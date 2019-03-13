Ученые рассказали самарским агрономам, как увеличить урожаи в несколько раз без серьезных затрат

Самарская почва - эталон плодородия

Аграрии Самарской области активно готовятся к посевной. Полей, не принимающих участия в этом весеннем событии, остается все меньше и меньше. Земледельцы готовят элитные семена, современную технику и уповают на благоприятную погоду. Однако есть еще один базовый фактор, напрямую влияющий на будущую урожайность: плодородие почвы.

- Самарская область обладает одним из самых больших богатств - черноземными почвами. Именно они являются самыми плодородными почвами в мире, - рассказал директор ФГБУ «САС «Самарская» Сергей Обущенко. - Не зря еще в конце XIX века чернозем, привезенный из России геологом и почвоведом Василием Докучаевым на Парижскую выставку, был признан эталоном плодородной почвы. Наша земля характеризуется большим запасом органического вещества, поэтому и имеет темный цвет. Она способна давать большой и качественный урожай нашим хлеборобам. Но, как в медицине, главное - не навредить земле, не оставить нашим потомкам бесплодную пустыню.

По словам Сергея Владимировича, ключом для получения высоких урожаев и сохранения плодородия почвы является научный подход в земледелии. Сегодня многие, стараясь получить коммерческую выгоду, не соблюдают научно обоснованное чередование культур. Еще один важный фактор бережного отношения к ценному природному ресурсу (и гарантия хорошего урожая) - использование минеральных удобрений.

- Любое растение - живой организм, в который природой заложена программа, определяющая потребности для роста и плодоношения, - говорит Сергей Обущенко. - Для каждой культуры нормы необходимых минеральных и органических веществ - свои, и растению все равно, откуда получать питание - из почвы за счет естественного плодородия или удобрений в легко доступной форме. Наша задача - обеспечить питание растений. Это такой же необходимый агротехнический прием как боронование, посев, обработка от вредителей и т.д.

Карты не врут

Однако каждый дачник знает, что слишком щедрые не сбалансированные подкормки способны дать обратный результат - попросту навредить растению, привести к накоплению нитратов, вредных для человека. Нет вредных веществ, есть вредные дозы. Нашим полям, правда, пока это не грозит.

- В нашей области в среднем вносится всего лишь до 25 кг действующего вещества на гектар, - говорит Сергей Владимирович. - Этого недостаточно. Только для прорастания растения при посеве необходимо вносить 20 кг удобрений на гектар. У нас же в общей сложности получается чуть больше, тогда как по расчетным нормам необходимо вносить в 3 - 5 раз больше. Даже подсолнечник можно выращивать без вреда для почвы, конечно, соблюдая при этом севооборот. Внесение необходимого количества удобрений позволит получать не 12 - 18 центнеров семечки с гектара, а 30. И не нужно будет засеивать такие большие площади под эту культуру - площади под нее сократятся в два раза, и мы придем к научно обоснованной структуре посевов.

В отличие от полезных ископаемых ресурс почвы неограничен. При правильном подходе, конечно.

- Наша агрохимическая станция занимается мониторингом самарских почв более полувека, - рассказал Сергей Обущенко. - И сегодня продолжаем следить за динамикой состояния почвы, используя снимки из космоса, GPS-навигацию - наблюдаем не только поля, но и конкретные участки, на которых раз за разом берем образцы для сравнения. Электронные карты, полученные в результате этого мониторинга, необходимы для ведения точного земледелия. Загруженные в программу сельхозтехники наши картограммы по обеспеченности элементами питания позволят дифференцированно вносить удобрения и точечно осуществлять подкормки.

Практически в каждом муниципальном районе есть сельхозпроизводители, активно сотрудничающие с САС «Самарская». Это не только крупные агрохолдинги, но и передовые предприятия - те, которые по итогам года признаются лучшими по урожайности и рентабельности.

- В нашем регионе за последние 30 лет не проводилось мероприятий по химической мелиорации по внесению гипса на солонцах и извести на кислых почвах, - говорит Сергей Владимирович. - Они являются эффективными приемами для получения высоких, качественных урожаев. Есть государственная программа, по которой аграриям возмещается до 30% от понесенных затрат на проведение работ по химической мелиорации. Наша организация знает все поля, требующие извести или гипса, поэтому обращаюсь к хлеборобам: звоните, приходите. Помогите своей земле обрести баланс, и она отплатит сторицей!