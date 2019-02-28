2019-02-28T09:56:38+03:00
Общество

Справятся с любым повреждением: лучших сварщиков страны назовут в Самаре

В городе проходят соревнования по профмастерству среди сотрудников компаний «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс» из 22 филиалов
Ирина ИСАЕВА
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В Самаре выбирают лучших сварщиков.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

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В Самаре выбирают лучших сварщиков. Соревнования по профмастерству среди специалистов компаний «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс» проходят в течение трех дней: с 27 февраля по 1 марта.

- Трудно переоценить значение этой профессии. Особенно в аварийных ситуация, когда нам нужно быстро, и, самое главное, качественно, устранить проблемы. Так, чтобы потребители и не заметили, - говорит технический директор Группы «Т Плюс» Борис Архипов.

Три дня - три этапа. Знание нормативных актов, техники безопасности, умение оказать первую медицинскую помощь при несчастном случае. И, конечно, демонстрация практических навыков. Самара далеко не в первый раз принимает соревнования такого уровня. И все первенства проходят на высоте.

- В Самарской области находится базовый учебный комбинат ПАО «Т Плюс». Это профильное подразделение, которое занимается подготовкой персонала во всех регионах присутствия компании, - рассказал директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

22 участника – 18 судей. Учитывается все: от соблюдения правил техники безопасности до положения тела во время сварки. В этой работе мелочей нет. Качество сварки оценивается не только визуально, но и высокоточным оборудованием.

- Дефектоскописты проверяют все – наличие пор, трещин, ровность шва. Ультразвуковой контроль гарантирует точность – с таким судейским подходом не поспоришь, - считает главный судья соревнования Вячеслав Страхов.

Сварщики показывают свои умения

Сварщики показывают свои умения

После завершения соревнований – разбор полетов. Опытные наставники сделают все, чтобы ошибки не повторялись на практике. Конкурс интересен и молодежи, и опытным сотрудникам. Правда, до финала дошли в основном настоящие профессионалы, чей стаж исчисляется десятилетиями. Например, Михаил Деревяшкин, сварщик Самарского отделения «ЭнергоремонТ Плюс» в профессии уже 30 лет. Но конкурс для него, как и его коллег – возможность научиться чему-то новому, обменяться опытом с коллегами.

- Мы общее дело делаем, хоть и живем в разных городах. Соревнования дают возможность познакомиться друг с другом, говорит сварщик филиала Свердловский ПАО «Т Плюс» Владимир Селиванов.

Корпоративный конкурс профмастерства продлится три дня. Победитель будет отстаивать честь компании на всероссийских соревнованиях сварщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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