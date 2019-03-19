Расписание телетрансляций чемпионата мира по фигурному катанию - 2019 в Сайтаме в Японии

Представляем полное расписание телетрансляций чемпионата мира по фигурному катанию на российских телеканалах и в сети интернет. Уже 20 марта в японском Сайтаме стартует чемпинат мира по фигурному катанию - 2019. Лучшие мировые фигуристы сразятся за медали. Российские болельщики с наибольшим вниманием будут следить за происходящим 20 и 22 марта: тогда на японском льду российские фигуристки будут бороться... даже не столько между собой, сколько каждая с собой. Алина Загитова едет на турнир в качестве фаворитки. И основная борьба развернется между ней и японкой Рикой Кахерер. Каждая из них в этом сезоне на крупных стартах постоянно допускает серьезные ошибки. Но японке это не мешает побеждать.

Для Евгении Медведевой чемпионат мира - 2019 наверняка станет последним в карьере. Сможет ли фигуристка показать на нем потрясающий результат? Будет ли что-то доказывать себе и поклонникам? Сама Женя говорит, что уже счастлива просто быть в Японии, но от борьбы за медали не отказывается.

В парном катании способны побороться за победу на Чемпионате мира по фигурному катанию 2019 Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которым предстоит обойти французскую пару Морган Сипре и Ванесса Джеймс. Французы же будут бороться за победу в танцах на льду. У нам на медали претендуют Букин и Степанова и Синицина с Кацалаповым.

В мужском катании шансы у российской сборной не так велики: бронзовый призер чемпионата Европы Михаил Коляда допускает падения даже в самых слабых элементах программы, Ковтун с чемпионата мира снялся из-за проблем со здоровьем. Так что здесь свои фавориты: японец Юдзуру Ханю, действующий чемпион мира американец Нэйтан Чен.

Полный состав сборной России на ЧМ 2019 по фигурному катанию мы узнали здесь.

Следить за всеми трансляциями чемпионата мира по фигурному катанию - 2019 можно будет на сайте Первого канала. Текстовая онлайн-трансляция соревнований по фигурному катанию на Чемпионате мира 2019 можно будет смотреть на сайте kp.ru.

Расписание телетрансляций ЧМ 2019 по фигурному катанию

Время в расписании- московское

20 марта

Пары. Короткая программа

Начало программы: 04:30

Матч.Арена: 6:00

Eurosport-2: 15:00

Женщины. Короткая программа

Начало программы: 09:05

Первый канал: 13:30 (ТВ), 09.05 Сайт 1 Канала

Матч.Арена: 09.05, 00:30

Eurosport-2: 10:30

21 марта

Пары. Произвольная программа

Начало программы 04:30

Eurosport-2: 09:00

Матч.Арена: 06:00

Мужчины. Короткая программа

Начало программы: 10.00

Eurosport-2: 10:30 (прямая трансляция)

Матч.Арена:10:00

22 марта

Танцы на льду. Ритмический танец

Начало программы: 06:00

Матч.Арена: 06:00

Женщины. Произвольная программа

Начало программы: 11:30

Первый канал: 14:00, 11:30 Сайт 1 Канала

Eurosport-2: 00:05

Матч.Арена: 11:30

23 марта

Танцы на льду. Произвольный танец

Начало программы: 06:00

Матч.Арена: 06№0, 19:00

Мужчины. Произвольная программа

Начало программы: 11.30

Eurosport-2: 11:30

Матч.Арена: 11:30

24 марта

Показательные выступления

Начало программы: 09.00

Eurosport-2: 09:00

Матч.Арена: 09:00