2019-02-20T16:20:54+03:00
Здоровье

«Династия»: лидер репродуктивного здоровья

Медучреждение стало победителем конкурса «Клиника года-2018»
Александра БЕЛОВА
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Коллектив "Династии" - молодой, сплоченный, профессиональный.Коллектив "Династии" - молодой, сплоченный, профессиональный.
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В Самарском академическом театре оперы и балета прошла церемония награждения победителей традиционного конкурса «Комсомольской правды» «Клиника года». Центр репродуктивной медицины «Династия», по итогам народного голосования, был признан лучшей клиникой в области репродуктивного здоровья и планирования семьи. Призером конкурса центр становится уже не в первый раз. Уже много лет квалифицированные врачи помогают мужчинам и женщинам стать родителями.

- Первые лапароскопические операции, которые были направлены на сохранение здоровья и лечение бесплодия у женщин были выполнены сотрудниками нашего центра еще в 1993 году, - говорит заведующий отделением гинекологии медицинского центра Династия» Валерия Ледакова. Опыт за эти годы накоплен огромный. В год в «Династию» обращаются до 800 пациентов. 600 из них – с диагнозом «бесплодие». - У нас выполняются такие операции, как удаление доброкачественных опухолей яичника, доброкачественных опухолей матки. Мы используем новейшие технологии, работаем на экспертном оборудовании мировых лидеров-производителей Для того, чтобы сохранять овариальный резерв женщин, которые еще не выполнили свою репродуктивную функцию, мы применяем в своей работе радиоволновую хирургию. В Самаре радиоволновую хирургию в лапароскопии используем только мы, поскольку повреждающее действие на ткань составляет всего 15 микрон, продолжает Валерия Ледакова. Коллектив «Династии» - молодой, сплоченный, профессиональный. И победа в конкурсе «Клиника года-2018» - заслуга каждого специалиста.

История медицинского центра началась в 1993 году.

История медицинского центра началась в 1993 году.

- В мире считается потрясающим результат, когда каждая третья обратившаяся женщина получает беременность. В нашем центре счастье материнства познает каждая вторая, - с гордостью говорит заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий медицинского центра Династия», главный внештатный сотрудник министерства здравоохранения Самарской области по репродуктивному здоровью, кандидат медицинских наук Ирина Моисеева.

Ирина Моисеева, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий медицинского центра Династия» получает заслуженную награду.

Ирина Моисеева, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий медицинского центра Династия» получает заслуженную награду.

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Лицензия ЛО-63-01-004589 от 10.04.2018 г.

Центр репродуктивной медицины «Династия».Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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