, успешно занимаются спортом и в жизни.

- Это наш первый опыт проведения такого турнира, и получилось очень масштабно. Для меня этот вид спорта не слишком знаком, но я по своему сыну дома вижу, как это сегодня востребованно, - рассказал председатель совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов (этот пост он официально займет в марте). И добавил, что в его детстве футбол в основном был, конечно, уличным:

В киберфутболе нужна ловкость рук и скорость реакцииФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Играли во дворе, не очень хорошими резиновыми мячами, в школе, в пыли, школьная форма долго не держалась, я постоянно приходил с разорванными штанинами, с разбитыми ботинками, кроссовки были такого качества, что они за одну игру приходили в негодность. Мы как футбольные наркоманы после школы бежали на спортивную площадку. Я помню свой первый официальный матч, когда мы играли в сквере, прибежал мальчишка, сказал, что надо ехать играть за домоуправление. Я до сих пор помню, как нам выдали полосатые майки, я впервые играл на большом поле. И я думаю, что у каждого из тех, кто сегодня играет здесь, есть такие воспоминания. А главное, что всех объединяет, это любовь к нашей команде, к "Крыльям Советов".

А на экранах бушуют страстиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Суареса и там, и тут показывают

Матчи шли один за одним весь день. Зрители также внимательно смотрели на экраны, как и игроки. Вроде бы и не по-настоящему идет игра, а переживания и эмоции все те же. Вот на каком-то экране Суарес, вроде, "Барса" сражается с "Шальке". Летом, кстати, его тоже показывали на этом же телевизоре, в то время, как он забивал сборной России вот там, за окном.

Участники с удовольствием фотографировались с персонажами фантастикиФото: Альберт ДЗЕНЬ

Еще один участник соревнований Владимир Науменко. Он принес с собой целых два джойстика, правда, один со сломанной кнопкой. Горячий игрок! Однако преданному поклоннику "Баварии" в этот раз не повезло:

- За "Баварию" отлетел уже. Я уже участвовал в соревнованиях, там разыгрывали квоты на соревнования по России, когда Криштиану Роналдо был в "Реале". Все говорили, возьми "Реал", смени "Баварию", но настоящие болельщики своих не предают, - говорит Владимир.

В открытую студию радио КП заглянули и представители федерации киберспортаФото: Альберт ДЗЕНЬ

В открытую студию "КП-Самара" заглянул и представитель федерации киберспорта Александр Бондаренко. Он рассказал, что киберспорт - это не шутки, а очень даже серьезно.

- В Самарской области около 60 человек, которые либо имеют разряд по компьютерному спорту, либо на них поданы документы. Каждый год проходят турниры. В прошлом было 4 официальных турнира по Hearthstone, Дота 2, League of Legends и World of Tanks. А неофициальные проходят практически каждое воскресенье. Но такого масштабного мероприятия пока еще не было. Проведение турнира по киберфутболу на "Самара Арене" - это реальная возможность привлечь новых людей к киберспорту, - объяснил он. - Есть вероятность, что в этом помещении получится проводить и другие турниры по кибериграм.

"Родители от компьютера не гонят"

Победителя выбрали уже глубокой ночью. Право представлять "Крылья Советов" на всех официальных соревнованиях получил Платон Шелест, первокурсник-тольяттинец, который сейчас изучает таможенное дело в Саратове. Молодой человек прошел весь турнир с "Арсеналом" и в финале одолел Ивана Русанова.

- Да, я специально сюда ехал, естественно, за победой, - признался Платон. - Думаю именно в эту субботу и произошёл этот переход от хобби к работе, ведь я подпишу контракт с профессиональным клубом и стану частью этой команды, а это и новая ответственность и новые возможности для карьерного роста. Постараюсь оправдать возложенные на меня надежды.

Платон Шелест - победитель турнира

Раньше Платон выступал за тольяттинский ФК "Лада". Теперь сделал шаг вперед к профессональной карьере игрока. И не жалеет: он надеется, что за "Крылья" сможет превзойти свой предыдущий рекорд:

-Весной прошлого года проходил Кубок России, на котором мне удалось попасть в топ 5-8 лучших игроков страны, и именно этот результат пока что является лучшим для меня, если не считать какие-то мелкие победы на турнирах в Тольятти и Самаре, - отметил он.

Платона поддерживают и друзья, и родители. Может, это тоже помогло ему победить:

- Сначала родители были настроены скептически, но после того, как у меня начали появляться успехи и победы в турнирах, начали активно поддерживать меня и толкать вперёд. Например за этим отборочным турниром в "Крылья" следило очень много моих родственников, за что я им и благодарен, - рассказал парень, который за свою победу получил и денежный приз от БК Parimatch.

Что ж, совсем скоро у нового чемпиона "Крыльев" появится возможность проявить себя на киберарене за самарский клуб. Будем ждать новых побед.