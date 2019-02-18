Медицинская компания «Наука» стала победителем конкурса «Клиника года»

С момента своего создания клиника «Наука» оказывала услуги по лабораторной диагностике. Понимая, что пациентам удобнее получать полный комплекс медицинских услуг в одном месте – не только сделать анализы, но и получить план лечения – «Наука» стала развивать собственную поликлинику. Сегодня в Самаре пять медицинских офисов. Один из них – по адресу Ново-Садовая,180а – был открыт совсем недавно. Там можно сделать УЗИ, проконсультироваться у гинеколога и терапевта.

Поликлиническое направление компании сегодня - это более ста врачей различных специальностей. В поликлинических отделениях «Науки» можно пройти все необходимые обследования - ультразвуковое исследование, эхокардиографию. Фиброгастроскопию и колоноскопию, по желанию пациента, можно провести под наркозом. В стационаре опытные врачи проводят операции по гинекологии, урологии и андрологии, травматологии, проктологии, оториноларингологии, офтальмологии, челюстно-лицевой и пластической хирургии.

Михаил Константинов, директор клиники «Наука» и медицинской лаборатории «Наука».Фото: Андрей КУРОЧКИН

В клинике «Наука» есть уникальный израильский аппарат, единственный в Самаре - Duet Magna Lithotripter на котором проводят процедуры дистанционного дробления камней в почках и мочеточниках. Без боли, без операции, под рентгеном и УЗИ контролем.

В клинике «Наука» применяется новейшая методика лечения в Самаре хронического простатита и аденомы предстательной железы на израильском аппарате Termex-Turapy.

В 2018 году было открыто новое направление работы медицинской компании «Наука» - пластическая хирургия с привлечением специалистов из Москвы.

В круглосуточном стационаре клиники «Наука» палаты повышенной комфортности. Для удобства пациентов установлены: индивидуальный санузел, кнопки экстренного вызова и радиосвязь с медицинским персоналом, спутниковое ТВ и Wi-Fi.В планах открытие новых поликлинических офисов и оказание услуг высочайшего качества доступных всем жителям нашего города.

КАК НАС НАЙТИ?

Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп. 82.

Тел. +7 (846) 277-77-03.

naykalab.ru

vk.com/naykalab

instagram.com/naykalab

facebook.com/naykalab

Лицензия № ЛО-63-01-004970 от 25 января 2019 г.