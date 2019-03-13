Отстреливался и бросал гранаты: в Самарской области уничтожили готовившего теракт боевика

В Самарской области уничтожили боевика, который готовил теракт. Его обнаружили сегодня ночью в одном из частных домов, расположенных в селе Екатериновка Безенчукского района. Информацию об этом "Комсомольской правде - Самара" подтвердили в региональном УФСБ.

- Боевик был вооружен. Ему было предложено сложить оружие и сдаться, но он открыл огонь и использовал боевую гранату. В итоге было принято решение нейтрализовать бандита, - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

По предварительным данным, мужчина являлся сторонником одной из международных террористических организаций. Он планировал устроить взрыв в месте массового скопления людей. Для этого у него было приготовлено самодельное взрывное устройство. По информации правоохранителей, в ходе спецоперации ни силовики, ни обычные граждане не пострадали. Сейчас сотрудники ФСБ устанавливают все детали произошедшего и личности возможных сообщников террориста.