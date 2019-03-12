Что вы знаете о прекрасном городе на волжском берегу?Что вы знаете о прекрасном городе на волжском берегу?Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
2019-03-12T16:49:59+03:00
Общество

Тест "КП": проверь, настоящий ли ты тольяттинец?

Докажите, что можете смело носить гордое звание знатока переулков славного автограда
Евгения ВАСИНА
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Жители Тольятти - народ особенный. Их объединяет не только искренняя вера в российский автопром, но и особая сила духа, истоки которой наверняка как-то связаны с хвойным лесом, расположившимся посреди города. Мы порылись в глубинах редакции и извлекли на свет журналиста, который провел в Тольятти несколько лет своей жизни. Евгения Васина к задаче отнеслась ответственно и узнала у коренных горожан все об их любимом городе.

Теперь и вы можете пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете Тольятти и можете ли по праву носить гордое имя "тольяттинец".

1Только настоящие тольяттинцы знаю, что общего между “изолентой”, “ладьей” и “вышкой”

Откуда в Тольятти изолента?
Правильный ответ:Именно так, неформально, жители Тольятти называют здание управления АвтоВАЗа. Возведение этого сооружения началось в 1970 году, но стройку заморозили. Проблемы были как финансовые, так и практические. У местных строителей не было опыта возведения таких зданий, а также технических и технологических возможностей.
Похоже, правда?

Похоже, правда?

2Если вы тольяттинец, то точно знаете, что “зеленка” в Тольятти - это...

И что же такое зеленка?
Правильный ответ:Лесопарковое шоссе проходит по зеленой части города, практически через лес. Именно поэтому местные жители и называют эту дорогу “зеленка”.
Лесопарк - легкие города

Лесопарк - легкие города

3Ты точно знаешь, как доехать до “полтинника”. Потому что для тольяттинцев “полтинник” это….

Полтинник может быть не только таким
Правильный ответ:Именно так местные жители называют бульвар 50-летия Октября.
НУ что, махнем до бульвара?

НУ что, махнем до бульвара?

4Только истинные тольяттинцы используют “карман”, чтобы доехать до дома. Так что же горожане называют карманом?

А у вас в кармане что?
Правильный ответ:В новом районе Тольятти почти у каждого квартала есть свой въезд - карман.
Вот такие в Тольятти карманы

Вот такие в Тольятти карманы

5Любой тольяттинец без проблем подскажет "как пройти на свечку". Потому что так в Тольятти называют….

Что в Тольятти похоже на свечку?
Правильный ответ:Памятник Василию Никитичу Татищеву на набережной действительно можно сравнить со свечой, но все же это прозвище закрепилось за стелой на площади Свободы, в честь героев Великой Отечественной войны и Революции.
Правда, памятник похож на свечу?

Правда, памятник похож на свечу?

6Мало кто из тольяттинцев хочет оказаться в “книжке", потому что “книжкой” в Тольятти называют…

Правильный ответ:Книгой в Тольятти называют одно из зданий в медицинском городке Автозаводского района. А появилось это название из-за внешнего сходства.

7Почему тольяттинские автомобилисты часто попадают на “тещин язык”?

Во всем мире - это просто цветок
Правильный ответ:Название "Тещин язык" в Тольятти закрепилось за кольцевой развязкой улиц 70 лет Октября – Офицерская – Полякова.
В Тольятти свой тещин язык

В Тольятти свой тещин язык

8От тольяттинцев часто можно услышать слово "Комса”. Что именно оно значит?

"Комса" - это не только любимая газета
Правильный ответ:"Википедия" уверяет, что в Норвегии действительно есть гора Комса, но к Тольятти она не имеет никакого отношения. Здесь словом “Комса” ласково и коротко называют Комсомольский район.
Порт находится именно в Комсомольском районе

Порт находится именно в Комсомольском районе

9Что в Тольятти называют “Смертельная долина”?

"Смертельная долина" есть не только в Америке
Правильный ответ:На этой дороге часто происходят аварии, вероятно, поэтому местные жители и прозвали эту дорогу “Смертельная долина”.
А в Тольятти свои опасности

А в Тольятти свои опасности

10Всем известно, что раньше Тольятти называли Ставрополь-на-Волге. А как переводится это название?

Тольятти раньше назывался по-другому
Правильный ответ:Слово “Ставрополь” имеет греческое происхождение и переводится как "город святого креста”.
Город святого креста

Город святого креста

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Что-то нам подсказывает, что в Тольятти вы недавно! Не разглядеть в вас истинного тольяттинца. Срочно пора отправляться в неформальную экскурсию по городу
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Сразу видно, что Тольятти для вас не чужой город, но кое-что вы все же упускаете! Обязательно прогуляйтесь по Тольятти.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Кажется, вы до глубины души тольяттинец! Ваши неформальные познания о городе поражают! Так держать!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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