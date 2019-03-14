«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде

«Заливать глаза совсем не больно»

- Первую татуировку я набил в 12 лет. Ну а что, мозгов нет, ничего не страшно. Взял и набил какой-то самопальной машинкой из моторчика и струны на ноге что-то непонятное. Сейчас я бы назвал тот рисунок абстракцией.

Родители тогда ничего не заметили. Они вообще узнали про мои татуировки, когда мне было 16 лет, и я начал забивать руки. Вообще желание сделать много татуировок появилось в детстве.

В 22-23 года начал делать татуировки на своем лице. Сначала больше по приколу, потом втянулся.

У меня забиты белки глаз. Как-то на одной передаче на ТВ сказал, что хочу это сделать. Через какое-то время познакомился с мастером по бодимодификациям и решил плотно изучить вопрос. Примерно год изучал, а потом сделал. В России вообще качественно глаза могут забить буквально 2-3 человека. Хотя, к сожалению, берутся делать гораздо больше.

Заливать глаза не больно, если делает профи, конечно. Это быстрый процесс – неприятные ощущения 4-6 минут, не больше.

Илья - первый человек в России. который рискнул сделать тату на белках глазФото: Личный архив

У меня много татуировок. Некоторые с глубоким смыслом, некоторые для дополнения образа. Есть рога. Сначала хотел поставить импланты, но оказалось слишком много нюансов, которые меня не устроили. Пришлось отказаться от этой идеи. Решил остановиться на татуировке. Сейчас рога свожу… чтобы сделать новые!

Со мной постоянно фотографируются на улице. Сложно сказать, почему так делают - из-за необычной внешности или узнают после программ на телевидении и выпусков блога на YouTube.

На улице ко мне ни разу не приставали, не лезли драться. Я мальчик немаленький. Еще и дурень, мало кто хочет со мной связываться (смеется).

Встречаются еще люди, которые, когда проходят мимо меня, крестятся и готовы чуть ли не святой водой в лицо плеснуть.

Заливать глаза не больно, уверяет ИльяФото: Личный архив

«Люди стали понимать, что тату – искусство»

В последнее время люди все больше понимают, что тату – это все-таки искусство. Народ реально уходит от всевозможных трайблов [относительно простая татуировка, где присутствуют народные, племенные мотивы] и других гадостей. Люди перестали приходить в студию и говорить: «Я хочу татуировку, как у Джорджа Клуни в «От заката до рассвета». Они больше окультуриваются и начинают просить сделать какие-то красивые работы с художественной точки зрения.

Сейчас популярны ньюскул, трэш полька, реализм. Красивые стили.

За партаками [так в среде тату-мастеров и любителей татуировок называют банальные и простые надписи, иероглифы или рисунки] тоже приходят, конечно. Все еще достаточно людей, кто идет на надписи, звездочки или что-то подобное. В моей студии я или приглашаю таких клиентов сняться в шоу о партаках, или отговариваю – показываю, что есть море очень крутых вариантов. Как правило, люди соглашаются.

Сейчас Илья "сводит" сиарые рога, чтобы набить новые.Фото: Личный архив

Был случай недавно. Пришла девушка. У нее была надпись иероглифами. Они пришла с пониманием, что это партак и решила перекрыть другой татуировкой. Тоже очень плохой. Естественно, все в студии ей в один голос сказали, что все будет еще хуже. Объясняли ей это и уговаривали ее минут 40. В итоге она согласилась на качественное тату. Перекрыли иероглифы красивыми цветами, она осталась очень довольна.

Люди всегда делают то, что им нравится. Многие осознанно приходят забиваться партаками и чернухой. Это тоже модно.

Всегда есть мастер, который возьмется делать татуировку, даже самую плохую. Даже если ее не сделают у нас в студии, человек пойдет к кому-нибудь на дом. Потом, конечно, пожалеет, но это будет потом.

Провинциальные города, такие как Тольятти, тоже стали разборчивее. Есть мастера, которые делают хорошо. Клиент, сходив к такому мастеру, хвастается друзьям – и пошло-поехало. Работает сарафанное радио, еще СМИ часто и много показывают тату. Люди видят уровень.

Илья Губарев: - Встречаются еще люди, которые, когда проходят мимо меня, крестятся и готовы чуть ли не святой водой в лицо плеснуть.Фото: Личный архив

Нос Буратино и сигарета на пенисе

- Несколько раз я бил тату на языке, под мышками, на веках, на небе во рту. На небе делал руну и стакан, на языке – имя и логотип Apple. Такие татуировки делать не тяжело, просто неудобно.

На самом деле, татуировка на языке – это на пару недель. Потом совсем ничего не остается, и мучения, получается, были зря. Да и как такового правильного заживления добиться сложно. Максимум – полоскание Хлоргексидином.

Приходили и те, кто хотел татуировку на мужском достоинстве. Просили пару раз набить на детородном органе сигарету. Это совсем не оригинально. Разок был Буратино – чтобы нос накладывался на достоинство. Разок дракона просили набить. Я всегда отказываюсь. Нет желания делать это.

Еще модно в последнее время делать тату на лице. Я считаю, что прежде чем трогать лицо, надо в жизни уже состояться. Как правило, малолетки сейчас набивают, а потом жалеют. Ну, куда можно пойти работать с запортаченным лицом? Нужно сначала добиться стабильности, продумать пути отступления и т.д.

Вообще, если я хочу набить какую-то татуировку – я ее делаю. Это я говорю про свои тату. Потому что я владелец тату-студии и хороший товарищ многих топ-мастеров. А вот на счет других – я в последнее время машинку беру только для шоу, потому особых желаний ни у кого нет.

Илья Губарев - владелец тату-студии и хороший товарищ многих топ-мастеровФото: Личный архив

В ТЕМУ

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, врач-дерматолог:

- Нанесение татуировки – это, безусловно, опасный процесс. Надо понимать, что если вы решились на тату, то идете на риск. Если татуировщик использует нестерильные инструменты, то можно подхватить в том числе гепатит или СПИД, а также массу другой заразы. Поэтому надо очень внимательно выбирать салон и мастера. Но и даже если все было стерильно, нельзя исключать осложнений – татуировка может вызвать дерматит, экзему или что-то еще.

- Опасно ли делать тату на глазном яблоке?

- Да, очень. Татуировку же делают специальным шприцом. Можно лишиться зрения.

- Можно ли полностью удалить тату?

- Удалить татуировку полностью можно, но надо понимать, что это не быстрый и не дешевый процесс. При этом всегда есть риски, что останутся рубцы. Некоторые тату-салоны предоставляют возможность удалить татуировку, но я бы все-таки советовала пойти в медицинское учреждение.

Максим РУБИН, психолог:

- Есть много причин, почему люди делают татуировки. Мы говорим не о тех, кто находится в местах не столь отдаленных или живет в каких-то первобытных племенах. Это и привлечение к себе внимания, и попытка что-то изменить в жизни и в себе через внешние изменения, и стремление побороть страхи, и хороший способ скрыть шрамы, и даже попытка причинить себе боль. Мотиваций масса. Но главные, на мой взгляд, это протест, стремление выделиться и фиксация важных моментов жизни. С первыми со вторым все понятно, а вот третье действительно интересно. Есть масса примеров, когда после рождения ребенка родитель делает тату с портретом малыша. Или спортсмен после победы на Олимпиаде, к примеру, просит запечатлеть символ игр на своем теле.

- Зачем некоторые люди делают много татуировок? Причем на лице и на самых неожиданных местах.

- Все те же самые мотивы – стремление выделиться и протест. Плюс, наверно, есть некая зависимость от татуировок. После каждого сеанса человек получает удовольствие и чувство новизны. Чувство постепенно притупляется, поэтому нужна новая порция, и люди идут делать новую татуировку.