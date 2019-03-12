Тест "КП": проверь, настоящий ли ты тольяттинец?

Жители Тольятти - народ особенный. Их объединяет не только искренняя вера в российский автопром, но и особая сила духа, истоки которой наверняка как-то связаны с хвойным лесом, расположившимся посреди города. Мы порылись в глубинах редакции и извлекли на свет журналиста, который провел в Тольятти несколько лет своей жизни. Евгения Васина к задаче отнеслась ответственно и узнала у коренных горожан все об их любимом городе.

Теперь и вы можете пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете Тольятти и можете ли по праву носить гордое имя "тольяттинец".