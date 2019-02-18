"На нас как будто сбросили бетонную плиту": мама и дочь, попавшие под снежную лавину с крыши, все еще в больнице

Субботний день вместе с самым дорогим человеком - маленькой дочкой: прогулки, выставки, мороженное. Именно так собиралась провести свой выходной журналистка Алеся Чурсаева. А в итоге они обе оказались в больнице. 16 февраля на улице Куйбышева на Алесю и ее ребенка с крыши рухнула лавина снега.

- Нам повезло, что было тепло, и упал мягкий снег. Если бы это были холода, и упала глыба льда, то сегодня был бы день наших похорон, - все еще в панике рассказывает женщина. - Это было очень страшно, у меня вся жизнь перевернулась в голове.

А начиналось все по милому семейному плану: КРЦ Художественный, потом за мороженным в кафе «Баскин Роббинс» и обратно.

- Там была оградительная лента и стояла машина, которая сметала снег. И со всех сторон горы снега. Все обочины завалены, - продолжает Алеся. - Мы шли по улице Куйбышева по тротуару, весь снег сгребали на обочину. Даже обойти мы не могли толком. Тут два варианта: или идти под окном, либо по проезжей части. Шли как по лабиринту, то там, то там. Когда мы остановились пропустить машину, меня сбило с ног от сильного удара.

Дальше все было как в страшном сне. Алесе достался основной удар.

- Было такое ощущение, что на меня положили бетонную плиту и давили сверху, как будто сплющить пытались, как грецкий орех. Когда я пыталась поднять эту гору снега, на меня упала вторая лавина, а в голове был только ужас, как там мой ребенок. Я помню момент, когда мужчина держал меня около стены, я ищу глазами ребенка, а вижу кучу снега.

Алесе показалось, что она поднялась сама, но видимо это был шок. Дальше все со слов дочери. "Мама тебя откапывали": говорила маленькая Настя. На помощь сразу подбежали люди, отвели маму и дочь на безопасно расстояние от злополучной крыши, вызвали в скорую. Ее Алеся и Настя уже дожидались в кафе.

Заметали следы?

А тем временем по словам очевидцев на месте ЧП уже "нарисовались" рабочие.

- Я как раз вышла из автобуса, все это видела. Побежала помогать, отряхнула девочку от снега. После того, как посадила их в кафе, вышла за их вещами, там оставался их пакет. Уже двое нерусских снег лопатами убирали. Потом правда вернули пакет, в нем были детские поделки, - рассказала "КП" свидетельница произошедшего Екатерина.

Алеся на это тогда внимания уже не обращала. Быстро приехала скорая. И Алесю с дочкой отвезли в больницу им. Середавина.

- Я от госпитализации отказалась, чтобы с ней поехать. Вроде ничего не болело. Но это, знаете оказалось от адреналина. Оказывается первый час человек может не чувствовать боли, - рассказывает женщина. - В больнице шок начал проходить, и мне стало плохо. У меня сейчас все болит.

Переломов нет, пострадали только мягкие ткани, но, по словам женщины, у нее болит и шея, и лопатки и поясница, но еще сильнее болит сердце за ребенка.

Маленько Насте досталось сильнее. У нее легкое сотрясение мозга, но врачи проверяют более серьезный диагноз - подвывихи подшейных позвонков.

- Для ребенка это ужасно. Если это не лечить, то шейные позвонки опускаются, и этот процесс необратим. У нее не проходит головная боль, - с горечью продолжает мать. - А у нее ведь еще и сахарный диабет.

Врачам за заботу и внимание Алеся благодарна, а вот коммунальщики теперь оказались под прицелом.

"Теперь не буду молчать"

С коллегами-журналистами Алеся не хотела делится своими проблемами. Сначала. Но все изменили сообщения, которые с пугающей частотой стали появляться в СМИ. Один похожий случай, второй, третий... Новые травмы и две жизни.

- Я, конечно, понимаю, что сильные снегопады. Но что делать? Детей в школу не пускать? Все время сидеть дома? - уже возмущается Алеся. -Да, нам не повезло. Лавина могла лететь куда угодно, но упала именно на нас. Рабочие на соседней крыше чистили снег, и эта шапка могла слететь от вибрации. Но ведь она там накопилась.

Дело уже приобрело резонанс. За проверку взялись и полиция, и Следственный комитет. Алеся уверена, для коммунальных служб это не должно пройти бесследно.

- Мне звонит очень много людей, даже те, кого я не знаю, общественники, адвокаты. Люди признаются, что видят, как плохо чистят крыши и боятся отпускать своих детей. Вместе с нами они хотят добиться, чтобы коммунальщики лучше выполняли свою работу. Все считают, что если сейчас им все сойдет с рук, то тогда они вообще перестанут убирать снег с крыш. Этого же не должно быть.

Эксперт "КП"

Сергей Хальченко, адвокат бюро FORTIS:

- В таких ситуациях люди имеют право на компенсацию материального и морального вреда. Под материальной составляющей подразумеваются затраты на лечение, лекарства, проведение операций. Выплата за моральный вред выделяется на компенсацию тех страданий, которые были получены в результате такого случая. Размер компенсации может составлять от нескольких тысяч рублей до миллиона. О размере компенсации можно говорить в зависимости от тяжести от полученных повреждений.

Если происходят тяжелые случаи с гибелью людей, то право получение компенсации переходит к родственникам.

Необходимо собирать документы, сделанные прокуратурой и следственным комитетом, а также медицинские выписки и документы, подтверждающие расходы семьи, и подавать их в суд. В среднем, такие дела рассматриваются от нескольких месяцев до полугода.

Возникает вопрос, а если человек зашел за ограждение, как правило это лента, будет ли он виноват. Я думаю, что даже ограждение территории не снимает ответственности с уполномоченных лиц. Установка одной ленты – это недостаточная мера. Нужно предусмотреть все возможные случаи, чтобы предотвратить трагедию.