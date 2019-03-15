2019-03-15T16:47:45+03:00
Общество

Маршрутку 210 могут вернуть, но тогда исчезнет 51 автобус: как прямо сейчас обстоят дела с возвращением маршрутных такси в Красноглинский район Самары

9 вопросов и ответов на них по поводу возвращения маршруток в район.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Маршрутные такси в Красноглинском районе пропали осенью прошлого годаМаршрутные такси в Красноглинском районе пропали осенью прошлого годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре прошло очередное заседание рабочей группы, которая обсуждает возврат маршруток в Красноглинский район. Корреспондент «КП-Самара» побывал там и кратко резюмирует сказанное.

Маршрутки вернут?

Пока речь идет о возвращении 210 маршрутки и какие-либо выводы делать рано. У департамента транспорта Самары действующий контракт с ООО «Рейс» - перевозчиком, который и занимался этим маршрутом. Пока этот контракт действует, отдать маршрут другому перевозчику нельзя.

Департамент транспорта направил запрос «Рейсу», однако ответа еще нет. Если перевозчик не ответит властям, разрывать контракт будут через суд. Процесс может затянуться.

В департаменте транспорта уверяют, что они стоят на позиции, чтобы все сделать максимально быстро и полюбовно с перевозчиком, дабы не страдали люди.

После того, как контракт расторгнут, власти объявят торги и будут искать новых перевозчиков, которые готовы взять маршрут 210. В торгах могут принять участие все желающие.

Сейчас власти города готовят техзадание для 210 маршрута, однако все упирается в контракт с «Рейсом». Если добровольно расторгнуть его не получится, то торги объявят не раньше, чем через полгода.

Если маршрутки вернут, что будет с автобусами?

Позиция перевозчика «Самараавтогаз» (ему принадлежат все большие автобусы в городе) такая – если в Красноглинском районе появятся маршрутки, то автобусов станет меньше. Если речь идет о 210 маршрутном такси, то количество автобусов №1 сократится с 20 до 12 (на 8 машин), а автобусов №51 – с 12 до 1 (на 11 машин). Фактически, 51 маршрут перестанет существовать.

50 маршрут не затронут.

Сейчас маршруты №1 и №51 для «Самараавтогаз» не прибыльные, а с появлением конкурентов не будет смысла держать на них столько машин, лучше перенаправить автобусы на другие маршруты.

Что об этом думают власти?

Городской дептранс против того, чтобы «Самараавтогаз» убирал автобусы с маршрутов 1 и 51, если на улицы вернется маршрутное такси №210.

Почему «Самараавтогаз» не возьмет 210 маршрут?

У перевозчика нет средств, чтобы обслуживать этот маршрут: денег, автобусов и водителей.

А куда делить те микроавтобусы, которые работали на маршрутах 210, 221, 50 и 1к?

Половина перешла на 392 маршрут, половина растворилась в городе на других маршрутах.

Почему нельзя просто махнуть рукой на 210 маршрут и создать новый, который будет почти таким же?

По закону власти Самары не могут просто так создать новый маршрут. Нужно, чтобы объявился перевозчик, который выйдет на дептранс и предложит новый маршрут. Таких предложений не было.

Почему «Рейс» не хочет расторгать контракт? Он же не обслуживает 210 маршрут

Городские власти предполагают, что перевозчик боится, что разрыв контракта может создать прецедент, из-за которого пострадают другие маршруты. Сейчас у «Рейса» есть несколько маршрутов в Самаре, не в Красноглинском районе.

Можно ли увеличить количество автобусов в часы-пик?

По словам директора «Самараавтогаза» Александра Бугакова, нельзя. Если с утра увеличить количество автобусов, то вечером их будет меньше, т.к. рабочий день водителя сейчас – 11 часов. Чтобы увеличить количество автобусов, нужно больше водителей и самих машин.

Какая есть альтернатива маршрутным такси?

По мнению властей города, ситуацию с общественным транспортом может поправить так называемый пересадочный билет. Работает он так – пассажир садится в автобус, покупает билет (он будет стоить дороже обычного билета), а потом может по нему бесплатно проехать на других автобусах, а также на трамваях и троллейбусах. Пересадочный билет предусматривает определенное количество пересадок и действует в течение ограниченного времени.

Еще одна альтернатива – безлимитная транспортная карта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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