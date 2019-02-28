2019-02-28T17:38:43+03:00
Происшествия

"Он недавно прошел техобслуживание": производители самолета, упавшего на жилой дом в Подмосковье, рассказали о версиях трагедии

Гендиректор компании-производителя уникального самолета отметил, что проблем с эксплуатацией воздушного судна не было, его не приходилось ремонтировать
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Самолет, который упал под Москвой, был произведен в Самаре в единственном экземпляреСамолет, который упал под Москвой, был произведен в Самаре в единственном экземпляре
Изменить размер текста:

Потерпевший крушение на границе частного сектора Коломны легкомоторный самолет был собран самарской самолетостроительной компанией «Чайка». Как сообщили корреспонденту "КП-Самара", на предприятии, это был надежный сухопутный самолет, достаточно простой в пилотировании.

- О падении самолета я узнал из новостей. Что стало причиной авиакатастрофы, пока даже предположить не могу, - сообщил генеральный директор компании "Чайка" Дмитрий Грехов журналисту "КП-Самара". - Это действительно был уникальный четырехместный самолет. Один пилот и три пассажира. Он был собран в единственном экземпляре. На самолете были установлены американские двигатели Lycoming IO-360 M1A. Проблем с самолетом за время эксплуатации не было, ремонтов не было. Самолет достаточно надежный, даже при отказе одного двигателя мог продолжить полет на втором. Это обычный сухопутный самолет, достаточно простой в пилотировании.

Дмитрий Грехов также отметил, что не был знаком с пилотом этого самолета. Но не так давно воздушное судно прошло техническое обслуживание, успешно справилось со всеми испытаниями и было полностью исправно.

- Мне очень тяжело об этом разговаривать. Буквально завтра мне предстоит вылететь на место авиакатастрофы, - добавил директор компании.

Напомни, самолет «Чайка С-72 Охотник» упал в Коломенском районе Московской области. Крушение произошло на территории СНТ "Отдых". При падении самолет задел жилой дом. На борту воздушного судна находились двое. Оба человека погибли.

Самолет базировался на аэродроме "Северка", откуда вылетел за 40 минут до падения. По некоторым данным управлял им 52-летний житель Астрахани.

СПРАВКА КП

Чайка С-72 Охотник - четырехместный двухмоторный сухопутный самолет с хвостовой опорой и неубирающимся шасси. Он построен на базе амфибии Л-44. Двигатели Lycoming IO-360 M1A (180л.с.) с трехлопастными винтами разного вращения.

Длина самолета более 8 метров, размах крыла — почти 13,5. Предельная скорость - 260 км/ч

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Подмосковье легкомоторный самолет упал на жилой дом - погибли два человека

За штурвалом был опытный 52-летний пилот (подробности)

Два человека погибли при крушении в Подмосковье легкомоторного самолета

На данный момент МЧС уточняет данные о пострадавших (подробности)

На жилой дом в Подмосковье упал легкомоторный самолёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Самарской области фирму заставили вернуть государству незаконно полученную субсидию в 800 тысяч рублей
Минздрав Самарской области прокомментировал сообщения о смертельном отравлении детей газировкой
В Самару на гражданский форум приедет бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков
В Самаре начальника отделения полка ДПС заподозрили в коррупции
Появилось видео задержания троих сотрудников отдела МЧС в Тольятти, пойманных на взятках
Жители Самарской области оценили работу УК по заявкам на 2,5 балла из 10
На Солнечной в Самаре сожгли иномарку директора управляющей компании
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» планирует заявиться в ПФЛ
«Выезжали 15 пожарных»: в Самаре в старинном здании на улице Куйбышева произошло замыкание проводки
В Самаре из-за отказавших тормозов столкнулись два трамвая
В Сызрани или Новокуйбышевске может появиться хоккейный клуб ВХЛ-Б
Водитель "Вольво", которого самарские силовики останавливали с помощью стрельбы, сбил бойца СОБРа
В Самаре бронзовых детей возле Дяди Степы снарядили лопатами для расчистки снега
В Тольятти школьник и его брат до смерти забили своего соседа
Били бутылкой и пинали ногами: на разбойников, напавших на таксиста под Сызранью, завели уголовное дело
В Самаре неизвестный до смерти избил уборщицу
В Самаре троллейбус сбил стоящего на дороге мужчину
"Весной будет нашествие крыс": регоператор и УК в Самаре не могут поделить мусор около ЖК "Олимпия Парк"
«Здесь уже не картошку, а деревья можно сажать»: улицу Дачную пообещали «подровнять»
«Ростелеком» и «МегаФон» совместно будут развивать сети 5G
В Самаре мужчина нашел в своей квартире труп человека
В Самаре на месте бывшей базы отдыха СГЭУ построят новую школу
В Самаре скорректируют проект продления улицы XXII Партсъезда
Жителя Жигулевска осудили за хранившиеся на даче пистолеты и патроны
Постимся правильно: 1 марта ищи в «Комсомолке» «постный» календарь