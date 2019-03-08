Цыганские танцы и два черных нарцисса: самарчанки вспомнили самые необычные подарки на 8 марта

8 марта страницы в инстаграме пестрят фотографиями цветов и прекрасных украшений, романтических завтраков и других сюрпризов, которыми сильная половина человечества спешит удивить прекрасных дам в весенний праздник.

«КП-Самара» спросила у медийных самарчанок, какое самое необычное поздравление получали они в этот день.

Татьяна Жмакина: "Важны не вещи, а эмоции"

Татьяна Жмакина, экстрасенс:

- В марте у меня целых два праздника! 7 марта - день рождения, а 8 марта - женский день. Мое окружение – творческие люди, поэтому из года в год поздравления разные, и все - оригинальные. Помню, пригласили художницу, и она для всех рисовала портреты-шаржи. Гости были в восторге! Конечно же, без танцев никуда, выступали коллективы с восточными танцами, цыгане, ди-джеи играли сеты, чего только не было. Безумно приятно, когда близкие люди так радуют и поднимают настроение. Важны не вещи, а эмоции. Ведь у вещей есть свойство заканчиваться, а воспоминания всегда остаются с нами.

Мария Комкова и ее большая семьяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мария Комкова, блогер, мама шестерых детей

- Я люблю этот праздник, всегда радостное настроение! Любимый мужчина заботится, дарит нужные и практичные подарки, например бытовую технику. Банально, ну куда без нее? Ведь техника в доме всегда нужна! Поэтому я за практичные подарки. Интересно, что подарит в этом году, я ему тонко намекала на мясорубку, думаю, ее-то и подарит.

Екатерина Новикова: "Сама я тоже люблю дарить подарки!"

Екатерина Новикова, имидж-стилист

- Как только мы с мужем поженились, я сказала сразу: кастрюли, миксеры и блендеры – исключительно твои подарки! Если хочешь, покупай их себе. На 8-ое марта ни в коем случае не дарите женщинам технику. Когда у меня родился второй сын, муж вместе со старшим, с утра пораньше начали собираться, чтобы идти по магазинам. Они пытались это сделать как можно тише, но естественно грохот был на всю квартиру. Я притворилась, что сплю. В этот день они одарили цветами и тортиками всю женскую половину нашей семьи: бабушек, прабабушек, и меня в том числе. А детки в этот день рисуют мне открыточки. Сама я тоже люблю дарить подарки! Уже много лет подряд, на 8 марта я собираю своих женщин: маму, свекровь, сестру, - и мы идем в кино. Выбираем фильм, покупаем попкорн и расслабляемся, потому что 8 марта это тот день, когда нужно уделить время себе.

Екатерина Соловьева: "Нужно говорить мужчинам о своих желаниях!"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерина Соловьёва, артистка Самарского академического театра драмы им. М. Горького

- Самое необычное поздравление у меня было в школе. Как-то раз мальчишки подарили мне цветы и конфетки, так приятно было! А потом всей гурьбой провожали меня до дома. На всю жизнь запомнила это 8 марта. Сейчас я уже дама замужняя, радует и поздравляет любимый муж. Но я привыкла напрямую говорить, что хочу, поэтому все подарки нужные получаю. Нужно говорить мужчинам о своих желаниях!

Полина Горецкая: "Мой сын подарил мне два черных нарцисса"

Полина Горецкая, художница, Член Самарской Организации Союз Художников России

- Самый необычный подарок был от моего ребенка – аппликация, когда он учился в первом классе. По традиции в школах детки делают открытки и поделки мамам. Мой сын подарил мне два черных нарцисса. Почему два и почему цветы черные, а стебли желтые – до сих пор не известно! Но выглядело очень стильно, чистое Ар-деко. Также очень интересное и необычное поздравление было от мужа. Он у меня художник, и 8 марта он пошел на лоджию нашего 10-этажного дома и написал этюд с видом на Волгу. Прекрасный «влажный и свежий» этюд. До сих пор располагается на стене возле кровати. Его показывали на выставке в СОХМ среди других работ, спрашивали коллекционеры о стоимости, но я сказала – не продается, моя собственность!

Анжелика Потеряхина: "Больше всего запоминаются не сами подарки, а эмоции"

Анжелика Потеряхина, руководитель пресс-центра Самарского филиала ИД «Комсомольская правда»

- Мне наверное, больше всего запоминаются не сами подарки, а эмоции. Аромат цветов, улыбки, объятия. С особой теплотой вспоминаю один день 8 Марта, когда букет цветов мне вручил мой тогда еще маленький сын. Оказывается, муж специально купил два букета и тайком передал сыну, но мне было так приятно! До сих пор храню все его детские открытки и поздравления, пересматривать их для меня – одно удовольствие!