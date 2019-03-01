«Нас кинули на жизнь в аду»: в Самаре многодетные семьи уже пять лет вынуждены жить в чистом поле без света, газа, дорог и адресов

«Стройтесь – все будет!»

- 10 лет назад я приехала в Оптину Пустынь, жила там у матушки. Вышла во двор - а они там дом строят, каменный, большой. И козы бегают. И я говорю: «Как же у вас хорошо!». Тоже так хочу, чтобы дом и козы. А мне матушка и сказала: купи икону «Спорительница хлебов» и все у тебя будет также, - Светлана Лаврентьева, мама троих мальчишек-школьников, вертит в руках ту самую икону.

Светлане Матушка предрекла: нужно купить икону и мечта о доме сбудетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кажется, все сбылось. С журналистом «КП»-Самара» Светлана разговаривает в своем доме: большие комнаты, высокая крыша, участок, на котором можно выращивать помидоры, разводить коз. Вот только жить в этих хоромах невозможно.

В 2014 году многодетная семья Лаврентьевых получила от государства щедрый подарок – земельный участок в восемь соток на окраине Самары, в Орловом Овраге. Также как и еще 250 семей.

- Мы тогда вышли посмотреть – чистое поле, только кучи земли кругом, ее сюда незаконно самосвалами вывозили. Но ведь земля! За такую на рынке попросили бы два миллиона. Да мы и хотели жить в доме своем, я родом из сельской местности, нам с мужем хотелось быть ближе к семье, чтобы семью прокормить. Тем более нам тогда губернатор сказал: вы стройтесь и все будет вам, и электричество, и газ, только начните, чтобы мы могли денег просить, чтобы показывали: люди хотят развивать этот участок, - рассказывает Светлана. Они с мужем оба – бюджетники, работают в образовании, во всем рассчитывали на поддержку властей.

Тот самый диван - приданное СветланыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мой адрес – вся Самара?

Лаврентьевы стали пионерами-первопроходцами. Продали двухкомнатную квартиру на Шверника, машину, гараж и стали строиться. Муж Александр забыл про сон: сначала на работе смену проведет, потом мчит на стройку. Там кирпич за кирпичом рос дом для его большой семьи. Сыновья уже делили место и мечтали, как у каждого будет свой уголок. Старшему Максиму тогда было еще 13 лет, он уже застолбил себе отдельную комнату – чтобы книжки разложить, компьютер поставить. Сейчас мальчишке 17 лет, мечты не сбылись.Теперь о своей комнате мечтает младший Вова - ему 9 лет.

Лаврентьевы мечтают о семейных посиделках на своем диване и в своем домеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А еще из Клявлинского района, из родительского дома Светлана привезла диван: его купил папа женщины, когда ей было только 5 лет. И всегда говорил, что это – ее приданное. Девочке было 9, когда папа умер, но его слова она запоминал навсегда. В квартире места для дивана не было, а вот в доме – самое то.

Дом удалось построить быстро, но он остался стоять в чистом поле. Сейчас, спустя пять лет, здесь по-прежнему нет электричества, газа, воды, нормальных дорог. И даже адреса у дома нет – просто неизвестное строение в Орловом овраге. Могильный камень над надеждами большой семьи о жизни на природе и пресловутом огородике, который все чаще рекомендуют власти заводить семьям с детьми.

Мальчишки растут в однушке в Крутых ключахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас дом уже полностью был готов, мы постоянно слышали: да, сейчас, подождите еще немного. В 2016 году приехала комиссия к нам, ходил мэр, из сетевой компании люди. Говорят: тем, кто начал строиться, нужно помочь, будет район развиваться, вложения оправдаются. Обещали отсыпать дороги асфальтом и гранулятом, пробурить скважину, протянуть электричество от трансформатора в Козелках. Все к концу года должны были сделать, но потом снова пропали, - разводит руками наша собеседница.

Вот по этой тропинке Светлана и Александр ходят к своему дому. Дорог в их районе нет.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Нас грабят, а мы боимся, что убьют»

Сейчас Светлана с мужем и тремя детьми живет в «однушке» в Крутых Ключах. Летом большая семья переезжает в дом, на природу. Воду возят на машине, генератор электричества купили.

- Как-то живем, не сладко, конечно. Дети без интернета, без связи - злятся, естественно. Телевизора у нас там нет, холодильник не можем включить, все что привезем – нужно скорее съесть. Нужно срочно телефон зарядить – бегу к дачникам неподалеку. Одежду не погладить, стираем руками – мальчишки хотят белые майки и носочки, когда на футбол идут. Получается, нас на большие деньги кинули, - говорит женщина.

Вова мечтает о своей комнате, но летом здесь нет интернета и связиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сама семья уже полностью готова к переезду: систему отопления проложили, но для котла нужно электричество или газ. Поэтому поздней осенью все перебираются обратно, в маленькую клетушку. А Светлана и Сергей каждый вечер бегают в свой дом.

- Муж теперь там даже ночует. Нас два раза обокрали. Первый раз на 100 тыс. рублей вынесли технику, генераторы. Второй раз залезли к нам прямо в новогоднюю ночь, украли старый ноутбук и все, что нашли. А соседи наши недавно пришли домой вечером, слышат – кто-то есть в здании. Муж на дверь навалился, держит, а жена побежала полицию встречать – они же сами доехать к нам не могут, у нас адреса нет! Ужасно страшно было – в доме ножи и топоры, она бежит, а сама не знает, жив ли муж еще. И я вот также хожу ночью - у нас тут света нет. То ли убьют, то ли изнасилуют, - переживает Светлана. – А дома дети. Тоже ответственность. И не один – трое. Все это невыносимо тяжело, я уже не знаю, где силы находить, чтобы держаться!

Вове очень нравится в большом домеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но и не ходить в дом нельзя. Козу подоить, во дворе убрать, кур и кота покормить. Хозяйство – хоть и вот такое, в подвешенном состоянии, уже не бросишь. Козочек было три – не потянули, оставили одну. В Орловом овраге так живут все, кто когда-то поверил в счастливое будущее и начал строить себе дом. У соседки Светланы Оксаны Шаталиной - две дочки и сын, Данилке – пять лет. Еще есть собачка Боня и дом, уже построенный под крышу.

- Мы вообще там сейчас ночевать не можем. У Светы хоть баня есть, а мы пока только закончили. Хотели плавно в следующем году переезжать, но до сих пор ни света нет, ни проезда нормального, одна дорога – узкая тропинка. Вот недавно полиция приезжала – труп где-то нашли неподалеку. Мы же не маргиналы – в таких условиях жить, - говорит Оксана.

У Лаврентьевых есть баня, которую они топят дровамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семьи постоянно обращаются с вопросами о том, что и делать и к депутатам, и к властям. Пока ответа нет. Как и денег на решение этих проблем в бюджете. Нужно около 500 млн рублей. Был проект проведения коммуникаций к поселку и одновременно к новой школе в Крутых ключах. Но сейчас и об этом молчат. «КП-Самара» неделю назад обратилась с запросами в администрацию города и минстрой. Но на момент публикации материала ответа не было.