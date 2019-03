Логинов взял серебро в спринте на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде и принес России первую медаль соревнований

Александр Логинов принес России первую медаль чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Он взял серебро в спринте, не допустив ни одного промаха и отстав от лидера – норвежца Йоханнеса Бё – на 13,7 секунды.

Для младшего Бё эта золотая медаль стала пятой на чемпионатах мира и второй в Эстерсунде. Он показал лучшее время с одним штрафным кругом.

Тройку лидеров замкнул француз Кентен Фийон Майе. У него, как и у Логинова, ноль промахов, а отставание от лидера составило 16,5 секунды. Фийон Майе обогнал финишировавшего четвертым украинца Дмитро Пидручного на 0,3 секунды.

Награждение призеров в спринте на чемпионате мира по биатлону.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад снова остался без медалей. Он точно выбил все мишени, но французу срочно нужно что-то делать с ходом. Сегодня он лишь шестой с отставанием от Йоханнеса Бё 32,5 секунды.

Другие наши спортсмены Евгений Гараничев (один промах), Дмитрий Малышко (два промаха) и Матвей Елисеев (один промах) пришли к финишу с 19-ым, 33-им и 51-ым временем соответственно. Причем 25-летний Елисеев после первого круга ходом был наравне с лидерами гонки, а потом – видимо, не рассчитал силы – резко сдал.

Результаты мужского спринта на чемпионате мира по биатлону.