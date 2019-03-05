Цифровизацию – в нефтепереработку: молодежь Сызранского НПЗ предлагает инновационные идеи

Поле научной деятельности - завод

Пока нобелевские лауреаты разбираются с фундаментальными науками, их молодые коллеги пытаются улучшить жизнь здесь и сейчас - там, где видят точки приложения своих сил и идей. Школьники, студенты, молодые специалисты - кому как не им складывать пазлы в новых последовательностях, находя нестандартные пути?

НК «Роснефть» на протяжении ряда лет проводит НТК. Мотивируя молодежь к поиску научно-технических решений, Компания обеспечивает себе не только задел новаторских находок, но и кадровый резерв с высоким лидерским потенциалом.

Молодые специалисты и сотрудники СНПЗ, студенты СамГТУ и учащиеся «Роснефть-классов» в этом году представили на суд экспертов - главных специалистов завода - более шестидесяти докладов. Основное поле деятельности - технология нефтепереработки: повышение глубины переработки нефти, безопасности процессов, экологичности производства, рационального использования трудовых и материальных ресурсов. Время диктует инновационные, цифровые решения - в этом году жюри рассмотрело такие многообещающие работы как «Внедрение нейронных сетей» и «Инвентаризация с использованием QR-кодов». Прозвучало и предложение, связанное с переработкой легкой нефти и газового конденсата - это одна из приоритетных задач коллектива завода. Особое внимание жюри всегда уделяет лицеистам и студентам СамГТУ. Их проработки с каждым годом становятся все более актуальными, аналитическими.

Есть идея - найдется и время

В секции «Оборудование нефтепереработки» второй год подряд первое место у совместной работы инженера планово-договорного отдела АО «СНПЗ» Ленара Хакимова и инженера отдела эксплуатационного ремонта Светланы Толкачевой (научный руководитель - начальник планово-договорного отдела П.В. Коняев).

На этот раз ребята предложили внедрить на предприятии микроволновое оборудование для нейтрализации и утилизации отходов, которые образуются в результате производства и ремонта. Замена теплоизоляции, чистка теплообменного оборудования - эти работы сопровождаются образованием нефтесодержащих отходов. Соавторы нашли производителя технического комплекса, внедрение которого позволит перерабатывать нефтешламы, получая электро- или тепловую энергию, а также мазутные фракции для вторичной переработки. Срок окупаемости - меньше года.

- Работая в отделе, который занимается договорами, мы заметили, сколько времени и сил отнимает утилизация отходов, - рассказала Светлана Толкачева. - Мы считаем, что наша разработка поможет не только снять эту проблему, но и извлечь выгоду.

Светлана трудится на заводе четвертый год - пришла на предприятие сразу после окончания профильной кафедры Сызранского филиала СамГТУ. Девушка окончила сельскую школу, где не было «Роснефть-класса», но это не помешало ей профессионально сориентироваться в пользу нефтепереработки. Считает, что не ошиблась: трудится в дружном мужском коллективе, который всегда поддержит. А поработать теперь придется сверхурочно: победив на заводском этапе конференции, Светлана и Ленар автоматически взяли повышенные обязательства. Им, как и другим победителям, предстоит углубить свои исследования, просчитать, как комплекс утилизации отходов будет влиять на соседние процессы, более детально проработать экологический аспект, чтобы достойно представить весной родной завод на кустовом этапе НТК в Ангарске.

Но для увлеченных своим делом заводчан научно-техническая работа - приятная нагрузка. В секции «Промышленная энергетика» лучшим стал проект инженера теплотехнического отдела Анастасии Савельевой, которая сейчас вообще находится… в декретном отпуске. Молодая мама предложила разработку «Использование пара вторичного вскипания», проанализировав способы рационального использования тепловых энергоресурсов, и победила!

В секции «Технология нефтепереработки» первое место заняла работа лаборанта химического анализа Лилии Мустакаевой, в секции «Автоматизация технологических процессов и экономика» - специалиста отдела организации закупок услуг Нурбека Акбулатова. В секции «Студенты и учащиеся» победили студенты Сызранского филиала СамГТУ Дарья Патрикеева и Дмитрий Лих, а также лицеисты 11-го «Роснефть-класса» Гульназ Азизова и Дмитрий Нестеров, Аделина Емелина, Алена Иванова, Дарина Малкина.