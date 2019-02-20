2019-02-20T11:25:16+03:00
Общество

"Хочу, чтобы на меня смотрели без ужаса": студентка из Самары, которая осталась без лица из-за аварии, мечтает о новом носе

После жуткого ДТП лицо девушки собирали по кусочкам, сейчас все оно держится на титановых пластинах. Сейчас Лере нужны дорогие операции, чтобы вернуть на место нос
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жизнь Леры разделилась на две части: до и после аварииЖизнь Леры разделилась на две части: до и после аварии
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Тот летний день, 21 августа 2018 года, разделил жизнь 18-летней студентки Поволжского государственного колледжа Валерии Гончаровой на две части. У той, прежней Леры, молодой, красивой девушки, было отличное будущее: она хотела закончить колледж, поступить в институт, рядом был любимый человек, веселые друзья.

Лера не помнит, как 21 августа она оказалась на пассажирском кресле в той "приоре", за рулем которой сидел знакомый молодой человек из той же деревни, откуда родом сама Валерия. Уже после аварии выяснилось: водитель, не заметивший припаркованный грузовик, был пьян. Он вывернул руль в последний момент, влетел в грузовую газель на полной скорости и подставил под удар пассажирку. Нет, Лера не погибла на месте, но от очаровательного личика девушки осталось одно кровавое месиво...

Водитель подставил под удар пассажирку

Водитель подставил под удар пассажирку

- Я не помню ничего до того момента, как очнулась в больнице и спросила у мамы: "Это сон?" Я виню себя, конечно же, я не знаю, зачем я села в автомобиль к нетрезвому водителю, но жизнь наказала меня очень строго. Я была в момент аварии трезвая, в больнице сделали анализ и не обнаружили алкоголя. После аварии от моего лица ничего не осталось. Я до последнего надеялась, что левый глаз удастся сохранить, но его удалили, - рассказывает девушка.

Суд над горе-водителем уже прошел, ему дали год условно. Также виновник должен выплатить 1 миллион рублей: но дату выплат суд не установил, так что получить эти деньги Лера может и через 20, и через 50 лет. Сейчас парень, который сел за руль пьяным, учится, источника дохода у него нет. И помогать девушке, которой он сломал жизнь, виновник ДТП пока не собирается.

Снимки компьютерной томографии: девушка осталась буквально без лица

Снимки компьютерной томографии: девушка осталась буквально без лица

Вот уже полгода Лера не выходит из дома, об учебе пришлось на время забыть. Больше месяца врачи вели борьбу за жизнь девушки. Сначала в больнице им. Середавина ей сделали операцию на шейные позвонки. Затем 17 сентября - 8 часовую операцию по восстановлению лица. Медики установили титановые пластины. После этого в нос вживили трансплантат с берцовой кости. Правда позже - в декабре - его и часть титановых пластин пришлось удалить, организм начала отторгать инородные тела.

Все это время рядом с Лерой оставался ее любимый человек. Сама девушка считает, что она для него - только обуза, но Виктор решил, что через все испытания с дорогим человеком готов пройти до конца. Тем более девушке, которая за время в больнице похудела на 12 килограммов и до сих пор боится смотреть в зеркало, поддержка нужна как никогда.

- Я не знаю, что бы было со мной, если бы родители и он меня не поддерживали бы. Я не могу даже выходить на улицу. Сейчас врачи сказали мне, что больше ничем помочь не могут, восстановить нос в Самаре невозможно. Я уже полгода никуда не выхожу, меня очень пугают косые взгляды, ужас, который я иногда вижу в глазах людей, - признается девушка.

Виктор остался рядом с любимой девушкой

Виктор остался рядом с любимой девушкой

Столичные врачи утверждают, что могут помочь Лере, реконструировать нос, вернуть нормальную внешность. Но эти операции стоят огромных денег - около 2 млн рублей. Самой девушке взять такие средства неоткуда, родители пробовали взять кредит - но столь великих денег им, конечно, в банке не дают.

- Я я мечтаю наконец-то зажить нормальной жизнью, просто пройти по улице и не ловить косых взглядов не себе. Я получила от жизни урок, и он меня изменил.Я пытаюсь собраться с силами, чтобы сейчас снова взяться за учебу, - говорит девушка.

Для помощи Лере:

Единственная карта сбербанка

2202 2014 6744 6148

Валерия Андрияновна Г.

Телефон: 89171048032

В этой группе можно узнать все подробности, посмотреть фотографии и документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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