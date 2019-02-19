"Нас с детьми высаживали в метель": пассажиров маршруток, пять часов стоявших в пробке под Тольятти, спасла от голода неизвестная женщина с пирожками

Вчера в Самарской области разгулялась непогода. Областное МЧС объявило "оранжевый уровень угрозы", трассы замело, в самых узких местах скопились огромные пробки. Пленниками стихии стали и пассажиры маршруток: как раз вечером многие жители Ставропольского района возвращались домой из Тольятти. Самая тяжелая ситуация сложилась на дороге в Подстепки. Елена Осипова - волонтер Социально-экономического союза, в этот день она ездила в город по делам, немного задержалась и, когда выезжала, уже знала про снегопад.

- Я уезжала из старого города с пересадками, своей маршрутки не дождалась. Уже по зеленой зоне ехала с пробками, и дочка позвонила, сказала, что и на нашей дороге затор, я подумала: "Ну что же, постою 1,5 часа, потерплю". Где-то 18.40 с улицы Степана Разина я села на маршрутку № 303 и минут через 15 около "Олимпа" мы встали в пробку, а после Московского проспекта через километр мы встали окончательно. Сначала волнения не было - пробки у нас там всегда. Но через час начали волноваться, - рассказывает Елена.

Застрявшие пассажиры полезли в социальные сети и поняли: дело плохо. Водители со всей тольяттинской трассы переписывались и рассказывали, что везде - многочасовые пробки. Тут же были сообщения от людей из застрявшего на кладбище около Подстепок автобуса. Их не могли вытащить, постоянно рвался трос. Писали и пассажиры других микроавтобусов. Вместе с Еленой в салоне ехали двое детей - девочки трех и четырех лет, - женщина с диабетом.

- Мы спросили у водителя: что делать? Он говорит, звоните, мол, в МЧС, больше никто не поможет. Моя соседка позвонила и разговор завершился фразой: "Вы меня отвлекаете от мониторинга, потерпите, о вашей проблеме знаем. А уже прошло часа два! - продолжает рассказывать женщина.

Но, оказалось, это еще не предел: через полчаса водитель маршрутки заявил: "Я возвращаюсь в город". Пассажиры попробовали возмущаться, но он был непреклонен. Людей просто высадили посреди поля.

- Мы остались стоять под снегом, метель в чистом поле - это не просто так, даже мужчины не понимали, как идти вперед. Мы подошли к одной "Газельке" - водитель даже двери не открыл, сказал через окно, что у него скоро лопнет машина, все битком. Из пяти маршруток осталось только две. В одну мы забились все-таки. Информации никакой так и не было. Нам сказали, что о нас знают, заботятся, дорогу чистят. И все. Говорят, мол это из-за "скорой" пробка. Мы видели "скорую". У нас мужчины руками машины раскидывали, чтобы ее пропустить, не было ни ДПС, никого. А потом она уехала к тому времени уже, - продолжает свой рассказа Елена.

Кто-то бросал машины и уезжал на снегоходах

После трехчасового ожидания у людей начали разряжаться телефоны. Все выписывали номера на бумажку: родных и близких постоянно приходилось успокаивать. И тут в маршрутку постучала женщина. У нее в руках были пакеты с пирожками и другой едой. Оказалось, что это жительница соседнего села. Она увидела в интернете сигнал SOS от автобуса, который до этого застрял на кладбище, собралась и пошла через пургу - кормить попавших в беду людей.

- Километр там до кладбища почти - это вроде недалеко. Но у нас мужчины сначала тоже хотели пойти помогать, но даже сто метров не прошли, метет, просто с ног сбивает. А она дошла. Увидела, что всех уже вытащили и пошла на трассу, по автобусам - предлагать помощь. Женщина даже имя свое называть не захотела, просто пришла и накормила детей, студентов. Мы еще попросили дать печенье водителю за то, что он нас не высадил. Потом она еще раз возвращалась. Спасибо ей большое! Вот кто настоящий герой оказался, - не скрывает эмоций Елена.

Домой наша собеседница добралась только в начале первого ночи.

- Так и написала, пришла домой с работы завтра. И слава Богу, что пришла, - подводит итог она. - Мы видели, что что-то происходит, кого-то забирали на снегоходах. А к нам за все время не заглянул никто. Когда я уже дома была, я увидела в интернете сообщение о том, что работает "скорая", что туда можно было обратиться за помощью. Но нам об этом по телефону не сказали. Потом уже в селе нормально было расчищено. А вот эта дорога, которая через Приморский, каждый год с ней одно и тоже.

На всех дорогах были просто непроходимые заторы

Стоит отметить, что в пробке около Подстепок виноват не только снегопад и нехватка техники. По данным водителей, которые ехали в первые часы, было очень много гонщиков, кто-то пытался объезжать аварии по обочине и вконец застопорили движение.

Многие жители села, которые добирались домой на машинах, поехали по Яндекс.Навигатору через Ягодное. И рассказывают, что там тоже пришлось немало постоять.

- Мы посмотрели в Яндекс. Пробки и поехали через Ягодное... а там люди просто стоят, движухи совсем нет. И там 2 часа "веселились". Ветер ураганный, сколько до Подстепок - не знаем, у нас дите маленькое в машине, - пишет Ольга Удачина.

Напомним, что в МЧС предупреждали о ЧС и рекомендовали жителям области не выходить из дома и не выезжать на трассы. Однако у многих людей не оставалось выбора, ведь жители Подстепок в Тольятти ездят на работу и потом вынуждены возвращаться домой.

Из-за непогоды в Самарской области с вечера закрывали для проезда несколько трасс. Запрет на движение по М-5 "Урал" и на участке М-5 около Оренбурга продлевали до 13.00. Это было нужно для того, чтобы почистить дорогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="626" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/692764" frameborder="0"></iframe> В Самарской области на трассах машины застревали в огромных пробках.

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