В Самаре два сотрудника Росгвардии через забор прыгнули во двор с горящими домами и спасли 4 семьи из пожара

Героическим поступком отметились сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области Андрей Устимов и Алексей Буйволов. Несколько дней назад они спасли людей на серьезном пожаре, который произошел ночью в Куйбышевском районе.

- Группа задержания вневедомственной охраны в составе прапорщика Устимова и сержанта Буйволова патрулировала улицы и в какой-то момент заметила задымление, - рассказали "КП-Самара" в пресс-службе ведомства. - Опасности подверглись жители нескольких домов на пересечении Пугачевского тракта и Нефтяников.

Гвардейцы подъехали ближе и заметили, что у дома № 49 дымится крыша. Силовики по рации сообщили о случившемся в дежурную часть, перепрыгнули через забор во двор и принялись стучать в двери и окна.

- Мы немедленно начали будить людей. Когда одни проснулись, прошли через забор к соседям, там уже пламя, гореть все начало, другие мужики подбежали помогать, - вспоминает те события Андрей Устимов. - Там 4 дома совмещенные, мы бегали вокруг всех, стучали в окна и двери. А когда приехал пожарный расчет, оцепили территорию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/697340" frameborder="0"></iframe> Видео с пожара в Самаре, на котором сотрудники Росгвардии спасли 7 человек.

К счастью, обошлось без жертв, благодаря умелым действиям стражей порядка удалось эвакуировать 4 семьи - 7 человек. После приезда сотрудников МЧС, бойцы УВО охраняли имущество погорельцев еще 3 часа.

- Безмерно благодарны им, я не знаю, каким образом они перепрыгнули через забор. Но стучали в окна, нас поднимали. 90 процентов спаслись только благодаря помощи сотрудников Росгвардии, низкий поклон им, - выражает мнение местных жителей один из них - Дмитрий Луцев.

Как отметил Владимир Левачёв, командир 1 батальона Управления вневедомственной охраны, где числятся отличившиеся мужчины, Устимов на службе уже больше 10 лет. Буйволов - меньше двух.

Поступок правоохранителей не остался незамеченным со стороны их руководства. Сейчас в региональном управлении Росгвардии решают вопрос о поощрении героев.