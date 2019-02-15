2019-02-15T14:22:14+03:00
Происшествия

«Теперь не знаю даже, где ночевать»: в Самаре обрушилась крыша жилого дома

К счастью, никто не пострадал
Евгения ВАСИНААнастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Крыша рухнула в первой половине дня пятницы 15 февраляКрыша рухнула в первой половине дня пятницы 15 февраляФото: соцсети
Изменить размер текста:

Проснулся от страшного грохота. Подумал, что снег с крыши летит. Выглянул – кирпичи падают. Михаил Гераськин работает инкассатором. Когда все случилось, он спал у себя в квартире. Живет он в доме №31 на улице Водников в Самаре – это историческая часть города. Днем в пятницу, 15 февраля, крыша117-летнего двухэтажного здания не выдержала вес снега.

- Живу на втором этаже. Я спал перед работой, проснулся из-за того, что услышал шум. Подумал, что снег с крыши упал, как лавина. А выглянул – там пыль, кирпичи летят. После этого в общем коридоре появились огромные трещины. Безопасно ли теперь жить здесь - не знаю, - разводит руками Михаил Гераськин, - и до этого здесь жить-то нормально нельзя было.

В Самаре под тяжестью снега обрушилась крыша старого двухэтажного жилого дома.

Под тяжестью снега обрушились 20 квадратных метров кровли. В доме зарегистрированы 26 человек (всего девять семей), 12 из них в момент ЧП были в своих квартирах. В том числе четверо детей. Всех экстренно эвакуировали из здания. К счастью, никто не пострадал.

- Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 12:01. На месте работали 11 человек личного состава. Несущие конструкции здания не нарушены, - отметили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В доме зарегистрировано 26 человек Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В доме зарегистрировано 26 человекФото: Альберт ДЗЕНЬ

Дом действительно были в плохом состоянии и до ЧП. По словам жильцов, в квартирах осыпаются потолки, на полу дыры. Шутка ли – здание строили в 1902 году. Ремонт если и был, то давно. Жильцы уверяют, даже к чемпионату мира здание не привели в порядок.

Люди не знают, куда им теперь идти Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Люди не знают, куда им теперь идтиФото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре обрушилась крыша дома.Улица Водников в районе 31 дома обвалилась стена #самара #самарановости

- Знаете, как было обидно, когда во время чемпионата мира все фасады домов в старом городе отреставрировали, а к нашему дому даже не подошли, - сетует Михаил. – Теперь и не знаю, что делать, даже не знаю, где ночевать. Квартиру хотел продавать соседям снизу. У них скоро пополнение в семье. Теперь все планы насмарку.

На место обрушения следом за спасателями приехали районные чиновники. Однако ничего конкретного пока сказано не было – опасно ли жить в доме с обвалившейся крышей, где будут ночевать люди и – главное – дадут им новое жилье или попробуют привести в порядок старое.

В момент обрушения крыши дома были 12 человек, среди них четыре ребенка Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В момент обрушения крыши дома были 12 человек, среди них четыре ребенкаФото: Альберт ДЗЕНЬ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самаре ищут актеров для съемок в фильме ужасов
В Жигулевске пройдет митинг против роста цен и «мусорного налога»
Дмитрий Медведев присвоил статус ТОР Чапаевску
В Самаре внесли изменения в маршрут автобуса № 30
В сквере на Хлебной площади может появиться маленькая Самара
Прямиком из Казахстана: самарца поймали при получении посылки с марихуаной
В Самаре на Елизарова мужчина и женщина отравились насмерть угарным газом
Из дома эвакуировали 12 человек: подробности обрушения крыши на улице Водников в Самаре
В сборную России вызвали пять гандболисток «Лады» на сбор перед чемпионатом мира
В Самаре в автобусах № 3 и 13 начали устанавливать турникеты с валидаторами
В Тольятти за один вечер в двух ДТП пострадали двое детей
Самарец Василий Павлов стал первым российским футболистом с 2014 года, который перешел в украинский клуб
В Тольятти ищут беременную женщину, которая ушла из больницы в халате и тапочках
Не выдержала тяжести снега: в Самаре на Водников рухнула крыша жилого дома
Директор по развитию «Крыльев Советов» рассказал, на кого приезжал смотреть тренер сборной Станислав Черчесов