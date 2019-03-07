Селфи со школьниками и дорогие шубы: вахтеры и гардеробщицы из Самары рассказали о своей работе

Фраза, что театр начинается с вешалки, на слуху у всех. Так же как практически в любом учреждении первым делом мы видим вахтёра. В большинстве своём это женщины, которые работают уже много лет, но мы едва их замечаем и тем более мало о них знаем. «КП-Самара» решила восполнить этот пробел. Мы пообщались с теми, кто нас встречает в музее, театре, школах, и узнали как им живётся.

Людмила Дмитриевна: моя любимая картина Кустодиева «Портрет дочери Ирины с собакой Шумкой»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Людмила Дмитриевна, 77 лет. Смотритель самарского областного художественного музея

"Не буду рюкзак сдавать! Вот ещё, указывать мне будет какая-то вахтёрша необразованная!" – бывало, и такое слышала. Обидно так. У меня ведь образование высшее, я инженером-проектировщиком работала. Мы и домами занимались, и промышленными объектами. На Чукотку даже ездила, мы там Билибинскую атомную станцию проектировали, а один из самых крупных объектов в Самаре, в котором работала – это завод авиационный.

В 99-м году меня сократили. Уже на пенсии была, но работать всё равно хотела: одна сына растила, он в институте тогда учился. Так вышло, что Анэтта Яковлевна (прим. А.Я. Баас работала директором музея в течение 44 лет до 2006 года) позвала меня гардеробщицей работать. Я обрадовалась и с 1 декабря приступила. Ой, сколько шуб разных через мои руки прошло за всё время! В новостях видела, что в январе в Русском музее картину прямо со стены перед посетителями грабитель снял, и шубу еще в этот день украли. Страшный сон для меня, конечно, но за время моей работы ничегошеньки не пропало.

Я и у известных людей одежду принимала. Лариса Голубкина, Борис Гребенщиков, Евгений Миронов, Олег Янковский здесь бывали. Майя Плисецкая очень уж удивила меня: блистательная женщина, а так просто одета была – скромный черный пуховичок в гардероб сдавала. Хочу сказать, конечно, что люди проще теперь ходят. Стиль ближе к спортивному, рюкзаки…

Летом я тоже работаю. В гардероб сумки большие сдают, а зарубежные гости плащи и куртки – холодно им у нас. Прошлым летом во время чемпионата здесь много иностранцев было. Фотографировались со мной. Говорили, что лицо типично русское. Это, наверное, потому что я из дворянской семьи, отец в Симбирске мостостроителем был.

Этой зимой меня в смотрители перевели. Посетителей больше стало, а у меня ручки-то натруженные уже, болят: я 20 лет почти на гардеробе трудилась. Работа сейчас очень ответственная. Утром температуру проверяю и смотрю, чтобы посетители картины не трогали, не снимали со вспышкой, не разговаривали громко. Иногда на любимую свою картину хожу смотреть, она в русском зале – это работа Кустодиева «Портрет дочери Ирины с собакой Шумкой» . У меня собачка такая же была, как на картине. А сейчас есть кот Тёма, в свободное время в основном им занимаюсь. К сыну в гости ещё езжу в Санкт-Петербург и по музеям там хожу, конечно. Хочу сказать, что у нас-то не хуже, а главное – намного дешевле.

Лариса Владимировна: "Дети шлют мне воздушные поцелуи"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лариса Владимировна, 60 лет. Вахтёр специальной общеобразовательной школы-интернат №111

Если бы пенсия большая была, всё равно бы работала. Не могу в четырёх стенах сидеть. Здесь мне очень нравится: с родителями интересно пообщаться и деток люблю. Они у меня и как дела спрашивают, и подарки дарят – поделки, рисунки. Есть тут один маладшеклассник, Паша. Так он, когда мимо проходит, всегда воздушные поцелуи шлёт. Здесь я уже три года, а до этого воспитателем в детском саду была, кассиром в банке, на ЗИМе оператором вычислительных машин работала. Сейчас в мои обязанности входит следить, чтобы кто посторонний в школу не прошёл, делать обход здания, журнал вот по питанию веду, звонки на уроки даю. Читать или посторонним заниматься нельзя, можно же упустить что-то важное из виду. Правда, никаких ЧП я за время работы не помню, но однажды мама одного из ребят сумку забыла. Я полицию вызывала, это же террористическая угроза могла быть.

Татьяна Рюмина: я даже на поездку в Крым накопилаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татьяна Всеволодовна Рюмина, 76 лет. Вахтёр самарского дворца детского и юношеского творчества

Я же сюда буквально из дома сбежала. Вышла на пенсию, бухгалтером дистанционно работала. Потом начали строить торговый центр «Аврора», рядом с которым живу. Шум был невероятный, сосредоточиться невозможно. Так обрадовалась, когда здесь работу предложили. И от этой какофонии подальше, и с бухгалтерскими документами уже тяжело дело иметь – зрение не то. Так интересно, что оказалась в дворце снова почти через 60 лет: в детстве занималась тут хоровым пением.

Работаю на вахте уже десять лет. Преподавателей и детишек очень люблю. Больше всего нравится, когда конкурсы проходят, один из самых интересных для меня - «Сердце отдаю детям». Приезжают педагоги из сёл, опытом обмениваются, выступают. Как-то я разговорилась с молодой учительницей из села Марьевка Пестравского района. Я ведь до выхода на пенсию была инженером в проектах по газификации сельской местности. Когда в Марьевке работала, эта девушка ещё в детский сад ходила. Так приятно находить пересечения спустя много лет.

Зарплата здесь минимальная. Молодому человеку не прожить, наверное, а мне хорошее подспорье к пенсии. Даже иногда отдохнуть можно съездить, если подкопить. Я вот в Крым несколько лет назад смогла с дочерью попасть.

Людмила Киреева: "Со мной делают селфи"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Людмила Анатольевна Киреева, 72 года. Гардеробщик гимназии №3

Я тут фотозвезда. Раньше меня выпускники на общее фото звали, а сейчас младшеклассники селфи со мной делают. Я же дружу с ними, разговариваю. Утешаю, когда в слезах прибегают. У них, у маленьких-то, беды большие: то не дружит девочка какая-нибудь, обиделся, оценку плохую получил. В школе я уже почти пятьдесят лет работаю. Пришла поваром, до сих пор ученики вспоминают запеканку мою. Вышла на пенсию, вахтером работала, сейчас вот на гардеробе. За порядком слежу тут, куртки им помогаю найти, обувь расставляю, завхозу еще помогаю.

Антонина Забудаева рада, что устроилась в театрФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Забудаева Антонида Михайловна, 64 года. Гардеробщик САМАРТа

Работаю здесь восьмой сезон. Семь лет, получается. Раньше была педагогом-организатором, а по образованию вообще инженер связи. Когда вышла на пенсию, посидела дома немного. Поняла, что скучно. Так удачно обстоятельства сложились, что устроилась в театр. Здесь ведь конкурс на прием на работу, человек должен быть соответствующего характера. Зрители у нас разные, к каждому нужен подход. Сейчас у нас спектакли даже 0+, родители с грудничками приходят. А маленькие детки часто приносят игрушки с собой, чтобы те тоже спектакль «посмотрели». У некоторых взрослых другая компания: женщина одна со своей шубой спектакль смотрела. Говорит, дорогая слишком, не может в гардеробе оставить.

У театра есть постоянные зрители, которые премьеры не пропускают и даже по несколько раз спектакли смотрят. Их знаю и по именам. Периодически вижу у нас министра культуры и жену губернатора с детьми. Сам Дмитрий Игоревич ходил гораздо чаще, когда был мэром. Последний раз видела его здесь только в сентябре на открытии нового зала. Сказал, что мы все любим театр и вот наконец дождались.