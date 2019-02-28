"Он недавно прошел техобслуживание": производители самолета, упавшего на жилой дом в Подмосковье, рассказали о версиях трагедии

Потерпевший крушение на границе частного сектора Коломны легкомоторный самолет был собран самарской самолетостроительной компанией «Чайка». Как сообщили корреспонденту "КП-Самара", на предприятии, это был надежный сухопутный самолет, достаточно простой в пилотировании.

- О падении самолета я узнал из новостей. Что стало причиной авиакатастрофы, пока даже предположить не могу, - сообщил генеральный директор компании "Чайка" Дмитрий Грехов журналисту "КП-Самара". - Это действительно был уникальный четырехместный самолет. Один пилот и три пассажира. Он был собран в единственном экземпляре. На самолете были установлены американские двигатели Lycoming IO-360 M1A. Проблем с самолетом за время эксплуатации не было, ремонтов не было. Самолет достаточно надежный, даже при отказе одного двигателя мог продолжить полет на втором. Это обычный сухопутный самолет, достаточно простой в пилотировании.

Дмитрий Грехов также отметил, что не был знаком с пилотом этого самолета. Но не так давно воздушное судно прошло техническое обслуживание, успешно справилось со всеми испытаниями и было полностью исправно.

- Мне очень тяжело об этом разговаривать. Буквально завтра мне предстоит вылететь на место авиакатастрофы, - добавил директор компании.

Напомни, самолет «Чайка С-72 Охотник» упал в Коломенском районе Московской области. Крушение произошло на территории СНТ "Отдых". При падении самолет задел жилой дом. На борту воздушного судна находились двое. Оба человека погибли.

Самолет базировался на аэродроме "Северка", откуда вылетел за 40 минут до падения. По некоторым данным управлял им 52-летний житель Астрахани.

СПРАВКА КП

Чайка С-72 Охотник - четырехместный двухмоторный сухопутный самолет с хвостовой опорой и неубирающимся шасси. Он построен на базе амфибии Л-44. Двигатели Lycoming IO-360 M1A (180л.с.) с трехлопастными винтами разного вращения.

Длина самолета более 8 метров, размах крыла — почти 13,5. Предельная скорость - 260 км/ч

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