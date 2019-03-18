"Они замерзали, разбежавшись по склону": знакомые погибших на Чивруайском перевале студентов из Куйбышева ищут причины страшной трагедии

"Комсомольская правда" отправила большую экспедицию на перевал Дятлова. Мы надеемся, что она сможет разобраться в причинах этой загадочной трагедии. А в это время знакомые и родственники 10 студентов из Куйбышева пытаются разобраться в не менее загадочной истории их гибели на Кольском полуострове. Студенты радиотехнического факультета и политехники не смогли преодолеть Чивруайский перевал. Их занесенные снегом тела находили на разных местах склона. Но что заставило разделиться подготовленную группу? От чего они бежали, почему поспешили в сумерках взбираться на плато, может быть, чего-то испугались? "КП-Самара" публикует первые версии о том, что произошло тогда, в далеком 1973 году на Кольском полуострове.

Туристы поднялись по реке Чивруай, и в темноте в сумерках начали подъем на плато

Зимняя прогулка после сессии

46 лет назад в конце января 10 лыжников-студентов из Куйбышева отправились в зимний поход на Кольский полуостров. 25 января они вышли из поселка Ревда и направились в сторону Чивруайского перевала. К 31 января по согласованному маршрутному листу они должны были вернуться в Кировск. Но 27 января группа пропала. Ребята прошли по Сейдозеру, поднялись по реке Чивруай, остановились передохнуть. И, зачем-то, начали в ночь восхождение на плато. Зачем же нужно было торопиться? Что заставило дружную группу разделиться? Почему они отправились в ночь, что задержало их на предыдущих этапах? Почему подготовленные туристы не успели укрыться от стихии, да и была ли она – как официально ответили в гидрометцентре Мурманской области, никаких погодных аномалий в то время не было.

Родственникам сообщили о трагедии, а вскоре нашли тело руководителя тургруппы. Рука Михаила Кузнецова торчала из-под снега. Рядом с ним были еще четыре участника похода, сам Михаил держал полог палатки, прикрываясь от стихии. Остальных ребят не было рядом – их нашли в разных местах склона. Тело Ильи Альтшулера родные увидели только летом, через полгода.

«Они очень хорошо знали эту местность»

Зимним походом куйбышевские студенты решили отметить окончание зимней сессии. Группу собирали опытные походники: Миша Кузнецов, Валентин Землянов. У ребят был опыт зимних путешествий, они еще со школы занимались в турклубе. Всего в поход отправились десять человек: и «авиаторы» - представители авиационного института, и «политехники». Их друзья вспоминают: все ребята дружные, никаких споров между ними не было.

- Миша был замечательный человек, улыбчивый такой, светлый, - вспоминает друга руководитель «Грушинского клуба» Борис Кейльман. – Он был хорошим другом Валерия Грушина (студент из Куйбышева, погиб в 1967 году, спасая детей на реке Уде в Сибири. В его честь организован самый масштабный в мире фестиваль бардовской песни). Мы вместе с Мишей занимались организацией фестивалей. Помню, его любимая песня была у Юрия Визбора: «Вот мое начало, вот сверкающий бетон». Мы как встретимся, сразу начинали ее петь.

Кадры с проявленной позже пленки. Погода в тот день была снежной

«Мы долго будем помнить этот день»

Самарский инженер Виктор Кривошеев ездил в первую спасательную экспедицию, тоже дружил и с Михаилом, и с Валентином, хорошо знал Илью Альтшулера и Лидию Мартину.Эти четверо ребят были постарше, учились на вечернем отделении, работали. Лида и Илья трудились на НИИ «Экран», девушка даже отказалась от путевки на Добай, чтобы отправиться в зимнее путешествие. Еще шестеро ребят – студенты-первокурсники, все они учились в одной школе №144.

- Никаких не было предчувствий, ничего такого. Нормально готовились к походу, подали заявление с маршрутом, дождались утверждения. Туда, на Кольский полуостров тянет туристов, там ведь очень красиво. Сначала ты идешь по тайге, среди елей, потом выходишь в тундру, в горы, там затяжной подъем и дальше спуск к Умбозеру. Мы ведь там с ребятами и познакомились. Мы со своей группой за несколько лет до этого были в походе, и нас догнали шесть человек, среди них и Михаил Кузнецов. Мы на подъеме столкнулись, а потом мы начали аккуратно спускаться змейкой, а они эту местность лучше знали, сели на лыжи, рюкзаки сзади и съехали вниз по более крутому спуску. Я хочу сказать, что для них был знаком этот маршрут, - делится с «КП-Самара» Виктор Кривошеев.

Виктор вспоминает, что в Куйбышеве о гибели друзей узнали уже в начале февраля. Тогда спасатели уже закончили поиски. Но родители начали поднимать общественность и тогда на поиски отправились их куйбышевские товарищи, туристы.

- Я был в самой первой группе, человек семь нас было, наверное. Я летел до Ленинграда в самолете, я сидел с мужчиной, когда он узнал, что я еду на поисковые работы, то сказал: «Мы долго будем помнить этот день». И объяснил, что в этот день к ним из Москвы приехала хоккейная команда на станцию Апатиты. И они после работы поехали на игру, и после игры стала падать температура, поднялся ветер, и многие люди даже обморозились, - добавляет Виктор Кириллович.

Валентин Землянов с гитарой

Почему отличаются данные о погоде?

Виктор Ворошилов – двоюродный брат одного из погибших, Анатолия Пирогова. Он начал свое расследование и сразу столкнулся с загадками.

- По погодным перепадам пока вопрос открытый. По данным, предоставленным в официальном ответе из гидрометцентра Мурманской области, ничего такого особого не было: нисильных перепадов, ни сильного ветра, осадки были не указаны. Но по синоптической обстановке, картам того времени, которые чудом нашли и подняли из архива все по-другому. Мне позвонила начальница и рассказала о том ужасе, который в те дни творился. Нужно понять почему данные на бумаге один а в описание синоптических карт другое! – рассказывает он

- Я раньше тоже слышал про какие-то аномалии в этом месте. Например, в 1968 году с другой группой Володи Мазанова случилась непонятная история, они переходили Умбозеро, километров восемь идти нужно было, солнечная погода, хорошо и спокойно, и вдруг раз – все лежат на льду, там бывают залпы какие-то ветровые, не знаю, почему так, - делится воспоминаниями Виктор. Кстати, после трагедии проявили фотопленки: в тот день и правда было очень снежно.

Виктор Кривошеев вспоминает свои первые впечатления на месте поисков: абсолютно ровное снежное поле, все замело. Не видно ни палатки, ни людей, ни следов.

- Мы копали шурфы, штырями снег протыкали, но к обрыву почему-то не подходили. А Ворошилов говорит, что там были следы на склоне вниз, но мы их не видели. Именно там, внизу, нашли уже летом Илью Альтшулера. Позже всех. Я не знаю, с чего все началось. Почему группа разделилась. Ребята не оценили опасность? Было бы логично остаться вместе, построить убежище. Получается, Илья просто не дошел до группы. Они все искали перевал, но до верхушки добрались только Михаил с первокурсниками, - строит догадки наш собеседник.

Михаил Кузнецов, Валентин Землянов на собрании туристического клуба

О чем расскажет лишняя пара лыж?

О погоде рассказывает и Борис Кейльман – он ровно за год до трагедии тоже был на Кольском полуострове, в составе группы Руслана Ширяева.

- Мы дошли до высшей точки Чивруая, погода испортилась, палатку было ставить невозможно. Снег был жесткий, мы достали пилу и сложили такой домик, сверху положили лыжи и переждали ночью непогоду. Кто-то сказал, ребята спать нельзя. Но мы все тут же уснули, утром проснулись, ничего не видно, пошли потихоньку, прекрасно помню, как друг мой Виталька шел впереди и я ориентировался на его красные лыжи,

Еще одна странная деталь: спасатели нашли 10 человек и 11 пар лыж. С группой был кто-то еще?

- Я думаю, все проще. Сначала я тоже сказал, что глупость, быть такого не может. А потом вспомнил книгу про «собачку». Так называли запасную пару лыж. Ее цепляли веревочкой через носок и тащили за собой – как собачку на поводке. Так делали, когда были тонкие деревянные лыжи, но может быть, ребята решили также поступить, - говорит Виктор Кривошеев.

А может все-таки климатическое оружие?

Эта версия, конечно, самая будоражащая воображение. Ее приверженцы вспоминают, что всех участников похода нашли разбросанными друг от друга на 10-15 метров. Хотя в случае холодов обычно все наоборот жмутся друг к другу.

- Такое впечатление было, что палатка изнутри чем-то взорвалась, что людей разбросало. Я уже потом, через много лет встретил одного туриста в Самаре, когда на лыжах ходил. И он рассказал, что тогда служил на Кольском полуострове. И они участвовали в поисках, давалиподписку о неразглашении. Но ее срок истек, и теперь он может сказать, что это было оружие, - рассказывает свою версию Борис Кейльман.

Но все-таки противников у нее больше. Студент политехнического университета Табрисс Шарафиев тогда тоже хотел поехать на поиски пропавших ребят, но его не отпустил директор авиационного завода, куда он только что устроился работать. Потом Табрисс стал метеорологом, участвовал в испытаниях в Антарктиде. Он говорит, что тогда в горах бы обнаружили топливо – если это были боевые ракеты. А в климатических и опасного ничего нет. Да и нет информации об испытаниях в то время в районе Кольского полуострова. А вот погода часто становится причиной таких трагедий. И, по словам Табриса Шарафиева, перепад погоды может сопровождаться ураганным ветром, который как раз и разбивает людей, всех в разные стороны раскидывает. С таким он сталкивался в Антарктиде.

Версия

Арктическая истерия заставляет людей делать странные вещи

Специалисты выдвигают и еще одну версию. По их мнению, группа могла пострадать от так называемой арктической истерии. Меряченье - именно так называется эта болезнь – поражает не только аборигенов Кольского полуострова, но и тех, кто приезжает сюда. Как говорят исследователи, в это время люди становятся совершенно нечувствительными к боли, похожими на зомби.

- Говорят, что человек в такие моменты полностью отключается от внешнего мира, входит в транс и идет точно на север, - пишут исследователи. Может быть, именно поэтому разбрелись по склону туристы? А может, ребята хватнули радиации? Спасатели, работавшие там в то время рассказали Виктору Ворошилову о естественном фоне в тех местах.

- Я побывал в экспедиции, смог найти очень много интересных свидетельств очевидцев.Из Мурманска женщина-лыжный инструктор дала подробное интервью о той трагедии... Так там вообще говорит, что их нашли сидящими на рюкзаках и.......в трениках. Кроме того сделаны запросы и я продолжаю собирать информацию об этой трагедии. Готовлю сайт. Готовлю к публикации видеоматериалы, - рассказал о сделанном Виктор Ворошилов.

Если вы готовы поделиться какой-то информацией о трагедии, рассказать свои наблюдения или версии, если вы знали погибших ребят или людей, которые были с ними знакомы, вы можете написать в редакцию КП-Самара на адрес kpsamara@phkp.ru Или связаться с двоюродным братом одного из погибших туристов Виктором Ворошиловым из Нижнего Новгорода, который сейчас организовал свое расследование трагедии.

Телефон:+79534154747,

Почта: v71@mail.ru

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