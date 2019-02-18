2019-02-18T11:36:11+03:00
Спорт

Сборная России стала чемпионом мира по спидвею в Тольятти

Наши спортсмены взяли 73 очка из 73 возможных
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Чемпионат мира проходил 16 и 17 февраля в Тольятти. Фото: СК «Мега-Лада»Чемпионат мира проходил 16 и 17 февраля в Тольятти. Фото: СК «Мега-Лада»

В Тольятти на спортивно-техническом комплексе имени Анатолия Степанова прошел финал 41-командного чемпионата мира по мотогонкам на льду (FIM Speedway of Nations 2019). В Автоград съехались лучшие гонщики из России, Австрии, Казахстана, Германии, Финляндии, Чехии и Швеции.

- В 2019 году формат турнира изменился: судьба золотых медалей чемпионата решалась в 43-м заезде – так называемом большом финале, - рассказали в спидвейном клубе «Мега-Лада».

В Тольятти съехались лучшие гонщики из России, Австрии, Казахстана, Германии, Финляндии, Чехии и Швеции. Фото: СК «Мега-Лада»

В Тольятти съехались лучшие гонщики из России, Австрии, Казахстана, Германии, Финляндии, Чехии и Швеции. Фото: СК «Мега-Лада»

В финале встретились лидеры чемпионата мира - хозяйка турнира сборная России (состав - Даниил Иванов, Дмитрий Колтаков и Дмитрий Хомицевич) и Швеция (Мартин Хаарахилтунен, Уве Ледстром и Никлас Свенссон). В активе россиян было максимальное количество очков – 60, шведы подошли к финалу с 52 очками. Скандинавы уступили только сборной России.

По правилам FIM Speedway of Nations 2019, победитель заезда получает 8 очков, пришедший к финишу вторым гонщик – 5 очков, третьим – 2 очка, четвертым – 0 очков. На старт от России выехали Даниил Иванов и Дмитрий Колтаков, от Швеции - Мартин Хаарахилтунен и Никлас Свенссон.

Россияне взяли 73 очка из 73 возможных. Фото: СК «Мега-Лада»

Россияне взяли 73 очка из 73 возможных. Фото: СК «Мега-Лада»

Шведы с первых минут показали, что готовы дать россиянам бой. Мартин Хаарахилтунен после старта вырвался вперед, однако лидерство скандинавского спортсмена продлилось недолго. Даниил Иванов и Дмитрий Колтаков сумели обойти Хаарахилтунен и принесли стране 8 и 5 очков соответственно. Таким образом, Россия на командном чемпионате мира взяла 73 очка из 73 возможных и стала 37-кратным чемпионом мира.

Шведы и австрийцы взяли «серебро» и «бронзу» мирового первенства. Фото: СК «Мега-Лада»

Шведы и австрийцы взяли «серебро» и «бронзу» мирового первенства. Фото: СК «Мега-Лада»

Второе место на FIM Speedway of Nations 2019 заняли с 54 очками шведы, третье – австрийцы с 38 очками. Следом в турнирной таблице разместились Германия, Финляндия, Казахстан и Чехия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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