Умеют ли спортсмены обращаться с оружием и как совмещают службу с тренировками: интервью с командиром спортроты самарского филиала ЦСКА Виталием Киктевым

Спортивная рота – мечта любого мальчишки, который грезит о карьере профессионального боксера, лыжника или, например, сноубордиста. Отдать долг родине и не прерывать тренировок – чем не идеальный вариант для 18-летнего парня? Ведь спорт требует отдавать ему всего себя. Год в казарме на пользу будущему победителю Олимпиады не пойдет, а то – что очень вероятно – сломает ему карьеру.

Телефоны самарского филиала ЦСКА периодически обрывают школьники. Все хотят служить именно в спортивной роте и заваливают вопросами, как туда попасть. И действительно – как?

С этим вопросом и многим другим корреспондент «КП-Самара» отправился к командиру спортивной роты (г. Самара) ФАУ МО РФ ЦСКА, майору Виталию Киктеву. И обо всем узнал.

- Виталий Александрович, добрый день! Начнем с начала – что такое спортивная рота?

- Здравствуйте! Спортивные роты Вооруженных сил РФ были созданы в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта 6 ноября 2012 года. Тогда их включили в штат «Центрального спортивного клуба армии». В штат спортивной роты входят управление роты (командир роты - старший тренер, заместитель командира, старшина) и два спортивных взвода: командир взвода, он же тренер и спортсмены. Сейчас в спортивной роте 87 военнослужащих по призыву и 5 военнослужащих по контракту.

Спортивная рота – это лифт, который помогает спортсменам высокого уровня пройти службы таким образом, чтобы не отрываться от тренировок, и получить элементарные азы военного мастерства.

- То есть, спортивную роту создали для того, чтобы спортсмен не прерывал свои тренировки?

- Да, именно так. В нашей стране возродили спортивные роты, чтобы дать возможность перспективному спортсмену (призывной возраст у нас с 18 до 27 лет), который может стать олимпийским чемпионом, продолжал тренироваться. Ведь за время службы не в спортроте он может потерять форму.

Служба проходить «безболезненно» для спортсмена.

Командир спортивной роты (г. Самара) ФАУ МО РФ ЦСКА, майор Виталий Киктев. Фото: ЦСКА Самара

- Сколько служит спортсмен?

- Стандартно, 1 год. Военнослужащие, которые проходят службу по контракту - это штат управления роты и командиры взводов.

- То есть, сначала служат по призыву, а потом? Предлагают служить по контракту?

- В роте предусмотрена служба только по призыву. Для того, чтобы военнослужащий призвался на контракт, у нас есть 14 команд ЦСКА по олимпийским видам спорта, которые базируются в Москве. Служить там предлагают наиболее перспективным спортсменам: поступает предложение от начальников команд, и непосредственно там уже идет служба по контракту.

- Чем спортсмены из таких рот отличаются от обычных спортсменов?

- Военнослужащие спортивных рот отличаются от обычных спортсменов тем, что они являются представителями вооруженных сил, имеют статус военнослужащих, и на них распространяется действие всех федеральных законов. Закон «О статусе военнослужащих», положение «О порядке прохождения военной службы», ну, и, соответственно, ответственность по уголовному кодексу, глава 33 [преступления против военной службы, - прим. ред «КП-Самара»].

Военнослужащего обучают навыкам обращения штатным вооружением во время прохождения курса молодого бойца. Должность у военнослужащего- спортсмен, его должностные обязанности –тренироваться, выступать, представлять ЦСКА,Министерство обороны и страну.

- А что на счет разбирать и собирать автомат? В спортроте этому учат?

- Навыкам использования штатного вооружения их учат во время курса молодого бойца.

- Сколько длится курс?

- 10 дней. За это время военнослужащие пребывают, проходят мероприятия по призыву. После того, как они прошли медкомиссию, профотбор, призвались, с ними начинается уже работа по начальной военной подготовке. Они и изучают все законы, воинские уставы, им объясняют, что означает статус военнослужащего, какая ответственность, какие обязанности. И в этот же период происходит обучение всем воинским моментам: распорядок дня, занятия по огневой, по строевой, по общевоинским уставам.

Служба в роте длится год. Фото: ЦСКА Самара

- Во время службы где живут спортсмены?

- Когда проходит курс молодого бойца, а также во время мероприятий по увольнению в запас военнослужащие проживают непосредственно в казарме. После курса молодого бойца их откомандировывают в Центр подготовки сборных команд страны. И уже там военнослужащие участвуют в сборах и соревнованиях.

Во время службы спортсмен может быть где угодно. Все отталкивается от того, как работает сборная страны.

- То есть держать их в казармах нецелесообразно?

- У них просто нет времени жить в казарме, потому что очень насыщенный тренировочный процесс. В казарме военнослужащие живут только, когда проходят курс молодого бойца: за это время мы им все объясняем, налаживаем с ним взаимодействие. После этого нет смысла их отвлекать от тренировок. Даже 10 дней – это довольно большой срок. Спортсмены, которые заслужили право служить в спортроте, это члены сборных страны: молодежных, основных. У них очень высокий уровень подготовки. Потерять его можно очень быстро.

Навыкам использования штатного вооружения их учат во время курса молодого бойца. Фото: ЦСКА Самара

- Сколько всего спортивных рот ЦСКА в России?

- Сейчас в Вооруженных силах России 4 спортивные роты. В Самаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Балашихе.

- В самарской спортроте очень много военнослужащих из других городов. Как происходит распределение. Почему спортсмена отправляют сюда, а не, скажем, в Сочи?

- Службы в этих ротах ничем не отличается. У нас есть 4 спортивных округа и 4 спортивных роты. Каждая рота она призывает спортсменов территориально. У нас так получилось, что 2 роты находятся в Западном военном округе – это Санкт-Петербург и Балашиха. Довольно много спортсменов призывают туда из этого округа. Рота, которая находится в Сочи, охватывает Южный военный округ, а Самара – Центральный и Восточный военные округа. Представляете, это половина России. Но было и такое, что в Самару прибывали военнослужащие из того же Санкт-Петербурга.

- Я так понимаю, не принципиально, в какую роту направить?

- Это не принципиально. Это служба, задачи у военнослужащих одни. Будет спортсмен в Сочи или в Самаре – это не важно.

- Как попасть в спортивную роту? Что для этого нужно? Надо спортом заниматься или просто по утрам зарядку делать и этого достаточно?

- Чтобы попасть в спортивную роту, кандидат должен, во-первых, входить в основной или резервный состав сборной России. Рассматривают только олимпийские виды спорта. Во-вторых, кандидат должен быть призывного возраста. Если выполняются эти условия, то федерации по видам спорта формируют списки, направляют их в Минспорт – Центр подготовки сборных команд страны. После этого списки с подписью министра спорта направляют в Министерство обороны. Там эти списки снова проверяются, после чего создают директиву начальника Генштаба на призыв спортсменов, которые прошли отбор.

Во время мероприятий по призыву специалисты оценивают здоровье, пригодность спортсмена. Потому что бывает такое, когда человек находится в составе сборной, но к службе не годен. Например, у велосипедистов частая травма – перелом ключицы. У них стоят штифты. Естественно, они непригодны к военной службе.

После прохождения медкомиссии и профотбора спортсмены становятся военнослужащими спортивной роты.

- Часто спортсменов бракуют по состоянию здоровья?

- Основное отличие человека здорового от человека спортивного – это гипертрофированное сердце. В медицине есть какие-то свои допуски: если выше определенного значения, это уже считается отклонением от нормы. Поэтому бывают случаи, когда признают спортсменов негодными к службе. Не часто, но они возникают. Были переломы, у тех же сноубордистов, велосипедистов какие-то профессиональные травмы. У кого-то, повторюсь, вставлены железные штифты - соответственно, с ними не призывают.

- А если плоскостопие? С ним возьмут?

- Я думаю, что нет. Медицинская призывная комиссия не придумывает же ничего, есть определенный регламент, определенные нормы. Есть критерии, когда человек может служить, когда не может. Есть же категории годности. Они для всех одинаковы – для спортсменов и не спортсменов.

В России возродили спортивные роты, чтобы дать возможность перспективному спортсмену, который может стать олимпийским чемпионом, продолжал тренироваться. Фото: ЦСКА Самара

- Из тех, кто сейчас служит, можно кого-то отдельно выделить? Есть ли в роте очень талантливый спортсмен?

- Яркие достижения показал сноудордист Дмитрий Логинов, который стал самым молодым чемпионом мира и единственным действующим чемпионом мира в обеих поворотных дисциплинах и среди взрослых, и среди юниоров. Мы пристально следим за его выступлениями.

Вы знаете, очень сложно кого-то выделить. 18 лет – это такой возраст, когда многие участвуют на чемпионатах и первенствах планеты среди юниоров. У нас были военнослужащие, которые служили в наших ротах, уволились в запас и сейчас показывают результаты на международных площадках и занимают призовые места.

Но есть те, которые выступают на взрослом уровне, когда служат в спортроте. У нас служил Константин Лоханов. Он выступал на турнирах по фехтованию по юниорам, а потом пробился на соревнования на взрослом уровне. Но это, на мой взгляд, уже психологический момент.

У нас служил рядовой Рафаэль Камалов, который сейчас служит по контракту. В 2018 году он стал чемпионом мира по тхэквондо среди военнослужащих и «Спортсменом года» CISM.

Спортивную роту возродили в 2013 году. За перерыв накопилось много спортсменов, у которых наступил призывной возраст. Получилось так, что в одно время в роте было много спортсменов, в том числе 4 заслуженных мастера спорта. Были действующие чемпионы мира, участники Олимпиад. Например, сноубордист Алексей Соболев, конькобежец Алексей Суворов, прыгун с трамплина Ильмир Хазетдинов.

Сейчас, конечно, основная масса – это молодые спортсмены.

- А девушки в спортроте есть?

- Нет. В спортивной роте только мужчины, т.е. граждане, которые должны пройти службу по призыву. В командах ЦСКА проходят службу женщины, но по контракту.

- Много видов спорта представлены в роте?

- Сейчас 25 видов спорта.

- Я так понимаю, командных видов спорта - футбола, хоккея, баскетбола и других – нет?

- Нет, командных видов спорта нет.

- Часто удается лично пообщаться со спортсменами?

- Наше общение начинается с военкомата. Затем мы плотно общаемся со спортсменами во время занятий по боевой подготовке, когда проходит курс молодого бойца.

После того, как спортсмен уезжает в расположение команды, мы следим за ним. Каждый день узнаем, как его здоровье, чем занимается, на каких сборах находится. Каждый месяц спортсмен присылает нам свои планы: где он находится, как тренируется. Мы следим за каждым, если нужно, помогаем.

- Можно кого-то выделить из ребят спортивной роты, по характеру, подходу к тренировкам, везению, может быть?

- Я не могу кого-то отдельного выделить, скажу за всех. Призывники спортроты отличаются от обычных призывников тем, что они более дисциплинированны. Это спортсмены, которые уже достигли каких-то высот, умеют работать на пределе возможностей, видят цель и не жалеют себя.К тому же это люди опытные: к нам попадают, как правило, мастера спорта, кандидаты в мастера. С ними достаточно просто работать: ты сказал, человек тебя услышал и старается это сделать. Не нужно никого заставлять, не нужно что-то внушать, объяснять. И это касается всех, кто попадает в спортивную роту. Все исполнительные, дисциплинированные, каждый старается. Мы с ними проходим короткий курс: спортсмены усваивают такую программу, которую не каждый военнослужащий усваивает за месяц.

Еще все спортсмены ценят, что им представилась такая возможность. Не каждый может пойти служить в спортроту.

Фото: ЦСКА Самара

После нашего интервью мы выяснили одну любопытную особенность самарской спортивной роты ЦСКА. Оказывается, на торжественной церемонии увольнения в запас, которая проходит в музее Самарского гарнизона, спортсмены получают настоящий «дембельский альбом» со своими фотографиями, перечнем спортивных достижений за период службы и координатами друг друга, чтобы всегда быть на связи с друзьями по армейской службе.В других ротах России такого нет.