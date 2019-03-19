"Хотели познакомиться, обсудить проблему": "Череп", спрятавший труп "Белого" под гробом на кладбище, рассказал об убийстве

Бандитская разборка в духе девяностых, произошедшая год назад в небольшом поселке Степняки, по-прежнему оставляет много вопросов. 21 марта 2018 года под гробом в чужой могиле оперативники обнаружили тело без вести пропавшего Дмитрия Белопасова. За убийство объявили в розыск 36-летнего Сергея Пустовита, которого в итоге лишь спустя несколько месяцев задержали осенью на Украине.

Хотели просто поговорить

В начале марта Сергею в Приволжском районном суде Самарской области в очередной раз продлили арест. Он сначала отказывался давать показания, а сейчас в содеянном признается, но утверждает, что защищался. Корреспондент "Комсомолки" пообщался с отцом обвиняемого и узнал его версию тех жутких событий.

- Мы давно не общались лично, только по телефону. Свидания не дают, потому что не в России его поймали и что-то вроде того, - рассказывает Олег Пустовит. - Сын говорил, что они просто хотели с Белопасовым поговорить. Встретились в доме, который Сергей с семьей планировали приобрести на материнский капитал. Кроме них там никого не было.

Мужчины планировали познакомиться и обсудить не самую приятную ситуацию. По словам нашего собеседника, Дмитрий, известный в определенных кругах по кличке "Белый", в течение полутора лет в соседнем Новоспасском занимался распространением наркотиков. Сергей - его друзья называют "Череп" - услышал жалобы на это от общих знакомых и решил вмешаться. Думал, силовые структуры не помогут, потому что сами как-то в этом замешаны.

- Такой он человек. Людям хорошее всегда хочет сделать, - объясняет мотив встречи Олег Григорьевич. - Несколько лет назад в Новокуйбышевске людей обманули, оставили без квартир, он им помог, там еще потом судили мошенников. И здесь как лучше хотел, думал, поговорит с ним нормально, а тот оказался агрессивный, не стал разбираться.

Случайно выстрелил в голову?

Пустовит-младший заявил родственникам, что Дмитрий приехал на переговоры с оружием. "Черепу" ничего не осталось, как защищаться. Кроме того, его шокировало признание гостя, сообщившего, что он причастен к нападению на Сергея в начале двухтысячных, когда того "гоп-стопнули".

- Сергей услышал это и у него в глазах все потемнело, началась потасовка, - делится Олег. - Белопасов достал пистолет. А у сына возле двери ружье стояло, он охотой увлекается. И он, как объясняет, хотел испугать, в пол выстрелить. Вскинул ружье, в ногу попал, а там работает так, как автоматная очередь, второй выстрел машинально в голову получился.

Расследование убийства Дмитрия Белопасова продолжаетсяФото: соцсети

Пустовит-старший отмечает - сын сначала не поверил, что "Белый" мертв, не заметил, куда угодила пуля. Перевязал его, повез на машине в больницу в сторону Самары, а в пути все понял и позвонил другу, объяснил ситуацию. "Череп", недавно организовавший похороны знакомого, не решился сдаваться силовикам и вместе с товарищем спрятал труп в еще свежей могиле.

Уехал от правосудия к теще на Украину

Расследование сразу привело полицию к Сергею Пустовиту. "Черепа" и друзей даже задерживали, как уверяют их близкие, выбивали показания, правда, тщетно. 21 марта "Белого" обнаружили, но Пустовит уже покинул Степняки.

- После убийства он был в шоке, жена его не узнавала даже. Когда их первый раз отпустили, я пришел к следователю, спросил, в каком статусе мой сын, можно ли ему уезжать? А он в Сирию собирался - военным поваром или к теще на Украину - ремонт делать. Тот сказал, что можно, - вспоминает Олег Пустовит. - В середине марта Сергей уехал, а потом на друга, который ему помогал тогда, надавили, и тот показал, где тело. К делу подключился Интерпол. Сергей был уже у тещи, его никто не предупредил о розыске и о том, что Белопасова нашли. Если бы он знал, то сразу бы вернулся.

Сегодня разбирательства идут полным ходом. Не исключено, что уже скоро материалы по преступлению будут рассматривать в судебном порядке. Родители Сергея, который находится в СИЗО, поддерживают сына, но признают - он должен ответить:

- Никто не имеет права лишать жизни другого человека. Как бы там ни сложилось, кем бы ни был тот человек, Сергей не должен был его убивать. Поэтому какое-то наказание он должен будет понести. А как будет - посмотрим на суде.

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