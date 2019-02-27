Новички «Крыльев Советов»: кто перешел в самарский клуб зимой 2019

До возобновления чемпионата России по футболу осталось несколько дней. Подопечные Божовича прямо из Турции, где проходили сборы команды, отправятся в Москву. Там «КС» будет ждать местный «Локомотив». Игра запланирована на субботу 2 марта.

Александр Самедов, 34 года, полузащитник

«Крылья» для Самедова – первый нестоличный клубФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пожалуй, самый известный их всех новичков самарской команды. Еще летом 2018 года Александр играл на «Самара Арене» в качестве игрока сборной. Он ушел из национальной команды, в январе расстался со «Спартаком» и после разговора с Миодрагом Божовичем, своим старым знакомым, согласился на переезд на берега Волги.

Самедов - воспитанник «Спартака». Он впервые сыграл за команду в ноябре 2002 года. С 2005 по 2017 годы выступал за «Локомотив», ФК «Москва» и «Динамо». В 2017 году Самедов вернулся в родной клуб и помог ему выиграть долгожданное золото чемпионата страны. За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах. На его счету 7 голов.

«Крылья» - первый нестоличный клуб в карьере Самедова. Пока контракт рассчитан до окончания сезона. Судя по матчам на сборах, Александра собираются задействовать на его любимой позиции - справа в полузащите. Хавбек славится своими навесами, отличной техникой и умением сыграть накоротке. Также он наверняка станет одним из главных исполнителей стандартов в своем новом клубе.

Джано Ананидзе, 26 лет, атакующий полузащитник

Джано будет выступать в Самаре на правах арендыФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Джано приехал в аренду в «Крылья Советов», чтобы реанимировать свою карьеру. Когда-то грузинского хавбека считали самым талантливым молодым игроком чемпионата России. Ему прочили большое будущее, за Джано следили большие клубы – «Севилья», Милан», «Ювентус». Даже сам Арсен Венгер обратил на хавбека из «Спартака» внимание. А французский специалист умеет разглядеть таланты, все об этом знают.

Вот только звезда Джано так и не взошла. Вместо АПЛ и Серии А хавбек просиживал на лавке «Спартака» и лежал в лазарете. Сгубили талант травмы, которые сыпались как из рога изобилия. Многие стали называть Джано хрустальным и махнули на него рукой. Грузинский полузащитник так и остался вечно подающим надежды.

Единственное место, где Джано был реально крут, это «Ростов». Он провел в составе южан только один сезон и показал лучший результат за всю карьеру – 22 матча, 3 гола и 8 голевых передач. Тогда «Ростовом» руководил Миодраг Божович.

- У Джано был большой перерыв, связанный с травмами. Мне его жалко. Это техничный и талантливый игрок. Надеюсь, в этом сезоне он перезагрузит карьеру. Ему всего 26 лет, он снова может играть на высоком уровне еще долго, - сказал наставник «КС» Божович после перехода Джано в Самару.

Роман Шишкин, 32 года, защитник / полузащитник

Для Шишкина «Крылья» уже знакомый клубФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игрок, который хорошо знаком самарским болельщикам. Роман выступал за «Крылья Советов» в 2009 году, также как и сейчас - на правах аренды. Правда, тогда он пришел не из «Краснодара», а из «Спартака»,

Шишкин - умелый универсал. Он может сыграть на любой позиции в защите, а также классического опорного хавбека. Опыт, хорошее видение поле - все это помогало Роману долгое время играть на самом высоком уровне и получать регулярные вызовы в сборную России.

На сборах новичок больше выступал именно в опорной зоне. Судя по играм, форму он не растерял и должен придать самарцам надежности, которой им так не хватает. Более того, передачи Шишкина способствуют хорошему развитию атаки. Плюс не стоит забывать про то, что Роман обладает отличным дальним ударом.

Его аренда рассчитана до конца сезона, не исключено, что после этого стороны могут продолжить сотрудничество.

Антон Зиньковский, 22 года, атакующий полузащитник

Антон Зиньковский – один из лучших бомбардиров первого круга ФНЛФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Антон - усиление атакующей линии. Полузащитника сравнивают со знаменитым Андреем Аршавиным. Похожи как внешне, так и по стилю игры: отличный дриблинг, пас, умение завершать. Уже на сборах парень это продемонстрировал - забил датскому «Колдингу ИФ» и латвийскому «Спартаку». А в прошлом сезоне, выступая за «Чертаново», он стал лучшим бомбардиром ПФЛ зоны «Запад». Именно его гол помог команде выбраться в ФНЛ. В этом году атакующий полузащитник уже зажигал в ФНЛ – на зимнюю паузу он уходил в числе лучших бомбардиров лиги.

Антон тяготеет больше к левому флангу атаки, но любит смещаться в центр. У него хороший удар с правой, как на силу, так и в техническом исполнении. Зиньковский вполне может сыграть и «ложную девятку». Еще он - умелый исполнитель пенальти и штрафных ударов.

Хавбек уже пытался заявить о себе в высшей лиги российского футбола - после выпуска из школы «Чертаново» перешел в «Кубань», но там пробиться в основу так и не сумел. Кажется, что сейчас у него есть все шансы. С «КС» у Антона полноценный контракт.

Максим Карпов, 23 года, защитник

Максим Карпов – защитник на перспективуФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Карпов – еще один игрок на перспективу. 23-летний защитник – воспитанник петербургской школы футбола, играл за «Зенит», правда, за вторую команду. На поле в футболке основного «Зенита» Карпов так ни разу и не вышел. Зато покатался по арендам и набрался опыта в «СКА-Хабаровске» и «Роторе». Осенью прошлого года защитник приехал в расположение «Крыльев». Тренерский штаб самарцев понаблюдал за Карповым, остался доволен и зимой предложил молодому защитнику контракт.

Среди достижений Максима Карпова – игры за сборные России, до 19 лет и молодежную. За последнюю защитник даже дважды забил.

Артем Тимофеев, 25 лет, опорный полузащитник

Тимофеев должен укрепить полузащиту «КС»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Уроженец Саратова Артем Тимофеев на молодежном уровне успел потренироваться в системах «Сокола», кузницы талантов «Чертаново» и столичного «Спартака», где и запустил свою профессиональную карьеру. В составе красно-белых опорник провел 23 матча и отметился одним забитым голом. Открыл талант Тимофеева Массимо Каррера, который и начал ставить полузащитника в состав. Когда итальянец покинул тренерский мостик «Спартака», а на его место пришел Олег Кононов, Тимофеева решили отправить в аренду. Зимой опорник по уже протоптанной Самедовым и Джано тропинке перебрался в «Крылья Советов».

- 25-летний полузащитник должен укрепить опорную зону нашей команды. Артем проведет в «Крыльях» вторую половину сезона 2018/2019 на правах аренды. В этом сезоне РПЛ Артем принял участие в семи матчах и отметился победным голом в ворота «Енисея», - рассказали в пресс-службе «Крыльев».

Моххамед Рабиу, 29 лет, полузащитник

Рабиу в составе сборной Ганы летал на ЧМ-2014Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Под закрытие трансферного окна «Крылья» быстренько провернули рокировку: вместо травмированного Срджана Мияйловича клуб подписал экс-полузащитника сборной Ганы Моххамеда Рабиу.

- Мохаммед Рабиу призван заменить в составе серба Срджана Мияйловича, получившего травму. Срджан был исключен из заявки «Крыльев Советов» и сегодня покинул расположение команды. Желаем Срджану скорейшего выздоровления и возвращения на поле, - рассказали в «КС».

Проблем с адаптацией быть не должно - 29-летний Рабиу играет в России с 2013 года. В его списке «Кубань» и «Анжи». Кроме того, полузащитник выступал в Испании, Италии и Франции, а в 2014 году в составе сборной Ганы летал на чемпионат мира.

Первая игра - и сразу чемпион

Первый матч после зимнего перерыва «Крылья Советов» сыграют в субботу 2 марта. Соперник – действующий чемпион «Локомотив». Первый домашний матч волжане проведут 9 марта с «Енисеем». Скорее всего, игра пройдет на «Самара Арене», но вариант с «Металлургом» пока не исключили.

Всего весной «КС» сыграют дома 6 встреч. Среди них Волжское дерби с «Рубином» 14 апреля и матч со «Спартаком» 19 мая.

18 тур: 2 марта – суббота – «Локомотив» – «Крылья Советов» - 17:30

19 тур: 9 марта – суббота – «Крылья Советов» – «Енисей» - 15:00

20 тур: 15 марта – пятница – «Анжи» – «Крылья Советов» - 20:30

21 тур: 29 марта – пятница – «Крылья Советов» – «Арсенал» - 19:30

22 тур: 7 апреля – воскресенье – «Краснодар» – «Крылья Советов»

23 тур: 14 апреля – воскресенье – «Крылья Советов» – «Рубин»

24 тур: 21 апреля – воскресенье – «Динамо» – «Крылья Советов»

25 тур: 23-25 апреля – вторник-четверг – «Крылья Советов» – «Урал»

26 тур: 28 апреля – воскресенье – «Зенит» – «Крылья Советов»

27 тур: 5 мая – воскресенье – «Крылья Советов» – «Уфа»

28 тур: 12 мая – воскресенье – «Ахмат» – «Крылья Советов»

29 тур: 19 мая – воскресенье – «Крылья Советов» – «Спартак»

30 тур: 26 мая – воскресенье – ЦСКА – «Крылья Советов»

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Перенесенный матч 16 тура: «Оренбург» - «Крылья Советов» - дата не определена.

* - даты матчей 22-30 туров могут поменяться в зависимости от решения РФС