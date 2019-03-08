Что в сумочке тебе моей? Узнали, что носят с собой самарская актриса, PR-специалист, экстрасенс и художник

Говорят, что женская сумочка - это дверь в иное пространство. Даже в миниатюрном ридикюле настоящая дама способна уместить связку ключей, набор отверток и карманную мясорубку. А поиски помады иногда превращаются в настоящий квест с непредсказуемым финалом.

В преддверии 8 марта фотограф "КП-Самара" Светлана Маковеева попросила четырех известных самарчанок показать, что же находится у них в сумочках. Ну а имидж-терапевт, кандидат психологических наук, единственный в ПФО специалист по психологии одежды Тата Бусыгина рассказала, что же говорит содержимое сумочек о наших героинях.

Татьяна Жмакина: "Зачем некурящему человеку зажигалка, с которой он никогда не расстается?"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татьяна Жмакина, известная самарская ясновидящая, маг и медиум.

- Я не выхожу из дома без главных рабочих атрибутов - магических свечей, поэтому без зажигалки не обойтись. Колдунья бег огнива -это не колдунья. Дальше в комплекте стопочка визиток, ручка и блокнот с рабочими и личными записями - больше никаких намеков на профессиональную деятельность. Быт такой же как у всех. Кошелек, ключи, документы на машину, наушники футляр с очками. Главное, чтобы для всего это в сумке были свои кармашки. Чем их больше, тем мне удобнее. Эта сумка мне в этом плане очень нравится. Я купила ее в Таиланде. Стоила она 600 бат, на наши деньги - это 1200 рублей. Но как взяла в руки, так и таскаю. Она очень удобная, вместительная. У меня в сумке обязательно должно быть место и для женских мелочей, и для курицы с килограммом картошки. Хотя, конечно, на выход, у меня есть маленькая дамская сумочка. На днях любимый муж подарил мне новую сумку. Теперь все содержимое из верной таиландской сумочки перекочует туда.

Имидж-терапевт Тата Бусыгина:

- Сумка отражает тему сказки, волшебства и архетип Мага. Вероятнее всего, наша героиня погружена в пространство иррационального знания, что также подтверждают свечи. Слоник на брелке может быть символикой удачи, но скорее всего отражает одно из "Я" героини - мощная, фундаментальная, знающая, энергичная. Ориентирована на понимание и помощь окружающим. Также содержимое сумки характеризует Татьяну как женщину самостоятельную в своих действиях, с высоким уровнем саморегуляции в эмоционально заряженных ситуациях.

Полина Горецкая: "Большой скрепкой я открываю ключницу"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полина Горецкая, художник живописец, член Союза художников России, член правления самарского отделения Союза художников России. Работы экспонируются в российских и зарубежных музеях и галереях, победитель и лауреат различных конкурсов.

- Эту сумочку я получила в подарок от своей двоюродной сестры год назад, с тех пор хожу в основном только с ней. Злой рок предопределил мне её. Раньше я любила большие сумки, складывала в них книги, продукты, даже тюбики с краской. Видимо, сестра посчитала, что мне пора перейти на новый формат. Для дальних походов я по-прежнему использую рюкзак, а здесь ношу самое необходимое: связку ключей, два телефона – один преимущественно для интернета, другой для звонков. Большой скрепкой я открываю ключницу: однажды уронила её в шахту в мастерской, сломалась собачка.

Имидж-терапевт Тата Бусыгина:

- Наша героиня стремится к постоянному развитию и личной эффективности. Активная, проявляет высокую мотивацию в достижении целей, которых всегда добивается. Умеет концентрироваться на задаче, структурирует свою деятельность, не распыляется на неважные и срочные дела. Со стороны для окружающих это выглядит очень легко, но внутри процесса лежит работа личности, ориентированной на внутреннее лидерство. Уважает свои личные границы и умеет их ставить. Склонна выделять главное и отсекать второстепенное. Ориентирована на получение результата. Для нее очень важно, чтобы деятельность приносила пользу.

Екатерина Соловьева: "Цвет сумочки подбираю под одежду"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерина Соловьева, актриса Самарского академического театра драмы им. М.Горького

-Я люблю сумки-рюкзаки, потому что они вместительные. А если мне нужно пойти на какое-то мероприятие или на дворе лето, то предпочитаю маленькие-маленькие сумочки. От больших сумок я давно отвыкла, причина этому – рюкзаки. Они удобнее – повесил на спину и идешь, а руки свободные. Потом таскать в руках сумку уже не хочется.

Цвет сумочки подбираю под одежду. Зимой это более темные цвета, а летом более яркие. Сумочек у меня много: 3-4 рюкзака, а маленьких не сосчитать. Любимый вот этот рюкзак. Он прошел и огонь, и воду, и медные трубы. В нем я носила по 3-4 кг, он выдерживает все, даже мерзкую погоду.

Я не стала специально к съемке класть в свой рюкзак чего-то особенного. Пришла к вам сразу после репетиции. В сумочке у меня обязательно есть что-то сладкое. Как правило, это конфетки, потому что я сладкоежка. Еще есть наушники. Они мне очень нужны, музыка помогает настроиться на спектакль, прийти в себя после рабочего дня. А еще обязательно жвачка, потому что меня иногда укачивает в транспорте.

Сегодня в моем рюкзаке: духи, крем для рук, крем для лица, очень много «губнушек» и блесков для губ, а еще кошелек, визитница, телефон. Обязательно в сумочке у меня паспорт и, как я уже сказала, я никогда не выйду из дома без конфетки и блеска для губ. Могу обойтись без макияжа, но без помады – никогда.

Имидж-терапевт Тата Бусыгина:

- Ведет активный образ жизни. Имеет широкую сферу интересов. Любознательна. Открыта для новых идей и легко усваивает новое. Направлена для коммуникации с динамичными, позитивными людьми. Все время находится в движении. Не склонна застревать на одном переживании, эмоциональная сфера довольно гибкая, склонна быстро переключаться из одного состояния в другое. В сложных ситуациях в качестве механизма саморегуляции может использовать самоиронию. Для Екатерины важно хорошо выглядеть и нравиться себе и окружающим. При всей внешней позитивности и доброжелательности у героини есть "внутренний стержень", личные границы и четкие цели, к которым она идет.

Анжелика Потеряхина: "Всегда предпочитала большие и объемные сумки"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анжелика Потеряхина, PR-специалист, бессменная хозяйка пресс-центра "КП-Самара"

- Всегда предпочитала большие и объемные сумки. Наверное, потому что практически не хожу налегке. Шучу, что мне нужна такая сумка, чтобы в нее при необходимости поместилось все самое необходимое и еще чуть-чуть. Сегодня в моей сумке оказались два телефона, паспорт, ключи от квартиры, кошелек с небольшим количество налички, пара пластиковых карт и дисконтов от торговых сетей, шариковая ручка, газовый баллончик, две флэшки (вы же заметили их оригинальный дизайн? Обе подарочных – одна привезенная из-за океана со стразами а ля Сваровски, вторую подарила коллега в память о мундиале). Из косметики – пудра, две помады натуральных оттенков , одна – гигиеническая и тушь для ресниц. Также в недрах сумочки завалялись пара резиночек для волос (они все время теряются и внезапно находятся) и любимая заколка – краб. Шнур для зарядки сотового – без него вообще страшно выйти из дома, два вида леденцов - одни вкусные для поднятия настроения, другие – профилактические для здоровья голосовых связок, лечебное масло «Дыши» (от простуды в период эпидемии - самое то), новый пакет для покупок продуктов и журнал об отдыхе в 2019 году (взяла его на выставке в мечтах об отпуске, но до сих пор даже не открыла из-за недостатка времени, надеюсь в мартовские праздники прочитаю). Также всегда ношу несколько с собой пухленький ежедневник и блокнот, но они с нанесением бренда, да и на фото уже не уместились, поэтому чтобы не раскрывать карты, фотограф попросила отложить их в сторонку.

Имидж-терапевт Тата Бусыгина:

- Анжелика при выполнении задачи ориентирована на процесс. Вдохновляется при появлении нового дела возможности развития и перемен. Заботится о своем здоровье и себе в целом. Любит новинки и эксперименты. Большую роль в восприятии мира играют контактные ощущения. Любит носить одежду и аксессуары из фактур, комфортных для тела. Может получать удовольствие от самых простых вещей: порыв ветра, играющий в волосах, аромат кофе... Склонна обращать внимание на детали, внимательна к мелочам. Предпочитает видеть позитивную сторону любого события, сохраняя здравый смысл и не уходя в эйфорию.

СПРАВКА КП

Тата Бусыгина рассказала, что говорит содержимое сумочек об их хозяйках

Тата Бусыгина (@tata_busigina) - имидж-терапевт, кандидат психологических наук, единственный в ПФО специалист по психологии одежды. Дизайнер линии метафорической одежды для женщин.