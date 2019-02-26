Британец-экстрасенс и пастух для черепах: коты, которые нас удивили

Кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа, символ Крымского моста Мостик, Бегемот из Булгаковского музея в Москве - этих усатых героев знает вся страна. Им 1 марта, в честь Международного дня кошек, преподнесут любимые лакомства и покажут по центральным каналам. А мы решили собрать истории котов малоизвестных, но тоже достойных восхищения.

Охранник Степан-великан

Огромный белый кот весом 18 кг живет у самарской пенсионерки Александры Егоровой больше 10 лет. Вид у Степана вполне дружелюбный, если его не злить. Ну а если Степан не в духе - держитесь!

Прославился же Степан так. Ночью хозяйка и кот спали, и вдруг Степан услышал осторожный лязг замка в прихожей. Двинулся в коридор. Воришки, открывшие двери, увидели перед собой в темноте белое орущее существо невероятных размеров (у страха глаза велики). Захлопнули дверь и бегом вниз по лестнице. Поняли, что по-тихому обчистить квартиру не получится.

Полиция, прибывшая на вызов хозяйки, нашла в замке ключ. По нему-то и вышли потом на след преступников. Оказывается, они уже давно промышляли в этом районе.

Степан же в подарок за бдительность получил порцию своего любимого фарша.

Бася-экстрасенс

В 2018 году Бася прогремел по всей России как самый дорогой кот страны. Владелец оценил его в пять миллионов рублей. Почему так дорого? Хозяин уверяет: кот непростой - с магическими способностями!

Не моргнув глазом, Владимир, хозяин животного, рассказал «Комсомолке», что экстрасенсорные способности питомца проявились, когда его владельцы искали новое жилье. Кот категорически отказывался заходить в «нехорошие» квартиры. Может, не выспался в тот день или просто капризничал. Но Владимир настаивает: это потому, что у Баси есть связь с потусторонним миром.

- Дом хотели купить, но кот туда никак не хотел идти. Соседи потом рассказали, что там жила бабушка, вроде как ведьма. Потом в квартиру съемную мы хотели заезжать, он нас не пустил туда. Оказалось, что в квартире кто-то совершил суицид, - рассказал хозяин кота.

Питомец сейчас живет на даче, в съемную квартиру семья его взять не может.

Продавать кота Владимир передумал. То ли желающих выложить 5 млн не нашлось, то ли хозяин решил, что защитник от злых духов ему самому нужен.

Пастух Батон

Рыжий кот в иркутской зоогалерее предотвратил побег двух черепах. Супруги Шрек и Фиона шесть лет мирно жили в стеклянном вольере. Но однажды, когда в мини-зоопарке не было посетителей, черепахи выдавили панцирем толстое стекло и сбежали.

Далеко удрать не удалось. Парочку увидел кот Батон. Запрыгивая то на Фиону, то на Шрека, он громко мяукал - звал на помощь сотрудников зоогалереи. В итоге черепах удалось остановить.

Однако у славы, обрушившейся на Батона после публикации в СМИ, есть и обратная сторона. Никто не думал, что коту, ставшему звездой соцсетей, самому потребуется охрана. Батон по-прежнему спокойно разгуливал между вольерами, общался с посетителями - только что автографы не раздавал. И летом кота украли: с июля следов Батона найти не могут. Верим, что он жив и в хороших руках!

Кот-пастух Батон предотвратил побег черепах из зоопарка. Фото: Предоставлено зоогалереей Иркутска

Тишка вернулся к хозяйке через семь лет

Британец Тишка потерялся еще в 2011-м, когда жил с хозяевами на даче - в деревне Дрокино под Красноярском. В тот день была гроза, и он убежал, испугавшись раскатов грома. Тишку искали несколько недель, но питомец так и не объявился...

А прошлым летом, через семь лет, Тишка вернулся. Появился там же, где и исчез, на даче. Пришел и уселся у порога. Хозяйка кота Леся Никитина сразу признала Тишку по характерному окрасу. Все эти годы Тишка, по-видимому, не бедствовал. Упитанный, уши чистые. Видно, симпатичного котенка подобрал кто-то из соседей. А тот вырос и снова удрал!

Сейчас младшая сестра Леси завела для него страницу в Инстаграме. Она еще маленькая, пишет с ошибками. Получается забавно - как будто это сам Тишка, которому не вполне дается трудный человеческий язык.

Тишка нашел свою хозяйку через 7 долгих лет.Фото: из личного архива

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Рысь - няня для енота, медвежонка и котят

Звание главной няни Иркутского зоопарка рысь Алена получила в прошлом году. Сначала дикая кошка, которой и самой тогда не исполнилось и года, нянчила полуторамесячных медвежат Маню и Тему. Играла с ними, умывала несколько раз в день, отдавала свою еду. Потом взяла под опеку пятерых щенков аляскинского маламута. Затем вызвалась воспитывать енота Жорика. И, наконец, усыновила четырех котят, которых перевезли в зоопарк, чтобы найти им хозяев.

Собственных детенышей Алена еще не завела - пока тренируется на чужих.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собственных детенышей хищница еще не завела. Половое созревание у рысей наступает в два года. Эту дату Алена отметит только в мае. Но сотрудники зоопарка уже подумывают найти ей жениха.

Алена воспитала не только котят, но и детенышей других видовФото: Юлия ПЫХАЛОВА

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