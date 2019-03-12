«Рекламировать казино за 200 тысяч стремно»: отсидевший за изнасилование Шурыгиной Сергей Семенов поможет незаконно осужденным

В Москву не хочу

— В Москву, если честно, не хочу. По крайней мере, пока. А ваш город относительно недалеко от моей родной Ульяновской области, сюда переехали мои друзья, да и уровень жизни тут другой совсем, — Сергей Семенов, год и месяц отсидевший за изнасилование Дианы Шурыгиной, переехал в Самару.

Диана в 2016 году стала настоящей звездой, а теперь вышла замуж, живет активно и нескучно. Семенов, которому повезло выйти на волю раньше положенного, заочно доучивается на агронома, активно ищет работу и …пробует себя в роли правозащитника.

Сергей вместе с тольяттинским адвокатом Сергеем Хальченко, с которым они случайно познакомились в суде, организовали проект помощи людям, столкнувшимся с беззаконием. Название тандему еще не придумали, сначала нужно наладить процесс.

— Решил работать в сфере правосудия сразу, как освободился, — признается Семенов в разговоре с корреспондентом «Комсомолки». — Откладывал, откладывал, а после встречи с Сергеем появилась концепция. Не стал бы этим заниматься, но мне в социальных сетях пишут, в день около восьми просьб о помощи приходит. Процентов сорок из них неадекватные, остальные реально столкнулись с несправедливостью.

Люди обращаются к Семенову за помощью с самыми разными просьбамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Сергей Семенов — определенный пример для тех, кто попал в непростую ситуацию, является подозреваемым, обвиняемым или уже осужденным. Поэтому к нему обращаются, — добавляет Хальченко. — Несправедливости много, вот мы с Сергеем решили сложить его и мой опыт и предложить людям такую услугу.

Обращения по изнасилованиям — самые частые

Семенов отвечает за связь с общественностью и СМИ, его задача сделать так, чтобы история попавшего в беду заявителя стала резонансной. За Хальченко — юридическая поддержка. Взятые в работу обращения у друзей уже есть. Правда, не обо всем можно говорить публично.

-У нас в работе несколько ситуаций, связанных с совершением преступлений против половой неприкосновенности. Сергей известен все-таки по определенной категории дел, поэтому такие обращения наиболее частые, — объясняет Сергей Хальченко. — Но далеко не все можно делать достоянием общественности, нужно сначала изучить факты и перспективы. Есть дела, к которым важно привлечь внимание. Это поспособствует объективным разбирательствам, в том числе со стороны работников правоохранительных органов и судов, потому что они будут понимать, что и их действия оцениваются.

Ищут поддержки не только те, на кого, по их мнению, «вешают» изнасилование. Сергей Семенов и его партнер не выбирают отдельные виды преступлений и не смотрят на географию — общаются с людьми из разных регионов.

— Ключевой критерий для нас — столкновение человека с государственным аппаратом, с которым зачастую невозможно спорить, — говорят молодые люди.

Названия своему тандему молодые люди пока не придумалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Недавно мне писали из Екатеринбурга. Муж - бизнесмен в сфере строительства - занимался мошенничеством. Когда понял, что вот-вот все вскроется, переписал все дела на жену. Ее посадили. Родственники женщины не верят ему и обратились ко мне за помощью, — рассказывает Семенов.

«Не хочу просто сидеть дома»

Тезки организуют свою деятельность на добровольных началах. Поэтому еще одна цель Семенова сейчас — найти постоянную работу. Конечно, заманчивые предложения поступают, но не на все он согласен из принципа:

— Я мог бы ходить на различные ток-шоу и каждый раз брать деньги, ни в чем себе не отказывая, строить карьеру, как та же Шурыгина. Поступали предложения рекламировать онлайн-казино, доход обещали от 100 до 200 тысяч в неделю. Но не загорелся, понимал, что стремно. Не хочу просто сидеть дома, выкладывать свое лицо каждый день в интернет, говорить: «В казино играйте!» и не париться ни о чем. Люди проходят огонь и воду на пути к этому. Для меня такое - не нормально. Хочу заниматься каким-нибудь бизнесом, может быть наладить сотрудничество с производствами, которые есть в исправительных колониях.

Обращаться к Сергею Семенову можно в социальных сетяхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей до сих пор на контроле у властей. Ему обязательно нужно отмечаться в городском УФСИН, нельзя гулять после 22:00, посещать массовые мероприятия, ездить за границу. Избавиться от этих ограничений он рассчитывает в апреле, воспользовавшись нововведением «день за полтора в СИЗО». Препятствий, кажется, возникнуть не должно. Штраф за моральные страдания Шурыгиной — 200 тысяч рублей — выплачен, никаких нарушений на свободе не допущено.

За Дианой Семенов не следит. Говорит, неприятно это, слишком много плохих воспоминаний с ней связано:

— Настолько устал от этого человека в своей жизни, поэтому стараюсь минимизировать всеми возможными способами даже упоминания о ней. Понятно, что это никуда не денется, я также как она мог остаться в этом мире телепередач, но мне это не нужно.

«О Шурыгиной не говорим»

Более того в Самаре Сергей нашел свою вторую половинку. С 21-летней студенткой Викой он познакомился по интернету.

— Банально получилось, она написала «Вконтакте», но не как все «Ой, Сережа, ты такой-то», а что-то вроде «Мы не знакомы, знаю, что не ответишь, но надеюсь, все хорошо у тебя будет. Желаю тебе удачи», — делится парень. — Я тогда ехал в пробке и подумал — а почему бы не ответить? Так и начали общаться. Про Шурыгину она, конечно, спрашивала. Но мы это обсудили и сейчас о ней не вспоминаем.

Сергей начал новую жизнь со своей возлюбленной Викой из СамарыФото: соцсети

Сергей и Вика вместе живут в новостройке, занимаются ремонтом, ходят в гости к родственникам. Девушка учится, а потом хочет открыть свой салон красоты.

В новом для себя городе Семенов живет меньше года, из достопримечательностей он пока успел познакомиться только с набережной. Впрочем, прогулки не всегда проходят спокойно — на улицах, в торговых центрах почти невозможно остаться незамеченным.

— Каждый день меня узнают. От некоторых спрятаться хочется! — не рад такой славе Семенов. — Иду с родственниками, с девушкой, вдруг подбегает какой-то умалишенный, начинает кричать про Шурыгину. Конечно, они в курсе всей истории, но она у нас не обсуждается. Всем некомфортно. То же самое в ТЦ, один подбежит, все остальные глазеют. Адекватных процентов тридцать всего, которые подойдут и скажут: «Понимаю, что тебя все задолбали, просто желаю удачи».

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