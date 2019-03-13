«Extra virgin» по-нашему: где в Самаре купить масло, сделанное по европейским стандартам

Контроль на каждом этапе

Прощай, зима, здравствуй, весна! Самарцы отметили масленицу. «Комсомолка» устроила большой праздник для жителей Кировского района. Народные гуляния, веселые конкурсы, шуточные состязания и, конечно же, вкуснейшие блины. А какие же блины без масла – того самого, деревенского? Одним из партнеров праздника стало ООО «Утевское масло». Созданное в 2015 году, оно уже добилось впечатляющих результатов и получило самую высокую оценку своей деятельности. Янтарный продукт уже дважды был в числе лучших на Всероссийском конкурсе «Сто лучших товаров России». В 2018 году нерафинированное «Утевское масло» холодного отжима стало лауреатом, превзойдя по качеству множество аналогичных продуктов. В позапрошлом году продукт стал дипломантом конкурса.

ООО «Утевское масло» - семейное предприятие полного цикла. Здесь не только производят продукт питания, но и выращивают подсолнечник - под масленичную культуру отведено четыре тысячи гектаров полей. Это позволяет выращивать от тысячи до двух тысяч тонн «семечек» в год. Выход масла составляет примерно треть от общей массы урожая.

Директор ООО «Утевское масло» Александр Петрушин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Предприятие небольшое, но в этом и плюс: я лично контролирую процесс производства на каждом этапе – от выращивания подсолнечника, до выпуска готовой продукции, - говорит директор ООО «Утевское масло» Александр Петрушин. – Самое главное – это сырье. Наш подсолнечник экологически чистый. Выращиваем, не добавляя химических удобрений в почву. Полученный урожай проходит несколько степеней очистки, избавляясь от возможных примесей. «Утевское масло» действительно натуральный продукт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/696795" frameborder="0"></iframe> Широкая Масленица с «Утевским маслом».Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

«Живой» продукт

Оборудование для производства масла было закуплено в Германии. Специалисты из Европы приехали в Самарскую губернию, чтобы осуществить его пуск и наладку. Масло холодного отжима производится при температуре, не превышающей 40 градусов. Именно в таком, не прошедшем термическую и химическую обработку продукте лучше сохраняются витамины и биологические вещества. Холодный отжим – для получения масла просто прессуют семечки - дает масло высочайшего качества. Своей непрозрачностью Утевское масло обязано витамину А. Есть в нем также витамины D, В и Е, много растительных углеводов, белка, минеральные вещества, лецитин, дубильные вещества. Фитин улучшает процесс кроветворения, рост и развитие костей, работу нервной системы. Инулин укрепляет иммунитет. Это подтверждают и результаты экспертизы, которая проводилась все в той же Европе – наше самарское масло полностью соответствуют классу Extra virgin. До недавнего времени так называли только оливковое масло, но оказалось, что подсолнечное холодного отжима не менее полезно. В таком продукте есть и витамины, и микроэлементы, и фитостеролы. Последние препятствуют всасыванию в кишечник вредного холестерина, грозящего образованием бляшек на сосудах, а также предотвращают развитие онкологических заболеваний.

- В Европе это называется «живое» масло. Оно производится без добавления каких либо химических препаратов, без температурной обработки. Масло просто отжимается из подсолнечника, сохраняя все полезные вещества, все витамины, - объясняет Александр Петрушин.

Семейное предприятие - один из партнеров праздника, который устроила для жителей "Комсомолка".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поклонникам здорового питания. И не только

Утевское масло уже оценили жители Москвы – его можно приобрести в сети здорового питания «Вкусвилл».

- Масло «Утевское» пользуется успехом у сторонников правильного питания, - говорит Александр Петрушин. – В планах – освоение самарского рынка. Надеемся, что скоро наше масло можно будет купить во всех торговых сетях губернской столицы.Гостям Широкой масленицы от «Комсомольской правды» тоже представилась возможность познакомиться с «Утевским»: вкусный и полезный продукт унесли домой победители конкурсов и лотереи.

- Сегодня же испеку блины на этом масле. Уже открыла, понюхала – деревенский вкус их детства. Что может быть лучше? – восхищается пенсионерка Валентина Изотова.

Гости Широкой масленицы приняли участие в розыгрыше призов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарчанка Любовь Беккер выиграла целых пять литров масла

- У меня большая семья – дети, внуки. Выпечкой часто их балую, в том числе и блинами. Такого запаса надолго хватит! – улыбается победительница.

- Наше масло идеально подходит для жарки. Используя его для приготовления пиши, можете не опасаться за свое здоровье. Будьте уверены: никаких канцерогенов в вашем блюде не будет! – констатирует Александр Петрушин.

«Утевское масло» в Самаре всегда можно приобрести в сети магазинов «Девять процентов (9%)» и торговой сети «Ближний».

"Масло Утевское" нравится и детям, и взрослым.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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