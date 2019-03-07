С дворника и водителя в Самаре потребовали миллион за сломанный 40 лет назад нос генерала полиции

Сюжет, достойный воплощения на киноэкране, развернулся в наши дни в Самаре. Дворник Сергей Тупиков и водитель Василий Баев получили повестку в суд. Областное управление полиции требовало от них выплатить почти миллион рублей за сломанный нос генерала в драке, которая случилась 40 лет назад.

- Я вообще был в шоке. Прошло столько лет, я не ожидал, что история всплывет, - признается «КП» Василий Баев. - И с чего мы должны платить? Мы свои сроки отсидели, к тому же нос ему сломали не мы...

СТРЕЛЬБА У КИНОТЕАТРА

Шел 1976 год. Старший лейтенант Андрейкин с женой возвращался домой со свадьбы. Он был не совсем трезвым, в гражданском, но с пистолетом. По дороге у кинотеатра он встретил подростков, которые шумели, дрались между собой.

Анатолий Андрейкин сделал им замечание, те отправили «штатского» куда подальше. Тогда старший лейтенант выхватил пистолет и дважды выстрелил. Один мальчишка погиб на месте, второго милиционер ранил, но тот успел ударить обидчика по носу, позднее парень умер в больнице.

- Мы с ребятами тогда даже не дрались, так, баловались, когда он к нам подошел — продолжает Василий Баев. - И мы не били его по носу, это сделал наш приятель, тот самый, в которого он выстрелил второй раз. А как шло расследование. Да мы были напуганы, честно говоря, все подписали, что нам говорили.

Старший лейтенант, по вине которого погибли двое мальчишек, остался на свободе и продолжил карьеру в милиции - стрельбу признали самообороной от уличных хулиганов. В места не столь отдаленные отправились парни. Василию повезло больше - та самая драка произошла за неделю до его дня рождения, парню не было 16 лет, его отправили на 3,5 года на малолетку в Жигулевск, вышел он по амнистии через два года. Его другу 16 уже было, так что ему пришлось также выплачивать ущерб, родители буквально продавали последнее.

Школьники Сергей Тупиков слева и Василий Баев справа в 9 классе

НОС НА МИЛЛИОН

Казалось бы, делу конец. Парни отсидели за решеткой положенный срок и пытались наладить свою жизнь. До встречи с лейтенантом Андрейкиным Сергей Тупиков был круглым отличником, но с судимостью так и не смог найти хорошую работу, сейчас трудится дворником. Василий Баев работает на заводе, у него жена, двое детей и двое внуков.

У Анатолия Андрейкина все сложилось благополучно: он дослужился до начальника областного УВД, вышел на заслуженный отдых в 1998 году в звании генерал-лейтенанта. А в 2016-ом с легкой руки Сергея Солодовникова, который сменил его на посту главы областной полиции, Андрейкин получил солидную доплату к пенсии - 77 тысяч рублей. Эти деньги полагались ему в качестве компенсации за «боевую травму» - тот самый, сломанный 43 года назад, нос!

Сумма солидная, за год выплат в МВД не досчитались почти миллиона рублей. И уже после ухода Солодовникова подумали: а почему это государство должно платить за сломанный хулиганами нос?! Так в 2018 году и родился иск в суд, в котором Тупикова и Баева потребовали вернуть полицейскому бюджету расходы на генеральскую пенсию.

В Кировском районном суде иск полиции удовлетворили

- Баев трудится механиком-водителем на одном из предприятий Самарской области. Зарплата – 25 тысяч рублей. У Серргея Тупикова – 7 тысяч рублей. Где им эти деньги найти? И все за сломанный нос. В районном суде иск УМВД удовлетворили, мы подали аппеляцию. Самое интересное, что никаких экспертиз, подтверждавших связь сломанного носа и получения 1 группы инвалидности, суду не предоставили. Именно поэтому нашу жалобу удовлетворил областной суд, дело отправили на доследование, - рассказал «КП»Анатолий Солынин, адвокат.

КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

К юристам, представлявшим полицию, у адвоката Баева и Тупикова вопросов много. Акт об увольнении генерала защитнику не показывали, так что неизвестно,лишился ли он должности из-за инвалидности, либо была другая причина. Ну и главное — как была установлена эта инвалидность первой группы, которая якобы была получена после боевой травмы сорокалетней давности. Возможно ли это в принципе?

- Без документов, на основании которых выносилось решение об инвалидности, тем более, первой группы, судить сложно. Но если говорить о такой травме, как перелом носа, серьёзные последствия должны проявиться уже в течение года, - рассуждает частный практикующий лор-врач Геннадий Волков. - Человек, который сорок лет мог нормально выполнять рабочие обязанности, нёс службу и даже занимался активно спортом (как известно из СМИ, он увлекался горными лыжами - ред.), вряд ли мог быть признан инвалидом на основании этой травмы. Не берусь утверждать, как именно выносилось решение.

После вполне закономерных вопросов областного суда, который также, как и адвокат, поинтересовался документами, подтверждающими связь удара по носу 40 лет назад и полученной инвалидности, в полиции решили пойти на мировую.

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ

Чтобы понять суть претензий к самарцам, «Комсомолка» обратилась в областное управление МВД, но там, что вполне понятно, подробно беседовать об этой истории не стали.

- Все участники являются гражданскими лицами. Я могу сказать только, что в настоящее время достигнуто мировое соглашение, мы отказываемся от своих претензий, ответчики сами оплачивают свои судебные расходы, - коротко прокомментировал руководитель пресс-службы самарской полиции Сергей Гольдштейн.