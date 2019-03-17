«Искала сына в дыму, но спасти не успела»: шестилетний мальчик погиб в пожаре в день рождения, пока мама несла ему пиццу с работы

Маленького Марселя любили все в округе: в садике и во дворе. Милый, добрый, радостный и не по годам самостоятельный малыш. Мама Оксана не чаяла в нем души. Дар от Бога, поздний ребенок: Оксана родила его в 39-лет, 15 марта 2013 года. И ровно через 6 лет его у нее забрали. 15 марта 2019 года Марсель погиб дома в страшном пожаре.

Близкие и знакомые Оксаны говорят, что эту трагедию не иначе как фатумом не назовешь, слишком много обстоятельств сложились одно к одному.

Прививка

Несколько дней назад еще 5-летнему Марселю сделали прививку. Иммунитет ребенка был ослаблен, поднялась температура, поэтому в тот злосчастный день мама оставила малыша дома. Сама побежала на работу в 25-ый трест, в кулинарию. Она там убиралась. Семья, как говорят, знакомые Оксаны, жила бедно, но ребенок всегда был ухоженный, видно, рос в любви и заботе.

- Она замечательная мать. Всегда его старалась порадовать. Хоть и что-то недорогое покупала, раскраску, конфетку, но всегда все для него старалась, - рассказывает соседка Оксаны Маргарита.

Растила сына женщина одна. Помогать Оксане было некому. Все родные в Казани. На работе ситуацию понимали и всегда шли на встречу. Отпускали домой, когда нужно, несколько раз в день.

- Она с работы всегда ему каждый час звонила. Бегала проверяла его, если он не в садике был, - рассказала начальница Оксаны Лариса В.

Пицца

Так было и 15 марта. Марсель остался дома, ждал маму с подарком, пиццей, которую сотрудники кулинарии готовили ему на день рождения.

- Он позвонил маме. Сказал, что в доме выключили свет, что он испугался. Она сказала, что уже скоро придет. Ждала, когда приготовится пицца, - продолжает Лариса. Через 15-минут ей уже позвонили соседи и сказали, что из квартиры идет дым.

Когда прозвучал этот звонок Оксана еще не переоделась и, как была в халате и сланцах, побежала домой. Было недалеко, дом через дорогу. Женщина прибежала раньше пожарных, открыла дверь и в дыму начала искать сына. Сначала на кровати. Его там не было. Потом выбежала в подъезд глотнуть воздуха и назад. Нашла его в ванной наощупь.

Свет

За неделю до трагедии в доме на улице Миронова, 37 а, где погиб малыш, начали отключать свет.

- У нас возле дома стройка идет. И из-за них каждый день отключают свет. Забирают его на протяжении недели почти каждый день. Вот и тогда перебой был, минут 15 может меньше электричества не было, - рассказали местные жители.

Это было около 16.00, но, не смотря на то, что за окном было светло, Марсель испугался Поэтому и позвонил маме, просил прийти поскорее. А потом он нашел свечку.

- У них на самом деле и свечек-то не было. Эту одну несчастную ей соседи дали, когда у них начали свет отключать. Он наверное видел, как мама ее зажигает. Она от него все такое опасное прятала на всякий случай. Но эту свечку он нашел, - рассказывает подробности Лариса В.

Марсель зажег свечку и спрятался на диване под одеялом. Ребенку казалось, что там безопаснее...

Одеяло моментально вспыхнуло. Но Марсель не растерялся.

- Он пытался потушить пожар. Он очень самостоятельный был, убирался даже дома. А тогда побежал в ванную за тазиком с водой. Но не успел. К тому же у него астма была, пару раз вдохнул дым и все, потерял сознание, - поделилась страшными подробностями Лариса.

Да и что мог 6-летний малыш против огненной стихии? Так его и нашла мама в ванной, а рядом лежал тазик.

А дальше было поздно

Оксана вынесла сына в подъезд. Один из соседей, полицейский, начал делать ему искусственное дыхание. Подъехал и пожарная и скорая. Ребенка пытались реанимировать 40 минут. Врачи делали все что могли.

- Врачи были такие молодцы. Она так старались там аж машина тряслась. В окошко было видно, что они всеми силами старались его спасти, - говорит Маргарита Л. - Глядя на это, мы верили, что должно произойти чудо.

Маму все подбадривали, говорили, надежда есть. Но чуда не произошло. Вышел врач,стал задавать вопросы, спрашивать, сколько малышу лет. Тут Оксана сказала, что у ребенка сегодня день рождения, это стало шоком для всех окружающих, ведь они уже поняли — Марселя не спасли.

Мама ждала слов врача. Они прозвучали как приговор. Осознание, потом темнота и слезы.

17 марта маленького Марселя похоронили.

Лариса и другие знакомы женщины собрали деньги, оплатили часть похорон, часть оплатили родственники. У Оксаны в Казани живет взрослая дочь. Муж умер.

- Я не знаю, что случилось. Но общались они, видимо, мало. Сейчас приехали и уехали. Оксана осталась здесь, - говорит Лариса.

По словам подруги Оксана сейчас живет у друзей. Она попросила не давать ей выходных, чтобы хотя бы в работе забыться и попытаться пережить потерю сына.

- Сказала, что в понедельник выйдет на работу. Мы сразу начнем искать ей новую квартиру. Поможем, чем можем, - продолжает Лариса.

Ведь у женщины не осталось ничего. Съемная квартира сгорела дотла, вместе с ней и все вещи, в том числе и игрушки Марселя и фотографии. На работе о нем напоминает лишь пицца, которую мама с радостью хотела принести мальчику домой, и на которую теперь никто не может даже посмотреть...