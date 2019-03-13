«Не могу говорить, плохо вижу»: модель из Тольятти до полусмерти избил муж

- Я больше не могу молчать...и не буду. Больше года мой теперь уже бывший муж избивал меня и издевался морально, - написала 28-летняя Екатерина Авинова на своей странице в соцсетях.

Работа моделью, фото с райских пляжей, шикарные виллы – у Кати была сказочная жизнь. Девушка переехала в Таиланд, стала лицом одной из местных компаний, вышла замуж за состоятельного россиянина. Но сказка быстро закончилась.

У Кати сломана лицевая костьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

12 марта девушка объявила: она лежит в тайской больнице, и ей нужна помощь. По результатам томографии, у россиянки сломано 3 кости на лице, 6 рёбер и задет лицевой нерв. У нее резко упало зрение, и девушка не может говорить. Плюс ко всему Глеб забрал 1,5 годовалого ребенка. Во всяком случае, об этом Катя заявила на странице в Facebook.

Ревновал и выгнал из дома

Екатерина Авинова родилась в Тольятти. Девушка была менеджером в мебельном магазине. Так она заработала на поездку в Таиланд. Катя планировала уехать в Тай на несколько месяцев, но стала лицом местной компании. С деньгами было все в порядке, и Катя решила не возвращаться на родину.

Там же, в Таиланде, Катя познакомилась с Глебом Евтеевым. Молодой человек переехал в теплые края из Подмосковья и стал заниматься недвижимостью. Через два года после знакомства молодые люди поженились. Тогда же, в 2017, у них родился сын Максим. Расписались и родили ребенка в Москве, а через два месяца снова уехали на Пхукет.

Жизнь в Тайланде была похожа на сказкуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После родов Катя поправилась; появились усталость, раздражительное отношение друг к другу. Молодожены стали ссориться. По словам друзей, Глеб перестал появляться дома и в то же время еще сильнее ревновал жену.

- Год назад Катя перестала выкладывать свои фото в соцсети, перестала общаться. Я запереживала. Прошлым летом клещами вытянула признание, что они развелась…- признается подруга модели Карина. – Этой зимой она приезжала на три месяца в Тольятти. Сказала, что Глеб ее выгнал из дома и запрещает видеться с ребенком. Самостоятельно жить было не на что, вот она и копила деньги.

Очнулась в луже крови

Близкие Кати признаются: Глеб был жутким ревнивцем. И это было видно с самого начала.

- Екатерина – модель, поэтому часто переписывалась с фотографами. Глеб нервно реагировал по любому поводу, они ругались. Синяки появлялись то тут, то там. Она прилетала домой вся синяя. Катя обманывала: то с байка упала, то ударилась. Ну, невозможно так падать! – вспоминает Карина.

Спустя год ситуации стала настолько критичной, что Катя решила публично заявить о семейном скандале.

Сейчас Катя находится в одной из тайских больницФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- 8 марта я приехала к Глебу домой, чтобы попробовать увидеть моего ребенка. Сначала всё шло нормально, я поиграла с моим сыном Максимом и уложила его спать, - поделилась Екатерина. - С Глебом мы поговорили, и он сказал, что отдаст мне сына, но не сегодня. Я не помню всех подробностей того, что произошло после. Глеб всегда был очень импульсивным и непредсказуемым. Он резко вскочил, схватил скотч и стал меня связывать. Я просила его перестать, кричала, звала на помощь, но никто из соседей не пришёл. Он ударил меня по голове и дальше я ничего не помню. Я очнулась в луже собственной крови. Я не знаю, кто вызвал скорую, наверное, соседи. Самое ужасное, что все это происходило на глазах моего маленького почти двухгодовалого сына.

«Виновата в выборе мужиков»

По словам девушки и ее защитников, полиция Таиланда ничего не делает. Правда, посольство России стало разбираться в ситуации. Сейчас девушка лежит в одном из местных госпиталей, и ей нужна помощь.

-На данный момент у меня сломана лицевая кость и требуется срочная операция. Голова пробита, 3 шва. Сломан нос. Тяжелая черепно-мозговая травма. У меня резко ухудшилось зрение. Мне срочно требуется лечение и наблюдение в больнице. В данный момент я нахожусь в госпитале на Пхукете и ожидаю операции, - пишет Катя и выкладывает фото своих травм. - Родители Глеба - состоятельные и влиятельные люди, а мои - нет. Мои родственники не могут прилететь в Таиланд прямо сейчас. У меня нет медицинской страховки. Я уже потратила все деньги, что у меня были, на медицинскую помощь. Глеб не даёт мне увидеться с сыном.

Теперь Глеб, по словам бывшей жены, не дает ей видеться с сыномФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Где сейчас Глеб с ребенком, Катя не знает. По информации пользователей соцсетей, он уже улетел в Москву. На связь ни он сам, ни его родственники не выходят. Единственное мнение «с другой стороны» - комментарий к записи от некой Валентины Исаевой.

- Катя, почему ты нагло лжешь? Почему ты не расскажешь, как ты «достала» всю семью? Что тебя депортировали в свое время из страны, что ты состоишь на учете у психиатра, что ты перестала пить свои таблетки. Что ты бросала сына на несколько дней без присмотра? Это тебя опасно подпускать к мальчику. Ты просто опасна для него! Расскажи, как ты обманывала людей и собирала деньги на свои чудачества. Конечно, ты сейчас не отдаешь отчет о своем психическом состоянии...- говорится в сообщении.

Однако подруга Кати уверена: модель ни в чем не виновата, она пострадала от рук мужа-садиста.

- Она только виновата в выборе мужиков, у неё и до этого был жуткий. Она постоять за себя не может... Глеб вроде неплохой парень, но от ревности ему явно планку сорвало... Сейчас манипулирует встречами с сыном. Максимка очень похож на неё, и она боится как бы Глеб на нем не начал отыгрываться. Глеб раньше регби занимался, поэтому удары и корпус поставлены... Главное ребёнка разлучить с папой, потому как он представляет угрозу для малыша, не осознавая этого...