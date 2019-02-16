2019-02-16T17:48:45+03:00
Здоровье

«Панацея»: одна из первых частных клиник Самары отмечает юбилей

Медучреждение стало одним из победителей конкурса «Клиника года-2018»
Александра БЕЛОВА
Поделиться:
Директор клиники «Панацея» врач-акушер высшей категории Людмила Александрова.Директор клиники «Панацея» врач-акушер высшей категории Людмила Александрова.Фото: Андрей КУРОЧКИН
Изменить размер текста:

Консультативная клиника «Панацея» является одной из первых частных клиник Самарской области - она работает с 1995 года. Итог 25-летней работы - безупречная профессиональная репутация и искренняя благодарность тысяч пациентов. Многие из них отдали свои голоса за «Панацею» в конкурсе «Клиника года» в номинации «Женское здоровье». Грамотные врачи, наличие современной аппаратуры в комплексе с современными результатами лабораторных анализов дает возможность постановки точного диагноза, а впоследствии становится критерием высокой результативности лечения заболеваний.

- «Панацея» растет, развивается. Мы открываем новые кабинеты, расширяем штат медиков. Сейчас мы, по сути, являемся небольшой семейной клиникой, с достаточным количеством специалистов, которые пользуются большим спросом у наших пациентов, рассказывает директор клиники «Панацея» врач-акушер высшей категории Людмила Александрова.

Заслуженная награда - итог работы длинною в четверть века. Фото: Андрей КУРОЧКИН

Заслуженная награда - итог работы длинною в четверть века.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Пациенты «Панацеи» могут попасть на прием к терапевту, эндокринологу, гинекологу, травматологу и даже психотерапевту – это очень удобно. Сегодня это действительно семейная клиника с полным комплексом медицинских услуг. Врачи «Панацеи» идут в ногу со временем: отслеживают современные тенденции мировой медицины и сами занимаются научными изысканиями. Среди них немало известных ученых, которым пациенты, конечно, особенно доверяют. Народная любовь для специалистов «Панацеи» стала сюрпризом – о голосовании они узнали не сразу.

- Мы очень довольны, что «Комсомольская правда» проводит такой конкурс, что люди имеют возможность высказать свое мнение. У нас очень много постоянных пациентов. Сегодня женщины, беременность которых мы вели 20-25 лет назад, приходят к нам за внуками! И это, конечно, сеемое приятное в нашей профессии, - считает Людмила Александрова.

КАК НАС НАЙТИ?

Консультативная клиника «Панацея»

Самара, ул. Тухачевского ул., 88.

Тел.: +7 (903) 301-00-22, +7 (846) 300-20-86, +7 (903) 301-00-22, +7 (846) 247-73-09.

panaceya-clinic.ru

Консультативная клиника "Панацея".Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Здоровые суставы: как самарцам сберечь здоровье своих суставов и где помогут, если проблем избежать не удалось
Специалисты лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza рассказали, кому стоит обратить особое внимание на здоровье суставов и какие современные методы лечения применяют в Самаре.
20 лет клинике «Косма»: «Мы занимаемся не болезнями, а здоровьем!»
В ДК «Железнодорожников» состоялось грандиозное празднование юбилея известной в Самаре и за пределами области клиники «Косма». Поздравить юбиляров пришли коллеги из других медицинских учреждений, друзья и конечно благодарные пациенты
Новости 24
В Тольятти укравший аккумулятор мужчина испугался патрульной машины и был задержан Росгвардией
В Самаре на женщину и ее дочь упала глыба снега, пострадавшие в больнице
"Альпинисты чистят купол, газон чувствует себя хорошо": "Самара Арену" готовят к возобновлению футбольного сезона
В Самаре скончался выдающийся конструктор "ЦСКБ-Прогресс" Георгий Фомин
В Сызрани рыболов выловил странного судака с красными пятнами
В Самарской области житель деревни незаконно прописал в своем доме другого человека
В Самаре квартиру инвалида затопило из-за протечки крыши
Потушили еще до приезда пожарных: на Московском шоссе загорелся фонарь
"Бедняга еще глубже провалился": экскаватор, рухнувший под бетонные плиты на Кирова, до сих пор не достали
В Самаре автолюбитель на "Лада Весте" протаранил рекламный щит
В Самарской области в нескольких школах забыли про угрозы здоровью детей и не убрали с крыши снег и наледь
В Самаре полицейские ищут мужчину, который напал на женщину в гаражах на Карла Маркса
В Самаре мужчина, продавший дома на 8 с лишним миллионов рублей, отказался платить налоги и попал под статью
Житель Энгельса организовал в Самарской области группировку, которая продавала наркотики через интернет
Самарский космонавт Олег Кононенко провел в невесомости медицинский эксперимент «Мотокард»
За энергию платили, а до поставщика деньги не доходили
ФК «Крылья Советов» примет в свои ряды лучшего киберфутболиста
В Тольятти пройдет один из этапов кубков мира по сноукайтингу и марафон «Жигулёвское море-019»
Приговор пересмотрели: из-за изменения закона более 130 осужденных в Самарской области вышли на свободу досрочно
Стало известно, когда решится судьба самарского дома с рухнувшей крышей и где ночевать его жителям
«Пора ему на диету»: в Самаре на проспекте Кирова под экскаватором разверзлись бетонные плиты