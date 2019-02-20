О чем расскажет ваш наряд и как список дел поможет полюбить себя?

Походы к психологам в России становятся все более популярными. Наши сограждане тоже начинают понимать, что иногда "поговорить" - это практически равнозначно решению проблемы. Да и психологические приемы - это не магия и не шарлатанство, а вполне научно обоснованный подход, позволяющий разобраться с запутанными играми подсознания. Как же это работает и какие психологические приемы могут оказаться полезными именно для вас? Журналист "КП-Самара" отправилась на фестиваль "Психологи людям" и подсмотрела, чему же учат зрителей гуру этой науки.

"Цыганского гипноза не существует"

Многие психологические проблемы можно решить, работая с подсознанием. Современный психолог-гипнотерапевт не держит в кабинете амулеты и стеклянные шары. Эксперт одного из мастер-классов Андрей Андреев рассказывает, что гипноз - это медицинский метод, позволяющий обратиться к внутреннему "я" человека. В реальности мы пряем какой-то страх или переживание очень глубоко внутри себя и никогда не признаемся, что именно оно и мешает нам быть счастливыми. Обратившись к глубинам подсознательного, можно избавиться от страха темноты, найти уважение к себе и веру в себя и победить, например, бесплодие.

- Пришла ко мне женщина. Они с мужем очень хотели ребенка, но не получалось. Стали разбираться, оказалось, в подростковом возрасте мама ей говорила: “Какой тебе ребенок, ты сама маленькая”. Девочка выросла, а мамины слова в ее подсознании хорошо засели, вот тело и не принимало детей. Разобрались, все изменилось, - приводит пример из практики доктор.

Кстати, по словам Андрея Андреева, никакого цыганского гипноза не существует. Вот это как раз и есть мошенничество чистой воды.

- Подходит к вам цыганка, первым делом она проверяем “насколько вы простачок” и если видит “брешь в вашей защите” понимает, что легко может взять все. Тут проявляются ее “помощники”, например, дети, они создают вокруг вас шум. Такое положение для человека невыносимо и он готов отдать все что угодно, лишь бы это прекратилось. Вот так люди сами отдают цыганам кошельки, украшения, а потом срабатывает защитный механизм: “мол я такой хороший, не простофиля, я не мог сам все отдать. Это магия, гипноз.” Всем же не просто признать, что он “сел в лужу”. Если вы не сами не дадите “слабину”, никакие цыгане вас не загипнотизируют. В гипноз вообще можно войти только добровольно, - уверил специалист.

"Я себя люблю"

Полюби себя сам, другие тут же подтянутся. Истина довольно расхожая, только вот справляются с задачей немногие. Самокопания свойственны и женщинам, и мужчинам. То внешность не устраивает, то размер зарплаты. И все время кажется, что вот у других-то в жизни все в сто раз лучше.

Психологи Наталья Аверба и Наталья Салова предлагают любовь к себе искать ... внутри себя. Работа с психологом по их словам помогает понять, чего не хватает именно вам, за что вы себя недооцениваете. И найти тот самый рецепт "я -королева". Помогут этого достичь различные психологические практики, их в арсенале у специалистов достаточно. Самой простой, пригодной для домашнего задания, Натальи поделились с нами. Техника очень простая: на листочке нужно написать список повседневных дел и отметить, что вы делаете для себя, что для других, чем занимаетесь, потому, что хотите, а чем - потому, что надо. Расстановка приоритетов поможет понять, любите ли вы себя или готовы скатываться в ненужную жертвенность. Ну и, конечно, пересмотреть свои ценности, если почувствуете, что это необходимо.

В повседневной жизни два Натальи помогают найти ответы на следующие вопросы: Что такое безусловная любовь к себе? Почему любовь это не чувство?Кто кого любит, если речь идет о любви к Себе? Почему многим так тяжело дается баланс «давать-брать» в отношениях? Как истинная любовь к Себе проявляется в отношениях с партнером?Как любовь к Себе отражается на любви к детям? Какие психологические навыки отношений необходимы для баланса «любить Себя-любить других»? Для этого у них даже есть отдельный большой семинар.

Для полной любви к себе корреспонденту "КП" не хватает отдыха и встречи с друзьямиФото: Евгения ВАСИНА

Выбираешь косуху? В душе ты бунтарь

Татьяна Бусыгина точно знает, что наш гардероб - это отражение наших потребностей, мыслей, эмоций, целей. На фестивале она дает мастер-класс “Ресурсный гардероб”.

- Для свиданий не подойдут юбки с большой клеткой, платья с “засыпающими” цветами, значение имеет цвет одежды, принт и, конечно, же фасон, - объясняет Татьяна Бусыгина. Для ресурсного состояния “чувственность” свойственны яркие, провокационные вещи. По фактуре для этот состояния стоит выбирать стрейч, блестящие и прозрачные ткани, атлас, кожу, мех. Как яркие детали можно использовать пояса, шпильки, декоративные клатчи.

Татьяна Бусыгина объясняла, что если вы пришли в магазин за строгим платьем для работы, а в примерочной оказались в косухе, казачки и майке с дерзким принтом, внутри назревает бунт и другие интересные вещи о которых может рассказать ваша одежда.

В повседневной жизни Татьяна Бусыгина ведет консультации по ресурсному гардеробу и помогает с помощью одежды менять психологическое состояние. У нее даже есть своя линия одежды с эксклюзивными, «лечебными» принтами.

Из первых уст:

Семейный психолог, игропрактик, медиатор, руководитель Центра психологии, медиации и права "Лайф-ресурс" Алёна Воронина:

- В этом году у нас было ещё больше участников, чем прежде. Переживали, что в итоге не всем гостям хватит места. А это же хороший показатель - есть высокий интерес к нашему мероприятию и доверие аудитории выросло. У нас царила, как и всегда, дружественная атмосфера. Нам удалось всё, что было задумано. Сами психологи отметили, что им понравилось то, что на фестивале именно живые люди, которые интересуются, задают вопросы, активно включаются в процесс - а это важно каждому специалисту. а нас порадовало, что вновь на фестивале было много новых гостей, а это значит, что всё больше и больше аудитории мы завоевываем.

Психолог, сексолог, семейный терапевт, член гильдии психотерапии и тренинга Санкт-Петербурга Юлия Семёнова:

- Четвертый год мы проводим этот фестиваль. Участники, на мой взгляд не изменились, что касается пола и возраста, чаще, конечно, приходят девушки, но с каждым годом у нас все больше новых людей открытых к саморазвитию, увлеченных и интересующихся психологией. Следующий фестиваль будет летом. Пройдет он на открытой площадке. В прошлом году это был Загородный парк, где будете в этом году, пока не решили.

Справка КП:

IV Самарский фестиваль "Психологи людям” собрал около сотни слушателей и более 20 ведущих специалистов: психологи, сексологи, тренеры личностного роста и даже мастер гипноза. Мастер-классы, психологические игры, практические занятия, семинары-

практикумы, тренинги - форматы и темы разнообразны. С 10 до 18 часов можно было посетить три “мероприятия”, но как выбрать нужное. Темы то все самые актуальные. Чтобы слушателям было проще выбрать, организаторы фестиваля Алена Воронина и Юлия Семёнова представляли всех тренеров предстоящего блока переда началом. Всего блоков было три. А между ними паузы для “переваривания” информации.