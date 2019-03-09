2019-03-09T20:29:05+03:00
Спорт

Логинов взял серебро в спринте на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде и принес России первую медаль соревнований

Первое место досталось норвежцу Йоханнесу Бё
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подиум спринта у мужчин выглядит так: Йоханнес Бё, Александр Логинов и Кентен Фийон Майе. Фото: twitter.com/IBU_WCПодиум спринта у мужчин выглядит так: Йоханнес Бё, Александр Логинов и Кентен Фийон Майе. Фото: twitter.com/IBU_WC
Изменить размер текста:

Александр Логинов принес России первую медаль чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Он взял серебро в спринте, не допустив ни одного промаха и отстав от лидера – норвежца Йоханнеса Бё – на 13,7 секунды.

Для младшего Бё эта золотая медаль стала пятой на чемпионатах мира и второй в Эстерсунде. Он показал лучшее время с одним штрафным кругом.

Тройку лидеров замкнул француз Кентен Фийон Майе. У него, как и у Логинова, ноль промахов, а отставание от лидера составило 16,5 секунды. Фийон Майе обогнал финишировавшего четвертым украинца Дмитро Пидручного на 0,3 секунды.

Награждение призеров в спринте на чемпионате мира по биатлону. Join us now for the flower ceremony of the men's sprint and don't forget that you can watch the entire medal ceremony on https://t.co/bk5aBBso9Q tonight at 20.19 (CET) #2019Ostersund https://t.co/rOtn8y8J0k

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад снова остался без медалей. Он точно выбил все мишени, но французу срочно нужно что-то делать с ходом. Сегодня он лишь шестой с отставанием от Йоханнеса Бё 32,5 секунды.

Другие наши спортсмены Евгений Гараничев (один промах), Дмитрий Малышко (два промаха) и Матвей Елисеев (один промах) пришли к финишу с 19-ым, 33-им и 51-ым временем соответственно. Причем 25-летний Елисеев после первого круга ходом был наравне с лидерами гонки, а потом – видимо, не рассчитал силы – резко сдал.

Результаты мужского спринта на чемпионате мира по биатлону. And this wraps up the men's sprint in #2019Ostersund -- with @7ohannesbo winning his second gold medal of the World Championships! You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q Eurovision Sports Live https://t.co/k06OQntgIM https://t.co/cEgwa2kvAo

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Динамо Самара» разгромило нефтеюганский БЛиК 13:4
Скончался бывший председатель Куйбышевского горисполкома Геннадий Задыхин
В Исаклинком районе Самарской области произошла массовая авария
В Самарской области сорванный с крыши шифер рухнул на машину
Мокрый снег, дождь и ветер: жителей Самарской области предупреждают об ухудшении погоды
В Самарской области в кювет улетел автобус с 15 пассажирами
В Самаре в ресторане Paffos light произошло задымление
Самедов, Джано и Корниленко выйдут с первых минут на матч «Крыльев» с «Енисеем»
Пляжные «Крылья Советов» подписали клубного чемпиона мира бразильца Нелито
Суд оштрафовал двух кандидатов на пост губернатора Самарской области
«Динамо Самара» обыграло БЛиК в матче чемпионата России по мини-футболу
В Сызрани ночью на 8 марта угарным газом отравилась молодая пара
Жителя Самарской области поймали с 12 граммами героина
Местные жители сообщили о массовой гибели рыбы на Волге у Сызрани
«Енисею» забыли привезти форму и бутсы в Самару к матчу с «Крыльями». Но уже все в порядке
Фигуристы из Самарской области стали серебряными призерами Всемирной зимней Универсиады
На Стара Загора В Самаре горела многоэтажка
В Тольятти эвакуирован театр «Колесо»
Человек в маске гориллы: Паша Техник подъедет на матч «Крылья Советов» - «Енисей»
В Самаре на Партизанской автоледи сбила пешехода
Бывший тюремный надзиратель в Самарской области отправился в колонию за сотовые и наркотики
Молодежка «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Енисеем»