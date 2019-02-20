«С моим ребенком его сажать не надо! Уберите его отсюда!»: рейс Самара – Гоа задержали на три часа из-за пьяного семьянина с женой и двумя детьми

Отдых семьи из Самары на теплых пляжах Гоа накрылся медным тазом, а несколько сотен тысяч рублей вылетели в трубу из-за слабости отца семейства. Мужчина, судя по всему, не прочь выпить. Это он и сделал перед тем, как сесть в самолет.

Рейс Самара – Гоа, который должен был вылететь в 22:35 из аэропорта Курумоч задержали на три часа. По официальным данным, это случилось из-за поведения одного из пассажиров.

- Рейс Самара – Гоа вернулся с линии старта. Экипаж принял решение снять с рейса пассажира из-за его поведения. Общая задержка – около трех часов, - сообщили корреспонденту samara.kp.ru в Курумоче.

Ждать так долго пришлось из-за того, что перетряхнули весь багаж - а это около пяти тонн, - чтобы найти чемоданы мужчины и его близких.

Как стало известно «КП-Самара», виновник задержки рейса был в стельку пьян. Очевидец рассказывает, что мужчина буянил, а потом еще и подрался с полицейскими. Однако последнее официально не подтверждено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/692955" frameborder="0"></iframe> В Самаре из-за дебошира задержали вылет самолета.

- Мужчина перебрал с алкоголем. Начал буянить на самолете, сцепился с кем-то из пассажиров. А когда его под белы рученьки провели в аэропорт в сопровождении полицейских, подрался с ними, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» очевидец произошедшего Нина Лазарева.

Происшествие попало на видео. Правда, на нем не видно, чтобы пьяный пассажир с кем-то спорил. Напротив, мужчина, видимо, был настолько пьян, что плохо соображал и был не слишком активен. Зато проявляли себя другие пассажиры.

- Сели все на свои места, - требовал мужчина на фоне аналогичного сообщения от капитана воздушного судна, обращаясь к «дебоширу». - Мы же из-за тебя никуда не полетим. Двигайся туда, к стене, быстро к иллюминатору садись.

Пассажир довольно активно пытался сдвинуть пьяного соседа, тот пытался сопротивляться и пинался. Тут всполошилась молодая мама.

- С моим ребенком его сажать не надо. Уберите его *** отсюда, у меня и так больной ребенок, - кричала уже взбешенная женщина, обращаясь к стюардессе. - Если он хоть раз что-то сделает, я пойду в суд.

В итоге мужчина никуда не полетел. А вместе с ним и все семейство – жена и двое маленьких детей. Те приняли решение тоже сойти с рейса после того, как отца семейства увели.

Выходка мужчины стоила семье довольно крупной суммы. Один билет на Гоа стоит минимум 23-24 тысячи рублей. Если брать путевку, то цены на двоих начинаются от 55 тысяч рублей.