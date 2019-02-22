Суперфинал в Самаре и неофициальное объединение с «Новатором»: как пляжные «Крылья Советов» готовятся к новому сезону

До старта чемпионата России по пляжному футболу остается около трех месяцев и «Крылья Советов» начинают плавно вливаться в подготовку к сезону. Между межсезонкой и первенством страны будет еще Intercup в Санкт-Петербурге с клубами из России и других стран, который в этом году пройдет с 16 по 22 апреля. В нем самарцы тоже планируют поучаствовать.

Рассказываем, как «КС» готовятся к сезону. Тем более, новый розыгрыш чемпионата страны будет для самарских болельщиков особенно интересным.

Суперфинал проведут в Самаре

Начнем с самого вкусного – Суперфинал чемпионата России 2019 проведут в Самаре. Инициатива исходит от Российского футбольного союза. Лучшие команды страны по пляжному футболу приедут в областную столицу в конце августа – начале сентября.

В прошлом году самарцы пробились в Суперфинал. Пусть и со скрипом. В этом же году прорываться туда надо в обязательном порядке – иначе свои же поклонники не поймут.

- У нас задача одна – попасть в Суперфинал. Тем более, что Суперфинал планируют провести в Самаре. Будет очень грустно, если «Крыльев Советов» не будет в самарском Суперфинале, - считает президент пляжных «КС» Евгений Храмов.

Напомним, в решающей стадии турнира играют шесть команд из 9-10 участников чемпионата. В этом году пробиться в Суперфинал волжанам поможет солидный десант из подмосковного «Новатора»: новый главный тренер Эмиль Джабаров, который сменил на этом посту бразильца Бруно Жермано, и восемь футболистов. В прошлом году подмосковный клуб также пробился в топ-6.

Такое солидное пополнение произошло из-за того, что клуб из Московской области решил пропустить этот сезон. В «КС» из «Новатора» отправились вратари Дмитрий Яснов и Александр Емельянов и полевые игроки Андрей Котенев, Рустам Шахмельян, Иван Тетерин, Амадиус Виноградов, Артём Волошин и Артём Галенников. Еще два футболиста под вопросом.

Фото: пляжный футбольный клуб «Крылья Советов»

«Крылья» не объединяются с «Новатором», но выглядит все именно так

При этом об объединении «Крыльев» и «Новатора» говорить нельзя, уверяют в руководстве самарской команды.

- Так говорить неправильно. Все-таки никакого объединения нет. Просто группа игроков приходит в аренду. Это немножко разные вещи, - заявил Евгений Храмов.

Подобное пришествие в Самару игроков другого клуба уже случалось. В 2016 году после расформирования московского «Динамо» в «КС» перешли сразу несколько футболистов. Интересно, что «Новатор» считали преемником «Динамо». Тогда, кстати, «Крыльями» руководили сразу два функционера – Евгений Храмов и нынешний президент «Новатора» Александр Быковский. Двоевластие будет в «Крыльях Советов» и сейчас: Храмов будет руководить, Быковский давать советы.

- Когда мы провели совместный сезон 2016 года, у нас был абсолютно нормальный плодотворный рабочий процесс, - уверяет Храмов. - Мы обговаривали итоги, и Сан Саныч отметил, что он был абсолютно удовлетворен результатами 2016 года, и наше сотрудничество вполне могло продолжиться, но тогда я собирался закрывать проект. У меня уже просто не было сил бороться. Только из-за этого он перешел в «СИТИ». Лишь в самом конце 2016 года мне объявили, что клубу окажут несколько большую поддержку, и я согласился не сворачивать проект. Но Быковский уже дал согласие «СИТИ», а он человек слова.

Нужны легионеры

Никто не скрывает: чтобы попасть в Суперфинал и успешно бодаться с такими монстрами как петербургский «Кристалл» и московский «Локомотив», игроков «Крыльев» и новичков из «Новатора» недостаточно. Нужны легионеры. По словам президента пляжных «КС», необходимо как минимум три сильных иностранца. Вопрос с поиском легионеров стоит остро, но тут много нюансов.

Самый явный – деньги. Пляжный футбол - это не большой футбол, и деньги здесь крутятся не такие большие. А значит и финансирование меньше. В клубе надеются, что финансирование удастся улучшить. Или до начала сезона 2019, или после его окончания, когда команда – все в это верят – покажет приличный результат. Получается такой замкнутый круг: чтобы хорошо выступить, нужны деньги – чтобы заработать денег, нужно хорошо выступить.

Средства «Крылья» попробуют найти в бюджете региона и у спонсоров, которых еще нужно привлечь. Больше негде, только эти два варианта.

Руководство самарцев уверено - чтобы претендовать на серьезные места, нужно несколько легионеров. Фото: пляжный футбольный клуб «Крылья Советов»

В Самаре негде тренироваться

Готовиться к сезону «КС» будут в Санкт-Петербурге. Почему не в Самаре? Просто негде. В городе нет условий для подготовки профессиональной команды по пляжному футболу.

Сейчас этот вопрос решают – около «Самара Арены» собираются строить дворец пляжных видов спорта. В том числе и для «КС». Только ждать придется долго: строить объект еще не начали, даже с внешним видом не определились. Раньше весны работы не начнутся. Это значит, что еще года два (минимум) «Крылья Советов» не смогут готовиться к сезону в Самаре.

Команда планирует перед розыгрышем чемпионата России провести два сбора. Первый, если получится, в Москве, второй – в Санкт-Петербурге. В Северной столице «КС» сыграют на Intercup 2019. В прошлом году выступление на турнире получилось удачным – «Крылья» заняли третье место. На этот раз планы более амбициозные.

- Задачи на турнир самые простые – победа в каждом матче. Мы же приезжаем не просто так отбывать номер. Турнир пройдет всего за месяц до чемпионата России. Пять матчей мы в любом случае проведем, - рассказал Храмов.

Кроме того, «КС» сыграют несколько товарищеских игр. В контрольных поединках и на Intercup тренерский штаб определится, кого оставить в команде, а кого открепить перед сезоном.