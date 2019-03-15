2019-03-15T10:14:54+03:00
Общество

Дартс, диплом и вулканизация: как закаляет характер финалистка акции Общественного признания НК НПЗ

Молодая мама Екатерина Царькова защитила диплом, приняла участие в акции общественного признания и готовится к заводской спартакиаде Новокуйбышевского НПЗ.
Анна ФЕДОРОВА
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Татьяна Матюшевская и Екатерина Царькова - гордость Новокуйбышевского НПЗ. Фото: АО "НК НПЗ"Татьяна Матюшевская и Екатерина Царькова - гордость Новокуйбышевского НПЗ. Фото: АО "НК НПЗ"
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Материнство учебе и спорту не помеха

Весна - женское время года, а март - самый женский ее месяц. В этом году в марте на Новокуйбышевском НПЗ была проведена акция общественного признания, посвященная Международному женскому дню. Каково же было удивление Екатерины Царьковой, под Новый год ставшей мамой новорожденной дочки, когда коллектив родного ремонтно-механического цеха выдвинул для участия в этой акции именно ее! Однако коллеги посчитали спортсменку, активистку и красавицу Екатерину достойной кандидатурой и не ошиблись - девушка дошла до финала акции. Жюри учло все заслуги: деятельное участие в профсоюзной и общественной жизни завода, спортивные победы и высокие производственные показатели заводчанки.

А профессия у Екатерины Царьковой для нефтеперерабатывающего завода не самая распространенная - вулканизаторщик. Собственно говоря, на предприятии, где трудится несколько тысяч человек, их, вулканизаторщиков, всего два. В 2012 году одна из вакансий освободилась, и ее заняла юная Екатерина.

- Моя работа заключается в изготовлении резиновых уплотнителей для насосов и торцов, - рассказала Екатерина Царькова. - Они нужны каждый день и в большом количестве. Насосы привозят в наш цех на ремонт, и я делаю для них новые детали - как ни крути, резина изнашивается довольно быстро. Поначалу было сложно, а потом изучила все тонкости работы и втянулась! Работать на нашем заводе - ведущем предприятии области - почетно, соцобеспечение на высоком уровне и, конечно же, поддержка коллектива.

Екатерина признается: очень жалко будет когда-нибудь покинуть цеховой коллектив. Ведь здесь она не только начала свой трудовой путь и уже спустя несколько лет была куратором рабочей группы цеха по работе в системе «Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования». Именно здесь девушка познакомилась со своим будущим мужем Виталием Царьковым, который на тот момент работал в ремонтном цехе слесарем. Сегодня, 15 марта, она получит диплом технолога - защитила его, можно сказать, с малышкой на руках. Окончив новокуйбышевский филиал СамГТУ, Екатерина получит возможность развиваться в профессии и продвигаться по карьерной лестнице. Но даже если с вулканизацией девушке придется расстаться, коллеги никуда не денутся: спорт объединяет заводчан прочнее структурных подразделений. Екатерина - многократный участник и победитель заводских соревнований, спартакиады трудовых коллективов Новокуйбышевска и Самарской области по дартсу. Мишень для метания дротиков в комнате обладательницы медали «Лучший спортсмен НК НПЗ» висела с детства, имеется она и сейчас - пора готовиться к заводской спартакиаде! Конечно, в перерывах между другими приятными делами. В декрете Екатерина с удовольствием готовит (фирменное блюдо - мясо с черносливом), вяжет дочке платьица и продумывает стратегию ее воспитания, хотя малышке Анюте всего два месяца.

- Наверное, я буду строгой родительницей, - улыбается Екатерина. - Моя мама воспитывала меня в дисциплине. Она по натуре лидер, и старалась привить мне упорство в достижении целей, ответственность, стремление всегда учиться. Поэтому от мамы мне достались не только красивые глаза, но и характер!

Надежность - по наследству

Катина мама, машинист компрессорных установок участка №8 ремонтно-механического цеха Татьяна Матюшевская, действительно не боится брать на себя ответственность. Татьяна Анатольевна - одна из лучших уполномоченных по охране труда на предприятии - шесть раз становилась призером заводского конкурса! А в 2016 году вышла в финал и заняла 3-е место в конкурсе Межрегиональной профсоюзной организации НК «Роснефть» среди всех уполномоченных по охране труда нефтяной компании. Никогда не упускает возможности учиться чему-то новому и уверена: главное - не лениться, не допускать мысли «моя хата с краю». Если коллектив тебе доверяет какое-то дело, это не общественная «нагрузка», а общественное «доверие». И нужно его оправдывать, а не отлынивать, ожидая, когда все сделает кто-то другой.

- В женщине, да и в любом человеке главное - доброта, отзывчивость и трудолюбие, - считает Татьяна Матюшевская. - А еще - приверженность своему делу, своим принципам. Воспитывая дочь, я старалась убедить ее всегда использовать по максимуму все возможности - кружки, секции, вуз. Надеюсь, и внучка пойдет по нашим стопам - будет успевать еще больше. Ведь каждое новое поколение должно быть успешнее предыдущего. Не так ли?

ИСТОЧНИК KP.RU

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