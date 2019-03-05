2019-03-05T17:47:36+03:00
Общество

"Штукатурка чуть на голову не упала": в Самаре в квартире у 76-летней пенсионерки обрушился потолок

Женщина жаловалась в управляющую компанию, когда с потолка начало капать, но проблему специалисты не решили
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре в квартире обвалился потолокВ Самаре в квартире обвалился потолок
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2 марта 76-летняя пенсионерка Лидия Ащшмаркина из Самары устроилась в кресле: по телевизору начинался любимый сериал и она намеревалась приятно провести вечер. Но сделать этого ей не удалось.

- Я смотрела телевизор, когда раздался треск сверху и прямо на стол, где этот телевизор раньше и стоял, рухнула часть потолка. Хорошо, что я технику убрала из-за того, что с крыши капало, - вспоминает женщина тот несчастливый вечер.

Ее дочь Инесса радуется, что штукатурка рухнула не на голову маме. Но пожилая женщина и так пережила огромный стресс - до сих пор руки трясутся.

- Мне страшно тут находиться, страшно спать даже в другой комнате. А ведь я до этого жаловалась, звонила в нашу управляющую компанию "Энергокомплекс". Оттуда пришли специалисты, посмотрели что-то на чердаке, удостоверились, что с крыши течет и ушли. Ситуацию не исправили. Затем я уже ходила в УК, мне сказали, что нужно обращаться к начальству, - рассказывает пенсионерка.

В старом двухэтажном доме никогда не проводили ремонтные работы

В старом двухэтажном доме никогда не проводили ремонтные работы

Как рассказывает дочка Лидии Степановны, после обрушения потолка специалисты УК в дом по ул. Загорской, 7 не приезжали.

- Мы уже и не звоним им больше. Сами составили акт и отправила я его в ГЖИ, через сервис Госуслуг. Конечно, маму я заберу к себе, сейчас в комнате находиться просто невозможно. Дому уже 60 лет, в очереди он стоит на капремонт на 27 год, мы боимся, что он развалится к этому времени. Сейчас у нас грибок в квартирах, многие съезжают на съемное жилье. Соседи говорят, что у детей - астма. Конечно, хотелось бы, чтобы ремонт в доме сделали, - говорит Инесса.

Дозвониться до УК в рабочее время журналисту "КП-Самара" не удалось. В пять часов вечера рабочий день здесь уже закончился. В администрации Советского района рассказали, что этот дом не входит в список ветхого жилья и никогда не входил, а также обещали контролировать ситуацию. По данным чиновников, в УК готовы заняться восстановлением крыши и потолка, но позже, когда позволит погода.

СПРАВКА КП

Дом №7 по ул. Загорской

2 этажа

1959 год сдачи в эксплуатацию

8 квартир

Крыша скатная, шифер

В Самарской квартире обрушился потолок.Видео предоставлено "Гражданским патрулем"

ИСТОЧНИК KP.RU

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