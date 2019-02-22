"Фюзеляж цел, угрозы людям не было": в "Победе" рассказали, что произошло при посадке самолета Самара - Москва во Внуково

В сети интернет появилось видео, как самолет авиакомпании "Победа" рейс DP-422 из Самары садится в аэропорту Внуково.

При заходе на посадку был сильный боковой ветер, летчики приняли решение уйти на второй круг. На видео заметно, как сильно кидает самолет из стороны в сторону, вокруг - густой туман, пилотам пришлось снизиться над дорогой. В некоторых СМИ появилась информация, что при посадке летчики не заметили, как "крыло черкануло по посадочной полосе". Эту информацию прокомментировали "КП-Самара" в пресс-службе авиакомпании:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/693483" frameborder="0"></iframe> Спасибо, что живые! Ночная посадка Boing 737-800 21 февраля 2019 г. во Внуково.

- Это абсолютная чушь, никакой угрозы безопасности не было и быть не могло, как и повреждения хвостовой части, - отметила пресс-секретарь компании Елена Селиванова. - Это штатная ситуация, речь идет о специальном резиновом ограничителе для фюзеляжа, он защищает его в случае посадки при неблагоприятных метеоусловиях.

Также здесь рассказали, что на второй круг пилоты ушли из-за неблагоприятных метеоусловий - был сильный сдвиг ветра. Уже после посадки самолет осмотрели специалисты и выяснили, что нужно заменить хвостовую пяту.

- Уже все заменили, в ближайшее время самолет будет допущен к рейсам, - отметили в авиакомпании.

Буквально в начале февраля ЧП случилось и в другом аэропорту Москвы: в Домодедово самолет врезался при посадке в фонарный столб.