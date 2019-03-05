2019-03-05T12:26:30+03:00
Происшествия

Пострадали дорогостоящие лодки: в Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы

Сейчас сотрудники занимаются устранением последствий ЧП и пытаются спасти уцелевший инвентарь
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Крыша ангара не выдержала тяжести снега / Фото: Академическая гребля в СызраниКрыша ангара не выдержала тяжести снега / Фото: Академическая гребля в СызраниФото: vk.com
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 марта, в Юго-Западном районе Сызрани произошло ЧП. Там на улице Курортной обрушилась крыша металлического ангара на водно-гребной базе. По предварительным данным, она не выдержала тяжести скопившегося на ней снега.

- Сегодня — день великой скорби. Упавшая крыша повредила находившееся в ангаре оборудование - несколько дорогостоящих гоночных лодок для академической гребли. Конечно, это больно, но мы продолжаем работать, - сообщили представители сызранской спортивной школы олимпийского резерва № 2.

Сотрудники водно-гребной базы пытаются спасти уцелевшие после обрушения лодки Фото: vk.com

Сотрудники водно-гребной базы пытаются спасти уцелевшие после обрушения лодкиФото: vk.com

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас сотрудники базы занимаются устранением последствий обрушения. Они выносят из ангара уцелевшие лодки. К слову, стоимость каждой гоночной лодки составляет около 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24