Посылка в смартфоне и подпись вместо паспорта: чем еще готовы порадовать жителей Самары на «Почте России»

Очереди на почте и посылки, которые идут целую вечность – кажется, что популярные анекдоты о «Почте России» уже немного устарели. Как удалось добиться сокращения времени на ожидание посылок в отделении и кому помогают новые электронные сервисы, рассказал «КП-Самара» директор Самарского управления «Почты России» Александр Вакуленко.

Все посылки - в смартфоне

Новое мобильное приложение позволяет не только быстро узнать, где посылка, но и поставить оценку работе отделения.

- Во-первых, в нем всегда можно узнать, где находится ближайшее отделение связи, его график работы. Там же, в мобильном приложении, можете оставить отзыв о качестве предоставления услуг. Также можно воспользоваться горячей линией контактного центра «Почты России» по номеру 8 800 100 00 00. Для отработки жалоб и предложений создан целый отдел. Он разбирает все отзывы и после этого передает их уже в производственный блок, где решают проблему. За четвертый квартал 2018 года к нам поступило уже 319 обращений. Это на 48% меньше, чем в это время год назад, - отметил директор Самарского управления «Почты России».

Кроме того, в мобильном приложении каждый клиент может отследить путь своего отправления, зная номер. Его нужно вбить в соответствующее поле, и приложение сразу покажет, где находится его письмо или посылка, будь-то на участке сортировки, в отделении связи или за его пределами. В приложении можно увидеть все статусы.

Руководитель "Почты России" в Самарской области Александр Вакуленко рассказал, что жители села Покровка не останутся без связи 00:00 00:00

И к вам придут

Полезная функция - вызов курьера. Сразу в приложении можно рассчитать, сколько это будет стоить.

- В дополнение ко всему, одна из последних опций мобильного приложения «Почты России» - курьерская служба. Наш клиент сейчас, используя приложение в смартфоне, может вызвать к себе домой или в офис курьера. Это уже очень востребованная услуга. У нас уже шесть курьерских участков. Курьерская служба «Почты России» покрывает уже треть Самарской области, - рассказал Александр Вакуленко.

Кстати, еще до вызова курьера можно рассчитать стоимость услуги, и это все сделать самостоятельно со своего компьютера. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «Почты России», выбрать тип отправления: заказное письмо или посылку, а затем вбить направление и вес отправления. После этого на экране появится полный расчет услуги.

Директор самарской Почты России побывал на радио КП-Самара

Курьера хочу - за коммуналку заплачу

Получать пенсию или производить оплату коммунальных услуг «Почтой России» тоже можно делать через курьера.

- На самом деле это очень удобно для маломобильных групп населения, молодых мам или пожилых людей. Для этих категорий населения у нас вообще много сервисов. Для начала у каждого почтальона есть переносной кассовый терминал. Наши почтальоны могут приходить в дом, принимать коммунальные платежи, штрафы, налоги, поэтому для таких услуг тоже необязательно приходить в отделение связи. Чтобы все это можно было делать дистанционно, надо оставить заявление письменно или позвонить в свое отделение связи.

Начальник отделения даст соответствующие указания, чтобы почтальон в день, удобный для клиента, приходил к нему домой и принимал платежи.

Паспорт оставь дома

Теперь получать посылки на почте можно даже без документа.

- В прошлом году, буквально в июне, мы применили такую услугу как электронная подпись. Сейчас для того чтобы получить почтовое отправление, нужно один раз зарегистрировать анкету на этом почтовом отделении, и в следующий раз вы будете получать отправление без предъявления паспорта и заполнения извещения, поэтому сейчас данная операция занимает не более 30 секунд. Если мы говорим о цифрах, то на сегодняшний день порядка 68 процентов почтовых отправлений выдается с помощью электронной подписи.

Плати прямо из дома

Сегодня в самарских отделениях «Почты России» запущена услуга «Предзаполненные и предоплаченные почтовые отправления».

- С сайта pochta.ru наши клиенты могут из офиса или дома оформить почтовое отправление, его можно и оплатить, привязав аккаунт к своей банковской карте. Даже если потребуется перерасчет стоимости данного отправления, это все произойдет автоматически, уже непосредственно в отделении связи, - продолжает Александр Вакуленко. - Какие плюсы? Плюсы в том, что клиент может сам распечатать бланк отправления дома. Его могут распечатать и в отделении почты. Но главное, он сразу называет трек-номер данного отправления. По нему подтягивается вся информация на рабочем месте оператора. Оформление, выдача чека и оплата занимают не более 30 - 40 секунд. Если говорить про предоплаченные отправления, то придя с ним в отделение связи, наш клиент просто отдает его оператору и уходит по своим делам. Он не ждет, все дополнительные операции будут произведены нашим оператором без его присутствия, минимум времени нахождения в отделении связи, очень удобно, комфортно!

Если нужно только получить посылку, самарцам лучше сразу идти в Центр выдачи посылочной почты. Таких отделений в регионе 17. В ЦВП работники занимаются только выдачей и приемом почтовых отправлений посылочной почты, пакетов ЕМС отправления, и каждый клиент может выбрать наиболее удобный тариф. Но главное, там не возникает очередей из людей, которые пришли за другими почтовыми услугами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5 минут - время ожидания в отделении

2 минуты 20 секунд - время обслуживания клиентов

70 отделений в Самарской области имеют видеокамеры и автоматы электонной очереди

250 автомобилей работают на "Почту России" в регионе

Справка «КП»

«Почта России» в самарском филиале представлена в 770 отделениях связи. Из них 250 отделений находятся в городах, 514 - в сельской местности, также есть еще пять передвижных почтовых отделений. Сегодня в Самарском управлении «Почты России» работают более семи тысяч человек, почти 2 тысячи из них - почтальоны.