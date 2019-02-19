Находил жертв в «Подслушано»: самарский уголовник по кличке Паук воровал малышей из детсадов

ДВА МИЛЛИОНА ЗА СЫНА

- Я сегодня заберу мальчика, его папа не может приехать, хорошо? - говорит воспитательнице тольяттинского детсада «Ладушки» неизвестный женский голос в трубке. Девушка представилась тетей двухлетнего Саши.

Педагог проявила бдительность: набрала сашиного отца и выяснила, что никто из его родственников за малышом приезжать не должен.

Через час на пороге садика появилась та самая девушка. Лицо чуть ли не полностью замотано шарфом — зима все-таки.

Диму похитили от этого домаФото: скрин с видео

- Извините, ребенок уже дома, - отрезала воспитательница.

Начальнице отделения «Сбербанка» из городка Кинель под Самарой повезло меньше. Утром Елене нужно было развести детей: дочку в школу, сына в детсад. Женщина на минуту задержалась, закрыть дверь, проверить почтовый ящик, когда вдруг услышала крик: «Мама! Диму украли!»

- Подлетела «Приора», оттуда вылезли двое в медицинских масках, схватили Диму и запихали в салон, - вспоминает женщина. - Достаю телефон в полицию звонить, а там уже сообщение с незнакомого номера с просьбой перезвонить. Мужской голос: «Дима у нас. Делайте, что говорим, и все будет хорошо. Если нет, мы ему ничего не сделаем. Мы же не живодеры. В лес отвезем, он там замерзнет».

Похитители потребовали два миллиона рублей через два часа. «Ты же в банке работаешь. Значит, знаешь, где деньги взять».

ПОХИЩЕННОГО ВЫСАДИЛИ ПО ДОРОГЕ

Елена не повелась на уловку бандитов, а позвонила мужу и в полицию. Оперативники быстро организовали спецоперацию. Наличку в собственной кассе женщине все-таки пришлось позаимствовать, но за встречей с похитителями следили бойцы СОБРа и полицейские под прикрытием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/692829" frameborder="0"></iframe> Екатерина Косарева рассказывает, как похищала сына банкирши из Кинеля.

- Пока собиралась, позвонил муж и сказал, что Диму нашли. Не успокоилась, пока он мне фотографию не прислал из отдела, - говорит Елена.

Екатерина Косарева признается, что похищала малыша, утверждает, что была с ним любезнаФото: другой источник.

К счастью для родителей, бандиты действовали неосторожно. Полиции не составило труда выследить «Приору». Четырехлетнего мальчика отвезли в многоэтажку на окраине Самары — просто оставили в подъезде. Рассчитывали получить деньги быстрее, чем мальчишку найдут. Дима сидел на ступеньках замерзший и зареванный, но невредимый.

При передаче сумки с двумя миллионами похитителей повязали.

И следователей, и саму Елену больше всего интересовал вопрос, как они узнали о семье? Во сколько выходят по утрам, что отвозит малышей мама? Наконец, что женщина трудится в банке и может за пару часов достать круглую сумму?

Бандиты сначала отнекивались. Но когда поняли, что нужно уже думать, как сократить срок, заговорили. Оказалось, что задания им раздавал уголовник по кличке Паук. Информацию о мамочках он откапывал в недрах всемирной паутины, а сам в это время сидел в колонии строгого режима.

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ

Паук — по паспорту Руслан Бакиев — загремел на нары в 2009. Организовал убийство сотрудницы МЧС, которая «сидела на кассе». Девушку заманили в машину и задушили, забрали у нее ключи и опустошили сейф в кабинете. Там хранилось 870 тысяч рублей.

Развлечений за решеткой у Бакиева было немного, пока он не раздобыл себе сотовый телефон. Зэки знают, как спрятать аппарат, чтобы никакой шмон не нашел.

Руслан Бакиев - большой любитель фотографироваться в колонияхФото: соцсети

Засел в соцсети, зря что ли Пауком прозвали. Там познакомился с 26-летней Катей Косаревой, которая втрескалась в уголовника и стала бегать к нему на свидания, благо сидел он в Тольятти - для нее рукой подать.

К тому моменту Бакиев уже прикидывал, как бы раздобыть деньжат к освобождению. В соцсетях у него было несколько страниц, в том числе от лица матери-одиночки. В этом образе он вступал в неофициальные группы сотрудников крупных компаний — больше всего уголовнику приглянулся «Подслушано Сбербанк».

Тут разговоры не только о работе, но и о житейском. «А вы своего сыночка уже в садик водите? А у нас так, а у вас? А как мальчика зовут?» Руслан задает наводящие вопросы и выбирает несколько «объектов». В группе его герой вызывает такое доверие мамочек, что они легко добавляют его в приватный чат. Там-то и разнюхивал все подробности: кто в какой садик ходит, когда отвозят, когда забирают.

Влюбленная Катя была не против помочь Руслану с его «проектом». Тем более, ей он говорил, что это деньги им на свадьбу. В помощь ей Бакиев нашел еще пятерых мелких уголовников. У двоих, например, в биографии кража осколочных гранат из военной части.

Указания Паук раздавал смс-ками — коротко и четко. Не все даже знали, чем и для чего занимаются. Просто, надо.

На воле за главную была Катя. Она приходила в детсад «Ладошки», якобы за племянником. Она же сидела в «Приоре», куда затолкали четырехлетнего Диму. И она же первой сдала своего Руслана.

Для Елены вся эта история сегодня - как страшный сонФото: скрин с видео

Девушке это помогло не сильно. Косаревой грозит 18 лет за решеткой. А Пауку светит пожизненное. После разоблачения его перевели в другую колонию, а сотрудники ФСИН и ФСБ устроили масштабный обыск в камерах тюрем всего региона.

Правда, судя по аккаунту Паука в соцсетях, на новом месте он уже обзавелся телефоном. Эту информацию силовики обещали тщательно проверить.

Сейчас же, как сообщили в СУ СК Самарской области, по делу собрано достаточно доказательств. История, в которой 7 фигурантов, передана на рассмотрение в суд.

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