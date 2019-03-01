Театр начинается с кота: самарские актеры решили помочь кошкам из приюта найти любящую семью

Всемирный день кошек отмечается каждый год 1 марта. И "КП-Самара" в этот день не только поздравляет всех пушистиков, которые живут в любящих семьях, но и помогает найти хозяев котикам из приютов. В прошлом году в нашем фотопроекте вместе с игроками команды по американскому футболу «Stormbringers» приняли участие питомцы котейни «ЧуКОТка». И все они уже нашли свой дом.

В этот раз мяукающих моделей мы доставили в Самарский академический театр драмы. Актеры в этот день репетировали, а в перерыве наслаждались общением с пушистиками. Они волновались в переносках на входе, а в зале сразу успокоились, будто понимают как надо вести себя в театре. На фотосессию удалось привезти только шесть котиков, а всего в двухэтажной котейне на Молодогвардейской, 66 живет почти полсотни обитателей из приюта "Надежда". Все они привиты, обработаны от паразитов, стерилизованы и готовы к передаче в добрые руки. Можно прийти хоть завтра!

Во время фотосессии актёры рассказывали о своих питомцах и выбирали себе партнера для съёмок по душе. Очаровавшему всех Купидону удалось попасть в кадр дважды.

Никита Транцеев и ЭльфиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Никита Транцеев

У моей бабушки была очень красивая и добрая кошка Дашка, британец. Серая и пушистая, как из рекламы. Я бы очень хотел домой питомца. Они успокаивают, несут позитивную энергию. Когда гладишь и обнимаешь кошку, сам расслабляешься. Как только у меня появится собственное жилье и я действительно смогу нести ответственность за своего усатого-хвостатого друга, я заведу кошку. Они же как дети, им нужно внимание и хорошие условия.

Эльфи, 7 лет

Кошечка находилась на разведении, после её пристроили в приют. Очень скромная и спокойная.

Владимир Сухов и ФеликсФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Сухов

Я сам по себе кот и всю жизнь был кошатником. Все говорят, что собаки преданные, но и кошки тоже. Сейчас воспитываю семилетнего красавца. Самый прекрасный кот в мире, зовут Зевс. И ведет себя соответствующе. Зря такое имя выбрали, стоило назвать как-нибудь попроще. Надо же учитывать, коты живут как хозяева в квартире. Вот у нас Зевс главный.

Подходит только когда ему нужно. Любит всех, но с каждым общается по-разному: со Светой, женой, спать предпочитает. Причем на её голове. У меня всегда просит ласки. А с Сашкой, очерью, они релаксируют. Лежат пузом кверху. Да чумовой кот! Уши больше, чем голова.

Феликс, 3 года

Котика нашли на улице и пристроили в приют. У него чувствительное пищеварение, и уличная еда явно не шла бы Феликсу на пользу.

Иршат Байбиков и КупидонФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иршат Байбиков

Мы слышали, что в кошачьем имени должны быть обязательно буквы «к» и «с», они же откликаются на «кыс-кыс». Думали, что может дадим имя Вискас, Сникерс, а получилось, что назвали кота Кисель. Он больше любит жену и дочку, а меня, наверное, как соперника воспринимает. Приносит игрушки, как собака, а когда его по имени называешь, начинает хвостом вилять.

Купидон, 1 год

Мальчишку нашли на улице. Очень добрый и ласковый, хорошо уживётся в семье.

Сергей Видрашку и ГестияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей Видрашку

У нас в семье были две кошки. Первая черная, мы её называли Чип, потому что у кошек же имена должны быть со свистящими звуками, они тогда откликаются. Один мы раз поехали к знакомым в свой дом, пыпустили Чипа на улицу погулять, и по возвращению в квартиру она стала драть обои и двери, хотела вырваться. Так и пришлось кошку отдать. Через некторое время появилась вторая трехцветная кошка, её тоже назвали Чип. Она жила у нас долго-долго. Несмотря на то, что я сам родился в год собаки, я кошек люблю. С ними удобней и они мудрее.

Кошка Гестия, 6 лет

Отказница из дома. Когда кошка поступила в приют, у неё были очень сильные проблемы с зубами. Также прошлые владельцы удалили кошке когти на передних лапах, что является очень тяжёлой операцией для животного. Сейчас у неё все в порядке со здоровьем.

Ирина Чеботаева и АрабикаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ирина Чеботаева

У меня есть кошка, и с ней связана очень хорошая история. Я долго пыталась себе завести котенка, которому действительно нужна помощь. Заметила пост в соцсетях, что на заводе мама сбежала от котят. Родила и убежала. Я увидела фотографию и я влюбилась в огромные зеленые глаза и большие уши с кисточками. Поняла, что должна ее взять. Назвала я ее Бусинка, Буся. Сейчас из маленького комочка выросла абсолютно сумасшедшая кошка. Несмотря на это, мы с ней находим общий язык. Она, как настоящая женщина, то ластится, то проявляет характер. Я рада, что смогла помочь кому-то, и что хозяева съемной квартиры идут всегда навстречу.

Арабика, 2 года

Кошечку нашла студентка на крыльце магазина, опекала и содержала её, пока Арабика не попала в приют.

Ольга Жукова и ДесертФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Жукова

В детстве у меня был классный кот Симба, который спал на моей подушке. Всех моих котов, кстати, так звали. В итоге я оказывалась без подушки где-то в углу кровати, а Симба раскидывался по всему пространству. Маму удивляла эта картина. Мы были друзьями, можно сказать, у нас был симбиоз. Мне нравятся коты тем, что не я ими повелеваю, а они мной.

Десерт, 2 года

Очень мягкий и пухленький котик. Был подобран волонтером на улице после того, как от него избавились прошлые владельцы.

Алена Шевцова и КупидонФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алена Шевцова

У меня двое. Здоровый-здоровый черно-белый кот, обожаю его. И молоденькая кошечка, взятая из подъезда. Мы не думали и не гадали, но превратились в кошатников. Наши питомцы любят играть с веревочкой. Фрося, которая мелкая, тащит ее в зубах, как песик, со мной везде по квартире ходит. Взрослый же ждет, когда я начну с ним играть. Потом я беру эту веревочку, начинаю гонять с ними по дому.

Они часто носятся друг за другом, но в целом живут мирно, даже вылизывают друг друга – в основном кошка кота. Однажды мы решили на лето кота побрить. Он шерстяной такой, жарко бедолаге. Обиделся в итоге, ходил с несчастным видом. Лапы переставлял, как будто его облили чем-то плохим. А Фрося за ним наблюдала, первые сутки не могла узнать, но потом привыкла, вылизывала его, бедного постриженного котика.

Купидон, 1 год

Мальчишку нашли на улице. Очень добрый и ласковый, хорошо уживётся в семье.