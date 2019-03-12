Тест "КП": проверь, настоящий ли ты тольяттинец?
Жители Тольятти - народ особенный. Их объединяет не только искренняя вера в российский автопром, но и особая сила духа, истоки которой наверняка как-то связаны с хвойным лесом, расположившимся посреди города. Мы порылись в глубинах редакции и извлекли на свет журналиста, который провел в Тольятти несколько лет своей жизни. Евгения Васина к задаче отнеслась ответственно и узнала у коренных горожан все об их любимом городе.
Теперь и вы можете пройти тест и узнать, насколько хорошо вы знаете Тольятти и можете ли по праву носить гордое имя "тольяттинец".
1Только настоящие тольяттинцы знаю, что общего между “изолентой”, “ладьей” и “вышкой”
Похоже, правда?
2Если вы тольяттинец, то точно знаете, что “зеленка” в Тольятти - это...
Лесопарк - легкие города
3Ты точно знаешь, как доехать до “полтинника”. Потому что для тольяттинцев “полтинник” это….
НУ что, махнем до бульвара?
4Только истинные тольяттинцы используют “карман”, чтобы доехать до дома. Так что же горожане называют карманом?
Вот такие в Тольятти карманы
5Любой тольяттинец без проблем подскажет "как пройти на свечку". Потому что так в Тольятти называют….
Правда, памятник похож на свечу?
6Мало кто из тольяттинцев хочет оказаться в “книжке", потому что “книжкой” в Тольятти называют…
7Почему тольяттинские автомобилисты часто попадают на “тещин язык”?
В Тольятти свой тещин язык
8От тольяттинцев часто можно услышать слово "Комса”. Что именно оно значит?
Порт находится именно в Комсомольском районе
9Что в Тольятти называют “Смертельная долина”?
А в Тольятти свои опасности
10Всем известно, что раньше Тольятти называли Ставрополь-на-Волге. А как переводится это название?
Город святого креста
ИСТОЧНИК KP.RU