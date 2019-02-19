Больница имени Пирогова: испытание чемпионатом пройдено

- Главным итогом прошлого года я считаю великолепный опыт, полученный нами во время проведения чемпионата мира по футболу, - рассказывает директор Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Александр Вавилов. Клиника была отмечена в двух номинациях – «Лучший роддом» и «Лучший травмпункт». – Мы отработали новую организационную модель в лечении экстренных пациентов. Основным мы считаем взаимодействие со скорой помощью, и, конечно, оперативность действий медицинского персонала в больнице.

Опыт, наработанный во время мундиаля, уникален. По этой схеме медучреждение работает и сейчас – единственное в Самаре. В практику внедрены пациентоориентированные технологии, значительно сократилось время ожидания в приемном отделении. Да и внешне больница преобразилась – стала более уютной и современной. Прилегающая территория превратилась в настоящий парк, где пациенты и их посетители могут отдыхать.

Территория у больницы имени Н.И. Пирогова преобразилась: теперь это ухоженный парк.Фото: Андрей КУРОЧКИН

- Изменение облика нашей клиники и прилегающей территории – значимое для нас событие, – считает руководитель больницы. – Несмотря на то, что к нам люди попадают обычно не в самый лучший период своей жизни, обстановка вокруг помогает формировать позитивное настроение, помогает справиться с недугом.

Самарцы перемены оценили: больница им. Пирогова стала одним из лидеров народного голосования в конкурсе «Клиника года»

- Для нас результаты народного голосования в конкурсе «Клиника года» очень важны, - продолжает Александр Вавилов. - Это говорит о том, что мы работаем хорошо, качественно, профессионально. Это говорит о нашей готовности помочь человеку в трудную минуту.

Отметили самарцы и роддом больницы им. Н.И. Пирогова. Он по праву считается одним из лучших в губернии. Здесь есть врачи смежных специальностей, отделение реанимации, опыт выхаживания 500-граммовых младенцев. Многие сотрудники родильного отделения являются кандидатами медицинских наук, занимаются научной деятельностью.

"Пироговка" отмечена в двух номинациях: "Лучший роддом" и "Лучший травмпункт".Фото: Андрей КУРОЧКИН

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