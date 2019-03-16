2019-03-16T01:00:26+03:00
Спорт

Чемпионат мира по биатлону, женщины. Эстафета 4x6 км, 16 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция

Биатлон. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию эстафеты 4x6 км, женщины на чемпионате мира по биатлону 16 марта 2019 в Эстерсунде
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В одиночной эстафете на ЧМ по биатлону спортсменка сборной России Евгения Павлова допустила ошибкуВ одиночной эстафете на ЧМ по биатлону спортсменка сборной России Евгения Павлова допустила ошибкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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16 марта в 15.15 по московскому времени на чемпионате мира по биатлону пройдет женская эстафета 4x6 км. Это последнее для женской сборной соревнование на чемпионате в Эстерсунде. В стартовый состав российской сборной вошли Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Пехт.

Россиянки стартуют четвертыми. Первыми побегут немки. Участницы из Норвегии выступят третьими, шведки - пятыми. Эстафеты последнего дня - хорошая возможность для нашей сборной побороться за медали. Все-таки шансы в масс-старте традиционно ниже. Получится ли это у наших лыжниц - увидим уже скоро.

Прямую трансляцию женской эстафеты ЧМ 2019 по биатлону 4х6 в Эстерсунде покажет Первый канал. За успехами вооруженных лыжниц можно будет следить в трансляции сайта kp.ru в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат мира по биатлону, женщины. Эстафета 4x6 км, 16 марта 2019..

ИСТОЧНИК KP.RU

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