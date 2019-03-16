"Я не вижу семью и получаю копейки": врач-травматолог из Тольятти обнародовал свою расчетку с зарплатой в 14 тыс. рублей за месяц

На 14 тысяч рублей можно только вымирать

В Самарской области обсуждают, как сильно отличается реальная зарплата врачей от той, о которой рапортуют в отчетах чиновники. Волна разговоров всколыхнулась после того, как врач-травматолог из тольяттинской клинической больницы №5 Алексей Карчинский у себя в социальных сетях выложил на всеобщее обозрение расчетку, которую он получил за февраль. Зарплата врача-ортопеда, травматолога, который работал весь месяц по пять дней в неделю и 5-6 раз оставался на суточных дежурствах, составила всего... 14 тыс. рублей. Причем 5,3 тыс рублей уже выплатили в качестве аванса.За ночные мужчина получил 1663 рубля. А оклад врача составляет 13 349 рублей.

- Пост для тех кто верит общей статистике и считает что врачи в регионе получают высокую достойную зарплату, - написал Алексей Карчинский.

Эти цифры отличаются от средних по региону

Врача поддержали и медсестры этого отделения. Они тоже поделились расчетками: в них значатся цифры не намного больше. Например, у одной из медсестер оклад 10687 рублей, еще 2536 рублей доплачивают за совместительство. Всего же она получила за месяц около 13 тыс. рублей.

Вслед за врачом свои расчетки выложили медсестры

"Нам учиться некогда!"

Сам врач отметил, что не боится, поднимая такую волну. И предлагает другим сотрудникам, недовольным своей зарплатой, тоже не молчать.

- В январе зарплата была выше, около 25 тыс. рублей. В прошлом году доходы колебались от 20 до 30 тыс. рублей. Нужно понимать, что причиной достойной (если ее так можно назвать) жизни врача становятся 1,5 - 2,5 ставки в больнице, которые мы совмещаем, дополнительные подработки в различных сферах. Времени на семью и на встречи с близкими не хватает, я уже не говорю про дополнительное образование и попытки улучшить свою квалификацию, - говорит Алексей Карчинский, объясняя свое желание обнародовать эту информацию.

Алексей говорит, что любит свою работу и в больнице отличный коллектив

Большинство комментаторов в обсуждении с позицией врача согласились. Кто-то поделился и своей бедой: мол, не намного выше зарплата педагога в колледже, например. Нашлись и те, кто начали советовать Алексею сменить работу.

- Мне нравится заниматься тем, что я делаю. У нас очень хороший коллектив, слаженная команда специалистов, которые спасают жизни с отлаженными алгоритмами взаимодействия. Вопрос только к оплате этого труда. И кто скажет, что мой труд не нужен? - поделился эмоциями он.

Мало денег? Так это травматологи план не выполнили

К обсуждению зарплат врачей в Самарской области подключилось и министерство здравоохранения. Здесь объяснили, почему врачи получают так мало... сославшись на невыполнение плана госпитализации (и это в травматологическом отделении).

- Больница финансируется за счет ОМС, - напомнили в минздраве. - Зарплаты специалисты получают в зависимости от своей квалификации, качества и количества работы, фактически отработанного времени, объема ставок. И она может быть ниже или выше средней по региону. Снижение уровня заработной платы в феврале 2019 года связано с невыполнением отделением плана госпитализации (56%), а, соответственно, отсутствием стимулирующих выплат за показатели эффективности деятельности работников.

Объяснение выглядит немного странно. Неужели в скользком феврале, с падающими с крыш сосульками в услугах травматологов не было нужды? И как же врачам выполнить план? Правда, в минздраве отметили, что если травмированных больных не хватает, план нужно выполнять за счет услуг по ортопедии. Но все равно неясно, при чем же здесь персонал. Возможно, вопрос нужно адресовать к руководству учреждения?

А вот такие зарплаты по области "на бумаге"

Самого Алексея и всех, кто также хочет получить ответы на свои претензии по зарплате позвали к министру здравоохранения Самарской области Михаилу Ратманову. Сам Алексей настроен идти вперед до последнего и задать все неудобные вопросы.

- После комментария министерства здравоохранения я с ними связался. Сейчас определяется дата и время явки в минздрав. Обязательно туда поеду ! - рассказал он.