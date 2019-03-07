«Волгоград Арена», «Самара Арена» и стадион «Нижний Новгород» победили в зрительском голосовании конкурса на звание лучшего стадиона мира 2018

Авторитетный портал Stadium database опубликовал тройку лидеров зрительского голосования конкурса на звание лучшего стадиона мира, построенного или реконструированного в 2018 году. За титул боролись арены из Турции, Венгрии, Австралии, Китая, Белоруссии, России и других стран. Россия, кстати, установила рекорд конкурса по количеству участников – на первом этапе нашу страну представляли 7 стадионов. Все построены или реконструированы к ЧМ-2018.

Голосуют на Stadium database любители футбола со всего мира. И они посчитали, что три лучшие арены 2018 – из России. «Волгоград Арена», «Самара Арена» и стадион «Нижний Новгород» стали лидерами зрительского голосования.

Стадион "Нижний Новгород". Фото: Stadium database

Арене в Нижнем Новгороде досталась «бронза». Стадион набрал 14 168 голосов. При этом организаторы конкурса отмечают, что Нижнему Новгороду не хватило голосов из России – всего 54% россиян включили арену в свой топ-5 лучших стадионов 2018 года. Зато помогли Нижнему Новгороду голоса любителей футбола из Польши, Белоруссии, США и Италии.

"Самара Арена". Фото: Stadium database

16 169 голосов набрала футуристическая «Самара Арена» и заслуженно заняла второе место в народном голосовании.

- За «Самара Арену» голосовали не только две трети избирателей из России, но и половина польских и белорусских болельщиков. Американцы, австрийцы, итальянцы, турки – трудно найти другой стадион, за который голосовали люди из стольких стран, - отмечают организаторы конкурса.

«Самара Арена» набрала больше всех голосов по 1-4 звезд (посетители сайта могли выбрать пять полюбившихся стадионов, отдав им от 1 до 5 звезд), однако ей не хватило голосов с 5-ю звездами.

- Тем не менее, «Самара Арена» - это стадион, которым Россия может гордиться, - подытожили организаторы и намекнули, что нужно дождаться решения жюри, у стадиона есть все шансы стать лучшим в 2018 году.

"Волгоград Арена". Фото: Stadium database

Ну а победителем стала «Волгоград Арена». 16 460 голосов, 78% которых пришлись на российских любителей футбола. 10 700 избирателей поставили арене 5 звезд.

Стадион в Волгограде стал первой ареной из России, которой удалось победить в зрительском голосовании.

- «Волгоград Арена» одерживает победу с огромным отрывом. Это случилось благодаря поддержке самого Волгограда. Мы следили за реакцией населения на освещение конкурса в прессе, и нигде номинация не вызвала такого ажиотажа, как в этом городе. Это именно то, что нужно большому стадиону – сообщество, которое идентифицирует себя с новой ареной, - уверены в Stadium database.

Однако победа «Волгоград Арены» была бы невозможна без голосов из других стран. Особенно отличились болельщики из Польши, США, Белоруссии и Италии.

Однако это еще не все. Теперь лучшую арену мира выберет экспертное жюри.