2019-03-13T16:52:36+03:00
Авто

"Теперь Volvo могут водить все": в Самаре презентовали огромный премиум-салон шведского бренда

Группа компаний “Самара-Авто” стала дилером Volvo
Кирилл КАРИМОВ
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Уже в 2019 году по соседству откроется полноформатный дилерский центрУже в 2019 году по соседству откроется полноформатный дилерский центрФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самару во вторник, 12 марта, впервые с официальным визитом прибыл президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен. Приезд топ-менеджера автомобильного бренда связан с презентацией плана развития бренда в регионе вместе с ГК “Самара-Авто”, которая 26 декабря стала официальным дилером шведского бренда в регионе.

В “Самара-Авто” заметили, что большие преобразования в продажах шведских авто в регионе только впереди. Салон Volvo пока находится на том же месте и в том же помещении, но уже в 2019 году по соседству откроется полноформатный дилерский центр площадью более 1000 кв. м с большим шоурумом и обновленной сервисной зоной.

Александр Михайлов и Майкл Мальмстен уверены в хороших перспективых бренда в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Михайлов и Майкл Мальмстен уверены в хороших перспективых бренда в регионеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Салон уже работает в ежедневном режиме с 09:00 до 21:00, - рассказал директор “Самара-Авто” Александр Михайлов. – Сейчас клиентам доступен тестовый парк всех представленных в салоне автомобилей.

В дилерском центре “Самара-Авто” представлен весь модельных ряд “шведов”, а клиенты и их авто обслуживаются в соответствии с высокими стандартами Volvo. В новом дилерском центре большое внимание будет уделяться качеству сервисного обслуживания поэтому сервисная зона увеличится вырастет в несколько раз.

Майкл Мальмстен: "Сейчас Volvo это не старомодный бренд и забудьте о тех автомобилях, что засели в вашей памяти" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Майкл Мальмстен: "Сейчас Volvo это не старомодный бренд и забудьте о тех автомобилях, что засели в вашей памяти"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен уверен, что у бренда хорошие перспективы в Самаре.

- Я в первый раз в Самаре, но не в последний - уже летом, когда будет готов новый центр, я снова посещу ваш город, - говорит Майкл Мальмстен. - Сейчас Volvo это не старомодный бренд и забудьте о тех автомобилях, что засели в вашей памяти. Теперь наши автомобили могут водить все.

Сейчас Volvo активно меняет свою глобальную стратегию. Европейцы готовятся переходить к каршерингу, лизингу для частных лиц, гибридным авто и электромобилям. Компания действительно становится одним из самых динамично развивающихся автобрендов в мире.

Для Volvo неизменно стремление сделать свои автомобили максимально безопасными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для Volvo неизменно стремление сделать свои автомобили максимально безопаснымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, кое что действительно для Volvo неизменно - это стремление сделать свои автомобили максимально безопасными. “Ген” максимального дружелюбия к водителю и пассажирам, которым так славились 700-я серия и легенда 90-х 850-я, старательно сохраняется производителям и даже расширяется. Так, новые автомобили бренда инженеры стараются сделать безопасными и для пешеходов. Именно Volvo первой в мире предложила серийную подушку безопасности, которая срабатывает на капоте.

В Volvo обещают поставлять самые новые модели оперативно в Россию. И, разумеется, они будут сразу же появляться в ассортименте дилерского центра на Московском шоссе, 264. Главными моделями, которые должны пользоваться спросом у горожан, в “Самара-Авто” видят кроссоверы XC60, XC90 и ХС40. Эти SUV найдут своего покупателя, благодаря современным техническим решениям, футуристическому дизайну и невысокому на фоне конкурентов ценнику.

В “Самара-Авто” не скрывают, что 2019 год будет “пристрелочным” для нового бренда компании. До конца года в салоне готовятся продать до 70 автомобилей. Может показаться, что это немного, но если вспомнить, что самый доступный в России Volvo XC40 стартует от 2,2 млн рублей, то становится понятно, почему бизнесмены исчисляют свои планы в десятках штук luxury-car. По прогнозам (планам) в 2020 году объем продаж возрастет до 200 машин.

Александр Михайлов и Майкл Мальмстен обменялись символическими подарками. Директор “Самара-Авто” получил лося из чистого шведского хрусталя, традиционную статуэтку для дилеров шведских авто. А вот президент Volvo Car Russia уехал из нашего города с книгой про историю и природу Самарской области.

До конца года в "Самара-Авто" готовятся продать до 70 автомобилей Volvo Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца года в "Самара-Авто" готовятся продать до 70 автомобилей VolvoФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Да, самарцам точно стоит присмотреться к автомобилям этого премиум-бренда, особенно если глаз устал от засилья “японцев” и “немцев”. Volvo выглядит настоящей альтернативой с самобытным дизайном и уникальными техническими решениями. А подобрать Volvo “под себя” поможет официальный дилер бренда в Самаре на Московском шоссе, 264.

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Контактные данные автосалона Volvo в Самаре

Адрес: Московское шоссе, 264

Тел: 8(846) 979 22 22

ИСТОЧНИК KP.RU

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